«Сафмар» разбавит газ простейшим спиртом

Группа Михаила Гуцериева совместно с Maire Tecnimont построит завод по производству метанола

Группа «Сафмар» совместно с итальянской Maire Tecnimont построит завод по выпуску метанола в Усть-Луге за €1 млрд. Инвесторы вложат около 30%, а остальное привлекут у международных банков

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, компания «Новая Гавань» (владелец терминала в порту Усть-Луга) и итальянская строительная компания Maire Tecnimont подписали меморандум о взаимопонимании (memorandum of understanding, MoU) по строительству завода по производству 5 тыс. т метанола в сутки. Общая инвестиционная стоимость проекта предварительно оценивается более чем в €1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Стороны договорились обсудить соглашение о совместной работе и начать проектирование под руководством Tecnimont (основного подрядчика группы Maire Tecnimont) и российского проектного института. Одновременно партнеры планируют создать совместное предприятие и будут тесно сотрудничать с целью привлечения проектного финансирования, указано в сообщении группы «Сафмар».

Компании намерены привлечь финансирование от международных банков при поддержке одного или нескольких экспортных кредитных агентств, на которое придется около 70% стоимости проекта, еще 30% предоставят участники консорциума, сказал РБК представитель группы Гуцериева. По его словам, пока не определено, как будут распределяться вложения инвесторов. РБК направил запрос в пресс-службу Maire Tecnimont. В «Новой Гавани» не ответили на звонок РБК.

Предполагается, что завод будет интегрирован в терминал «Новая Гавань» в северо-восточной части залива Луга Кингисеппского района Ленинградской области с прямым выходом к Балтийскому морю. Плановый срок ввода завода в эксплуатацию — 2024 год. Его продукцию планируется поставлять на экспорт в Европу.

«Мы делаем очередной важный шаг на пути развития нашего газового направления — приступаем к строительству уникального для российской индустрии предприятия, которое создаст добавочную стоимость отечественному газу и будет экспортировать продукты газопереработки высшего качества», — заявил Гуцериев (его слова приводятся в сообщении группы). Для производства метанола группа намерена использовать собственный газ (в группу входят «РуссНефть», «Нефтиса» и другие нефтегазовые активы), пояснил РБК ее представитель. По его словам, для работы завода потребуется 1,7 млрд куб. м газа в год.

«Данное сотрудничество является еще одним доказательством стратегического и упреждающего подхода группы, ориентированного как на скорейшее участие в инвестиционных инициативах клиентов, так и на своевременную оценку технико-экономической обоснованности через принадлежащей группе компании по развитию проектов MET Development», — заявил главный исполнительный директор Maire Tecnimont Пьер-Роберто Фольджеро.

Maire Tecnimont входит в итальянскую промышленную группу Maire Tecnimont Group, которая работает примерно в 45 странах в секторе переработки природных ресурсов (машиностроение в нефтегазовой промышленности).