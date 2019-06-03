Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,21 64,70 EUR Нал. 73,92 72,68 USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,48 USD ЦБ. 65,38 +0,33 EUR ЦБ. 72,84 +0,42 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 8581,10 +11,10 IMOEX 2665,33 +0,22% RTSI 1287,09 +0,04% Brent 64,68 -4,25% DJIA 24815,04 -1,41% Nasdaq 7453,15 -1,51%
Петр Порошенко отбил у Виталия Кличко пояс лидера
Лента новостей
Экономика Крыма росла в начале года быстрее других 09:00, Экономика Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест 08:50, РБК и «Билайн» Бизнес В столице Судана один человек погиб при разгоне военными лагеря оппозиции 08:48, Политика Памятка №1: как правильно вести себя во время налоговой проверки 08:46, PRO Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции 08:39, Общество В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере 08:22, Общество Как начать бегать: правильный подход 08:15, РБК и Philips Главный военный прокурор Украины созвал силовиков из-за ролика в YouTube 08:04, Политика СМИ узнали о готовящейся сделке между США, Израилем и Россией по Сирии 08:01, Политика Минэк не одобрил проект о принудительных лицензиях при угрозах жизни 08:00, Общество Роскачество назвало самые безопасные приложения для обучения детей чтению 08:00, Технологии и медиа Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе 07:48, Общество СМИ узнали о предложении взимать экологический сбор за сигареты 07:26, Общество В 2018 году рынок интернет-торговли в России вырос на рекордные 60% 07:10, PRO Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте 07:09, РБК и ВТБ От ключевой ставки до валютных резервов: о чем нужно знать инвестору 07:04, Quote Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн 07:01, Технологии и медиа WSJ узнала о выезде основной части военных советников России из Венесуэлы 06:24, Политика Глава Росстандарта анонсировал отмену 10 тыс. советских ГОСТов 06:22, Общество Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией 05:34, Политика Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба 05:29, Общество Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты 05:01, Финансы Зачем нужен геотаргетинг и как он работает 04:45, РБК и МегаФон Google сообщил о сбое в работе своих сервисов 03:52, Технологии и медиа Трамп поделился слухом о бомбардировках Идлиба Россией 03:44, Политика Помпео усомнился в успехе «сделки века» по ситуации на Ближнем Востоке 03:34, Политика Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 квадратных метров 02:43, РБК и Экспострой на Нахимовском Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле 02:40, Политика
Газета
Петр Порошенко отбил у Виталия Кличко пояс лидера
Газета № 077 (3032) (0306) Политика,
0
Петр Порошенко отбил у Виталия Кличко пояс лидера
Партия экс-президента Украины провела предвыборный съезд
Пятый президент Украины продолжит заниматься политикой. Петр Порошенко избран председателем партии «Европейская солидарность» и тут же предупредил об опасности капитуляции перед Россией
Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Как партию Порошенко переформатировали к выборам

В пятницу, 31 мая, в центре Киева в «Мистецьком арсенале» прошел съезд партии «Европейская солидарность», на котором ее лидером избрали экс-президента Петра Порошенко. До 24 мая «Европейская солидарность» называлась «Блок Петра Порошенко — Солидарность» и возглавлял ее мэр Киева Виталий Кличко. Переименование состоялось на закрытом съезде. Собеседники РБК в партии говорили, что председателем могут избрать депутата и зампредседателя украинского парламента Ирину Геращенко, которая известна своей работой в трехсторонней контактной группе в Минске. Геращенко одной из первых выступила на съезде, говорила об опасности превращения Украины в Малороссию, объясняла проигрыш Порошенко на президентских выборах недоработками команды. Однако главой партии она не стала. Съезд утвердил решение об избрании Порошенко.

Экс-президент рассказал, что «вступил в «Европейскую солидарность» только вчера, но с 2014 года ее члены были одной командой. На съезде к этой команде добавился один из ведущих украинских политиков — председатель парламента Андрей Парубий. В его политической биографии членство в партиях «Свобода», «Наша Украина — Народная самооборона», в 2014 году он вошел в «Народный фронт», который до сих пор возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.

Задача «Европейской солидарности» — объединить все силы на националистическом, но проевропейском поле, объяснил украинский политолог Вадим Карасев. Конкуренция здесь очень высокая — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Святослава Вакарчука, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, поэтому в лидерах нужен Порошенко, а не второй номер Геращенко. Парубий — националист с большим опытом уличной борьбы (был одним из организаторов Майдана в 2004 и 2014 годах), объяснил его приход в партию эксперт. Тем более что «Народный фронт» практически перестал существовать.

С какой программой партия пойдет на выборы

Досрочные выборы в украинский парламент должны пройти 21 июля. Парубий, выступая на съезде, заявил, что партия готова к участию в них в любое время, намекнув таким образом, что решение президента Владимира Зеленского об их проведении может быть оспорено в Конституционном суде. О новом президенте, который победил Порошенко, на съезде отзывались скептически. Порошенко отметил, что позиция Владимира Зеленского по многим вопросам, в том числе по отношению к России, так и не прояснилась в первые дни его работы (Зеленский принял присягу 20 мая). Участников съезда Порошенко предупредил об опасности капитуляции перед Россией и превращения Украины в Малороссию.

Главная цель партии, сказал Порошенко, — сделать безальтернативным европейский путь Украины. «Для нас евроатлантическая интеграция — ключевая гарантия безопасности и независимости Украины. Мы будем вести Украину в ЕС и НАТО, мы будем защищать украинские ценности», — добавил Парубий.

Утверждение списка тех, кто пойдет от партии на выборы, состоится на следующем этапе съезда, примерно через неделю, сообщил лидер партии.

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Политика

На что может претендовать партия Порошенко

Порошенко возглавит список, первую десятку сформируют без конкурса, рассказал собеседник РБК в аппарате партии. Других кандидатов выберут 4 июня путем электронного голосования на сайте, там же состоятся праймериз, рассказал РБК собеседник в аппарате партии. 

На выборах «Европейская солидарность» может бороться за второе-третье место, считает Карасев. Пока же у экс-президента высокий антирейтинг. По результатам последнего опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного на Украине с 16 по 21 мая, «БПП — Солидарность» ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%, а проголосовать за нее были готовы 8,8% опрошенных. Лидером партийного рейтинга являлась партия нынешнего президента Зеленского «Слуга народа». Ее бы поддержали 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы отдать голоса 10,5% респондентов, за «Батькивщину» — 7,3%. Партию «Сила и честь» готовы поддержать 5,1% украинцев, партию «Голос» Вячеслава Вакарчука — 4,6%, Радикальную партию — 3,3%, «Оппозиционный блок» — 3,2%.

Авторы: Полина Химшиашвили, Елизавета Антонова.
Теги: Украина , Петр Порошенко , Выборы , Парламент
Материалы по теме
США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter