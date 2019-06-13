Делу Калви — время, передаче акций — час

Как решение суда о немедленной передаче акций «Восточного» Артему Аветисяну скажется на судьбе банка

Амурский суд принял решение о немедленном исполнении колл-опциона о передаче 10% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. «Финвижн» борется за контроль над банком со структурой фонда Baring Vostok Майкла Калви

Артем Аветисян (Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС)

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. Это означает, что вскоре Аветисян и близкие к нему миноритарии банка получат фактический контроль над «Восточным».

Савочкин отказался давать дополнительные комментарии, так как заседание суда было закрытым.

Схема передачи акций была описана в определении на ходатайство «Финвижн» о немедленном исполнении решения суда. «Финвижн» просила в течение пяти дней с даты вступления решения в законную силу разрешить списать опционный пакет с лицевого счета Evison после его оплаты в размере 750 млн руб. Фактически процедура не потребует никаких действий от структуры Baring Vostok.

«Одно лицо должно предъявить регистратору документы, подтверждающие перечисление денег другому лицу, после чего регистратор должен перевести акции на плательщика», — объясняет процедуру партнер TA Legal Consulting Марат Агабалян. «Финвижн» еще в мае сообщила суду, что у нее есть деньги на выкуп пакета.

Как развивался спор

За контроль над банком «Восточный» спорят две группы акционеров — «Финвижн» Артема Аветисяна (вместе с миноритариями Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым владеет 40,2% акций банка) и Evison, кипрская структура инвестфонда Baring Vostok (владеет 51,6%), который основал американский инвестор Майкл Калви. Одним из предметов спора стал колл-опцион на 9,99% акций. Baring Vostok отказался исполнять опцион и продавать эту долю «Финвижн». Компания Аветисяна перед объединением своего банка «Юниаструм» с «Восточным» вывела из него 3,6 млрд руб., чем нарушила одно из условий опциона, заявляла Evison.

«Финвижн» утверждала, что опцион должен быть исполнен и Evison незаконно уклонилась от исполнения. В мае суд в Амурской области вынес решение в пользу «Финвижн» и обязал Evison продать 9,99% банка «Финвижн». Если опцион будет исполнен, доля «Финвижн» увеличится до 42%, а Baring Vostok — сократится до 41,62%. Соответственно, Аветисян и миноритарии получат контроль над «Восточным». Не дожидаясь, пока Evison оспорит решение в следующей инстанции (до решения апелляции ответчик не должен исполнять опцион), «Финвижн» потребовала немедленно исполнить решение суда. Обычно решения первой инстанции вступают или спустя месяц после оглашения вердикта, или после рассмотрения апелляции.

Компания Аветисяна заявляла, что Baring Vostok проведет допэмиссию акций «Восточного» и тем самым размоет опционный пакет, причинив ей ущерб. Акционеры договорились докапитализировать банк на 5 млрд руб. еще в 2017 году, выкупив допэмиссию в пропорциональном объеме. Evison неоднократно говорила, что у второй группы акционеров нет денег на выкуп своей доли. После допэмиссии, необходимой банку для оздоровления, опционный пакет сократится с 9,9 до 6,1%. Тогда, даже если опцион будет исполнен, контроль «Финвижн» не получит, компания выступает против докапитализации в таком виде. «Любые дополнительные заявления носят цель откладывания процесса докапитализации и подвергают банк дополнительному риску», — говорил представитель Baring Vostok.

Что теперь будет с «Восточным»

В «Финвижн» удовлетворены решением суда, сообщила РБК представитель компании: оно предотвратит существенный ущерб компании, без него исполнение майского решения об опционе было бы невозможным.

«После того как «Финвижн» выиграла суд по опционным акциям, наши оппоненты стали раскручивать новую стратегию — искусственно ухудшать финансовое положение банка в целях создания необходимости проведения дополнительной эмиссии», — заявили в «Финвижн», добавив, что сожалеют о «необходимости обращаться в суд для доказательства своей правоты» и о том, что «оппоненты не выполнили свои обязательства до судебных разбирательств».

«Единственное, что реально ухудшает положение банка, — это наследие «Юниаструма», — ответили в фонде Baring Vostok, добавив, что с сентября 2018 года банк начислил более 20 млрд руб. резервов по корпоративным кредитам. В фонде считают, что банк зарабатывает за счет розничного портфеля, созданного при поддержке Baring Vostok. Норматив достаточного базового капитала «Восточного» снижался до «критических уровней еще в марте и апреле», что говорит о «срочной необходимости дополнительной эмиссии в банке и о несоответствии заявления «Финвижн» действительности», заявил РБК представитель фонда.

Baring Vostok крайне разочарован решением Амурского арбитража, сообщил РБК представитель фонда.

«Фактически амурский суд отказался выслушать аргументы ответчика и представителей банка «Восточный» и превратил недействующий опцион в действующее обязательство», — сообщил он. Такие решения беспрецедентно редки, добавили в Baring Vostok, отметив, что «суд счел долю в банке «Восточный» крайне скоропортящимся продуктом, потворствуя незаконным и неэтичным попыткам владельцев компании «Финвижн» отобрать контроль в банке у его законных владельцев». Baring Vostok планирует подать апелляцию на это решение в кратчайшие сроки.

По мнению фонда, «Финвижн» пытается «остановить эмиссию в любом виде, придумывая с каждым разом все более гротескные оправдания своих действий». Оппоненты Baring хотят «спрятать мошеннические действия, произведенные до слияния банков, резервы по которым банк начисляет до сих пор», заключил представитель фонда.

Evison может отдельно обжаловать определение о немедленном исполнении решения, но это не приостановит процесс продажи 9,99% акций, сказала РБК адвокат Forward Legal Юлия Лысова. В то же время структуре Baring Vostok не стоит надеяться только на отмену определения о срочной продаже доли в банке и «есть смысл ускорить подачу апелляционной жалобы непосредственно на решение суда».