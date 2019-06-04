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Топорная забота
Как Azino 777 потеряло статус крупнейшего рекламодателя Рунета
Запрещенное в России, но известное посетителям пиратских онлайн-кинотеатров казино Azino 777 («Азино три топора») в этом году резко снизило рекламную активность. Зато в первую тройку рекламодателей вошел нелегальный букмекер 1XBet
Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

По итогам первого квартала 2019 года онлайн-казино Azino 777 заняло только 60-е место в списке крупнейших заказчиков видеорекламы на десктопах, свидетельствуют подсчеты исследовательской компании Mediascope. Доля этого рекламодателя в общих показах видеорекламы (с учетом саморекламы) в январе—марте этого года равнялась только 0,3%. Годом ранее Azino 777 с большим отрывом от конкурентов занимало первую строчку: 6,7 против 2,8% у находившегося на второй строчке производителя кондитерских изделий Mars.

Рекламные ролики запрещенного в России онлайн-казино размещались преимущественно на пиратских ресурсах и были настолько популярны, что записанную рэпером Витей АК-47 песню «А как поднять бабла», где поется про «Азино три топора», даже пародировали в КВН. Когда по итогам 2017 года запрещенное в России онлайн-казино впервые, по данным Mediascope, попало в топ-20 рекламодателей Рунета, исполнительный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с «Коммерсантом» назвал эту ситуацию чудовищной: «У надзорных органов есть все полномочия по блокировке как самих казино, так и сайтов, размещающих их рекламу».

Как повлиял антипиратский меморандум

Снижение количества роликов Azino 777 в Рунете напрямую связано с уменьшением числа сайтов, показывающих эту рекламу, уверен Бырдин. Правообладатели и интернет-компании, подписавшие в ноябре 2018 года антипиратский меморандум, в последние месяцы вели активную зачистку поисковой выдачи от пиратских ресурсов.

Данные Mediascope это подтверждают: если в первом квартале 2018 года исследователь фиксировал рекламные ролики Azino 777 на 670 сайтах, попадающих в мониторинг, то в первом квартале 2019-го — только на 143.

Созданный в соответствии с подписанным меморандумом антипиратский реестр насчитывает уже 300 тыс. ссылок на сайты с нелегальными копиями фильмов и сериалов, сообщил в конце мая Медиа-коммуникационный союз. Поисковики должны каждые пять минут сверяться с реестром и удалять из выдачи эти ссылки.

Меморандум подписал и «Яндекс», который ранее отказывался добровольно удалять ссылки на нелегальный, по мнению правообладателей, контент. В первом квартале 2019 года доля показов рекламы Azino 777 в различных видеоплеерах, которые пользователи смотрели через сервис «Яндекс.Видео», снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 11 раз, свидетельствуют расчеты Mediascope.

Бизнес на 15 млрд руб.

Создателем Azino 777 может быть уроженец Набережных Челнов Альберт Валиахметов, писало в феврале этого года издание The Bell. Оно указывало, что, по версии украинских правоохранителей, казино управляет созданная Валиахметовым компания «Роял Гейм». Казино могло принять ставки на 15 млрд руб. в год, подсчитывал летом прошлого года РБК.

Как повлияли жалобы в Роскомнадзор

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие легальные онлайн-кинотеатры, также активно пыталась ограничить доступ к сайтам, на которых рекламировалось Azino 777, посредством обращения в Роскомнадзор, рассказал Бырдин. По его словам, только с начала этого года через специальную форму на сайте Роскомнадзора было подано более 500 жалоб, из которых была удовлетворена примерно половина.

Поступающие от граждан и юрлиц жалобы на рекламу онлайн-казино в целом и Azino 777 в частности перенаправляются в Федеральную налоговую службу, объяснил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Именно ФНС осуществляет надзор за организаторами азартных игр и решает, подпадает ли конкретный сайт под определение «запрещенная информация». Затем Роскомнадзор вносит ссылки на страницы сайтов в Единый реестр запрещенной информации, а операторы связи ограничивают к ним доступ.

С 2015 года в реестр по требованию ФНС были внесены более 3,5 тыс. страниц сайтов с рекламой Azino 777, в том числе пиратских онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров, уточнил Ампелонский.

Кто пришел на смену Azino 777

Зафиксированное резкое снижение рекламной активности Azino 777 не означает победы над пиратами, считает гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Он обращает внимание, что по итогам первого квартала этого года третье место в рейтинге рекламодателей в сегменте онлайн-видео занимает не имеющая лицензии букмекерская контора 1XBet. «Это косвенно говорит о том, что пиратство по-прежнему процветает», — указывает Рябыко. Доля 1XBet в общих показах составила, по подсчетам Mediascope, 2,4%, а у лидера рейтинга Google — 3,3%.

В январе—марте 2018 года специалисты Mediascope зафиксировали рекламу 1XBet лишь на 59 сайтах, попавших в мониторинг, через год, в январе—марте 2019-го — уже на 447. За год показ рекламы этого букмекера на различных плеерах через сервис «Яндекс.Видео» вырос в 27 раз.

Двойник легального букмекера

Оформление доступных зеркал букмекера 1XBet идентично оформлению легальной букмекерской конторы «1хСтавка» с действующей лицензией ФНС от 1 октября 2010 года.

Бизнес «1хСтавка» оформлен на брянское ООО «Букмекер Паб», которое сейчас, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Дмитрию Казорину (12,1%) и кипрской Ehrlich Ltd (87,9%). Ее владельцем раньше было физическое лицо, сейчас — Lumbaco Ltd.

РБК направил запрос в «1хСтавка» относительно ее связи с 1XBet.

Ампелонский переадресовал все вопросы об 1XBet в ФНС. Зарегистрированная в Гибралтаре Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, еще в 2016 году была признана организацией, осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства, уточнила пресс-служба ФНС. В отношении Victory 777 N.V., оператора Azino 777, такое решение было принято только в конце 2018 года.

Точечно для защиты премьер и эксклюзивов существующие сейчас антипиратские меры достаточно эффективны, но глобально победить пиратов они не помогают, признает заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра ivi Михаил Платов. По его мнению, причиной этого являются нерешенная проблема с удалением из выдачи «Яндекса» пиратских сайтов целиком, спонсорство пиратов нелегальными конторами, а также то, что никто не борется с нелегальными сетями доставки контента, которые раздают свои плееры многочисленным пиратским сайтам.

Как устроен бизнес пиратских ресурсов

Трафик на сайты нелегальных казино и букмекеров — практически единственная возможность заработать владельцу пиратского онлайн-кинотеатра, объясняет Андрей Бусаргин из Group-IB. «Для 100% наших клиентов размещение рекламы на пиратских ресурсах неприемлемо», — подтверждает Елена Клименко, директор диджитал-бизнеса российского офиса рекламной Publicis Groupe (среди клиентов — Procter & Gamble, Mars, L'Oreal, Nestle).

Рекламные ролики на пиратских ресурсах размещаются через сети доставки контента (CDN-провайдеров) и вклеиваются в видеоряд, уточняют в Group-IB.

В октябре 2018 года на круглом столе в Госдуме Бусаргин приводил такие цифры: средний доход пиратского ресурса с 1 тыс. просмотров нелегального видео за счет показа рекламы равняется в среднем 217,5 руб. Расходы на пиратский ресурс составляют 16,6 тыс. руб. в год. Таким образом, чтобы окупиться, площадке необходимо не менее 80 тыс. просмотров. На это может потребоваться в среднем от одного до четырех месяцев в зависимости от того, как сайт будет продвигаться, оптимизироваться и наполняться контентом, уточняет эксперт.

Автор: Сергей Соболев.
При участии: Мария Истомина.
Теги: казино
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