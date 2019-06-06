Врио губернатора не дослужился до выборов

Владимир Путин сменил главу Астраханской области

Астраханский губернатор Сергей Морозов подал в отставку, его место займет полпред президента в СКФО Игорь Бабушкин. Выходец из ФСО Морозов рисковал проиграть выборы, считают эксперты. Избраться будет тяжело и его преемнику

Владимир Путин и Игорь Бабушкин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Неожиданная отставка

Президент России Владимир Путин в среду, 5 июня, своим указом назначил нового временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области. Главой региона стал заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Бабушкин.

До сегодняшнего дня врио главы Астраханской области был Сергей Морозов, назначенный на этот пост в сентябре 2018 года. В январе 2019 года источники РБК сообщали, что Морозов пойдет на губернаторские выборы в сентябре в качестве самовыдвиженца.

Два близких к Морозову источника РБК заявили о том, что для окружения губернатора новость об отставке оказалась неожиданной. Один из собеседников отметил, что в день отставки Морозов должен был объявить о самовыдвижении на выборах главы региона. «На сегодня планировался запуск новых автобусов, которые мэр Москвы Сергей Собянин подарил Астрахани. Перед их водителями в 5:30 Морозов должен был выступить с заявлением о выдвижении», — отметил собеседник РБК.

По официальной формулировке Морозов ушел в отставку по собственному желанию. Высокопоставленные источники ТАСС и «РИА Новости» назвали причиной «вынужденной» отставки главы региона «семейные обстоятельства». Источник РБК, близкий к администрации президента, сообщил, что Морозов будет назначен в одну из спецслужб. По его словам, работа Морозова будет связана с оперативной деятельностью.

Отставка Морозова не была его личной инициативой, сообщили РБК три источника, близких к Кремлю. Бывший врио губернатора Астраханской области собирался идти на выборы, у него был хороший рейтинг, никаких проблем с избранием у него бы не возникло, подчеркнули все три собеседника РБК. Уход Морозова — это решение федерального центра, сказали два близких к Кремлю собеседника. «Решение было принято на прошлой неделе», — уточнил один из источников РБК. Точную причину отставки Морозова собеседники РБК назвать затруднились.

Губернатор из охраны Путина 46-летний Сергей Морозов — выходец из Кемеровской области. В начале 1990-х окончил Ленинградское речное училище и работал штурманом-судоводителем на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. После окончания срочной службы в армии пошел в ФСО. С 2016 по 2017 год Сергей Морозов работал помощником министра обороны Сергея Шойгу. В сентябре 2017 года занимал пост замруководителя ФТС. Морозов работал в личной охране премьер-министра Виктора Зубкова (премьер-министр с сентября 2007 по май 2008 года), Морозов работал в личной охране премьер-министра Виктора Зубкова (премьер-министр с сентября 2007 по май 2008 года), рассказывал РБК знакомый врио главы Астраханской области. Одновременно с ним адъютантом у Зубкова и начальником его охраны работал нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин. После того как Зубков ушел в отставку, а Путин стал премьер-министром, Морозов вернулся в личную охрану первых лиц. Позже Морозов стал уже адъютантом Путина, как и Дюмин, назначенный на эту должность ранее. В интервью РБК после назначения на пост губернатора Морозов говорил, что «не стоит о сотрудниках ФСО судить по фильму «Телохранитель», где все герои с наушниками и носят пистолеты», поскольку это «интеллектуальная, высокоорганизованная служба». Президент ставил ему задачу улучшить качество жизни людей, утверждал новый губернатор. На посту главы региона Морозов в сентябре 2018 года сменил Александра Жилкина. Отставку последнего эксперты объясняли сложностью переизбрания с учетом ухудшения социально-экономической ситуации, повышения пенсионного возраста и НДС. Близкие к Кремлю собеседники РБК ссылались на усталость губернатора, давно просившегося в отставку, личные мотивы, потерю управляемости в регионе, внутриэлитные конфликты в области.

Что могло стать причиной отставки

Отставке Морозова предшествовала жесткая реакция президента Владимира Путина на просьбу губернатора выделить региону дополнительное финансирование. Он заговорил об этом во время майского совещания с федеральными министрами в Ахтубинске. «Не нужно по каждому поводу просить дополнительных ресурсов. У нас в рамках нацпроектов запланированы приличные деньги, сотни миллиардов и триллионы рублей», — ответил президент.

По мнению одного из источников РБК, отставка могла быть связана с тем, что Морозов попал под чрезмерное влияние ближайшего окружения, доставшегося ему в наследство от предыдущего губернатора Александра Жилкина. У федерального центра были серьезные вопросы к решениям, которые принимались окружением врио, говорит собеседник РБК.

Морозов не мог оценить качество предлагаемых в сфере экономики решений, добавляет еще один близкий к Кремлю источник РБК. Он также обращает внимание на то, что 17 мая в отставку ушел глава администрации главы региона Канат Шантимиров, работавший на этой должности еще при предыдущем губернаторе. Отставка Шантимирова произошла через три дня после того, как регион посетил Владимир Путин.

Морозов старательно работал, но он «не про экономику», добавляет один из источников. «На другом направлении полезнее будет», — резюмирует он.

Морозов оказался не готов к политической деятельности, заявил РБК политолог Евгений Минченко. Среди возможных поводов к отставке он назвал не лучшие показатели по социологии и проблемы с местными элитами.

Социологи прогнозировали победу Морозова на выборах. ВЦИОМ и ФОМ представили результаты соцопросов в предвыборных регионах, согласно которым за Морозова готовы были проголосовать 62% из планировавших принять участие в выборах. В случае участия в выборах сильного конкурента у Морозова могла возникнуть «проблема второго тура», считает политолог Николай Миронов.

Морозов не первый выходец из ФСО, ушедший с поста врио губернатора. В октябре 2016 года врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев покинул пост также по семейным обстоятельствам, не проработав на новой должности и трех месяцев. Он не нашел себя в губернаторской работе, говорили тогда источники РБК. Позднее он был назначен замдиректора ФСБ, а потом главой МЧС.

Проблемы преемника

В среду Владимир Путин провел встречу с новым врио главы региона Игорем Бабушкиным. До своего назначения Бабушкин работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), а в 2013–2018 годах был заместителем руководителя Росимущества. До этого Бабушкин в течение двадцати лет (с 1992 по 2012 год) проходил военную службу на командных должностях в армии и подразделениях ФСБ.

Назначение нового силовика, вероятно, связано с особым приграничным статусом Астраханской области и необходимостью продолжить антикоррупционную кампанию по чистке местных элит, с которой не справился Морозов, считает политолог Александр Пожалов.

По мнению экспертов, выдвижение на выборах популярного в регионе депутата Госдумы Олега Шеина или другого известного оппозиционера может грозить Бабушкину вторым туром. Политолог Михаил Виноградов считает, что Бабушкину будет не просто избраться. «Многое зависит от удачности операции рокировки по отношению к избирателям — сейчас есть риск, что без внятного объяснения происходящее будет воспринято как неуважение», — рассуждает он.

«Бабушкин непубличный, во время работы в СКФО никак себя не проявлял и ничем не запомнился», — отметил политконсультант Дмитрий Фетисов. Впрочем, в пользу Бабушкина может играть отсутствие антирейтинга, который начал образовываться у Морозова, успевшего испортить отношения с частью местных элит.

Политолог уверен, что новый врио, как и его предшественник, попробует договориться с оппозицией. Например, Шеин неоднократно давал понять, что готов работать с исполнительной властью при условии, что сможет влиять на ее политику. Весной он выразил готовность возглавить правительство региона при губернаторе Морозове, напоминает Пожалов.