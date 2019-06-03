Петр Порошенко отбил у Виталия Кличко пояс лидера

Партия экс-президента Украины провела предвыборный съезд

Пятый президент Украины продолжит заниматься политикой. Петр Порошенко избран председателем партии «Европейская солидарность» и тут же предупредил об опасности капитуляции перед Россией

Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Как партию Порошенко переформатировали к выборам

В пятницу, 31 мая, в центре Киева в «Мистецьком арсенале» прошел съезд партии «Европейская солидарность», на котором ее лидером избрали экс-президента Петра Порошенко. До 24 мая «Европейская солидарность» называлась «Блок Петра Порошенко — Солидарность» и возглавлял ее мэр Киева Виталий Кличко. Переименование состоялось на закрытом съезде. Собеседники РБК в партии говорили, что председателем могут избрать депутата и зампредседателя украинского парламента Ирину Геращенко, которая известна своей работой в трехсторонней контактной группе в Минске. Геращенко одной из первых выступила на съезде, говорила об опасности превращения Украины в Малороссию, объясняла проигрыш Порошенко на президентских выборах недоработками команды. Однако главой партии она не стала. Съезд утвердил решение об избрании Порошенко.

Экс-президент рассказал, что «вступил в «Европейскую солидарность» только вчера, но с 2014 года ее члены были одной командой. На съезде к этой команде добавился один из ведущих украинских политиков — председатель парламента Андрей Парубий. В его политической биографии членство в партиях «Свобода», «Наша Украина — Народная самооборона», в 2014 году он вошел в «Народный фронт», который до сих пор возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.

Задача «Европейской солидарности» — объединить все силы на националистическом, но проевропейском поле, объяснил украинский политолог Вадим Карасев. Конкуренция здесь очень высокая — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Святослава Вакарчука, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, поэтому в лидерах нужен Порошенко, а не второй номер Геращенко. Парубий — националист с большим опытом уличной борьбы (был одним из организаторов Майдана в 2004 и 2014 годах), объяснил его приход в партию эксперт. Тем более что «Народный фронт» практически перестал существовать.

С какой программой партия пойдет на выборы

Досрочные выборы в украинский парламент должны пройти 21 июля. Парубий, выступая на съезде, заявил, что партия готова к участию в них в любое время, намекнув таким образом, что решение президента Владимира Зеленского об их проведении может быть оспорено в Конституционном суде. О новом президенте, который победил Порошенко, на съезде отзывались скептически. Порошенко отметил, что позиция Владимира Зеленского по многим вопросам, в том числе по отношению к России, так и не прояснилась в первые дни его работы (Зеленский принял присягу 20 мая). Участников съезда Порошенко предупредил об опасности капитуляции перед Россией и превращения Украины в Малороссию.

Главная цель партии, сказал Порошенко, — сделать безальтернативным европейский путь Украины. «Для нас евроатлантическая интеграция — ключевая гарантия безопасности и независимости Украины. Мы будем вести Украину в ЕС и НАТО, мы будем защищать украинские ценности», — добавил Парубий.

Утверждение списка тех, кто пойдет от партии на выборы, состоится на следующем этапе съезда, примерно через неделю, сообщил лидер партии.

На что может претендовать партия Порошенко

Порошенко возглавит список, первую десятку сформируют без конкурса, рассказал собеседник РБК в аппарате партии. Других кандидатов выберут 4 июня путем электронного голосования на сайте, там же состоятся праймериз, рассказал РБК собеседник в аппарате партии.

На выборах «Европейская солидарность» может бороться за второе-третье место, считает Карасев. Пока же у экс-президента высокий антирейтинг. По результатам последнего опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного на Украине с 16 по 21 мая, «БПП — Солидарность» ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%, а проголосовать за нее были готовы 8,8% опрошенных. Лидером партийного рейтинга являлась партия нынешнего президента Зеленского «Слуга народа». Ее бы поддержали 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы отдать голоса 10,5% респондентов, за «Батькивщину» — 7,3%. Партию «Сила и честь» готовы поддержать 5,1% украинцев, партию «Голос» Вячеслава Вакарчука — 4,6%, Радикальную партию — 3,3%, «Оппозиционный блок» — 3,2%.