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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Близкая к Ротенбергам компания купит поставщика металлолома у Пумпянского
«ТрансЛом», который связывают с бизнес-интересами семьи Ротенбергов, покупает металлоломную компанию, которая снабжает сырьем ТМК Дмитрия Пумпянского. В результате «ТрансЛом» может занять 20% российского рынка, оценивает эксперт
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

«ТрансЛом» договорился о приобретении ​металлоломной компании «ТМК Чермет» у «Синары» Дмитрия Пумпянского. Об этом РБК сообщили три​​ источника, близких к разным сторонам сделки. Эту информацию подтвердил гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов: «Сделка вероятна, но на сегодняшний день не закрыта».

По словам Астахова, после сделки «ТрансЛом» в общей сложности будет поставлять на рынок более 4 млн т лома (сейчас компания заготавливает около 3 млн т в год). «У «ТрансЛома» есть план занять более 20% рынка, став генеральным поставщиком Северского, Волжского и Таганрогского заводов Трубной металлургической компании (ТМК). Это большой кусок рынка, но пока непонятно, как это повлияет на рынок», — сказал РБК владелец ломосборочной компании «Экосистема» Андрей Чугункин.

Сейчас «ТрансЛом» ожидает одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), представитель ведомства не ответил на запрос РБК.

Астахов отказался раскрывать сумму сделки. Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского в 2016 году продала ломозаготовительную сеть «ТМК Чермет» его же группе «Синара» за 5 млрд руб. Тогда ТМК объяснила эту сделку необходимостью снизить долговую нагрузку.

В 2017 году выручка «ТМК Чермет» составила 32,3 млрд руб., чистая прибыль — 103 млн руб. В 2018 году «ТМК Чермет» поставила потребителям свыше 2 млн т металлолома. Финансовые показатели за прошлый год компания пока не раскрывала. Представитель «Синары» не ответил на запрос РБК.

«ТрансЛом», который ранее принадлежал РЖД, с октября 2016 года подконтролен компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. «ТрансЛом» работает с ломом РЖД и Минобороны. Источники РБК и «Коммерсанта» связывали «ТрансЛом» с бизнес-интересами семьи Ротенбергов. Игорь Ротенберг в 2004–2005 годах был вице-президентом и главой департамента управления имуществом РЖД. Но представитель Ротенбергов и гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов отрицают, что компания имеет отношение к Ротенбергам.

О последствиях сделки для рынка лома — в материале «РБК Pro».
Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Игорь Ротенберг, РЖД
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