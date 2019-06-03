Трамп укрепляет стену пошлинами

США вводят экономические меры воздействия на Мексику

С 10 июня США вводят пошлину 5% на весь импорт из Мексики, а со временем она может увеличиться до 25%. Таким образом Дональд Трамп пытается решить одну из главных проблем — остановить поток нелегальных мигрантов

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Почему Трамп ввел пошлины

«10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентные пошлины на все товары из Мексики, до тех пор пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится», — написал президент США Дональд Трамп в Twitter вечером 30 мая. В заявлении на сайте Белого дома говорится, что, если Мексика примет меры, которые предложат ей США, пошлины будут отменены. Если меры приняты не будут, пошлина будет увеличиваться на 5 п.п. ежемесячно, пока не составит 25% к 1 октября.

Пошлины будут подняты на все экспортируемые в США товары без исключения, что отличает подход к Мексике от подхода к Китаю, торговая война с которым тянется уже почти год и касается определенных категорий товаров.

Главная претензия Трампа к Мексике — нелегальная миграция. В мае количество пересечений границы США и Мексики стало рекордным за последние 12 лет, рассказали на брифинге о повышении пошлин исполняющий обязанности главы администрации американского президента Майк Малвани и исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан. Рекорды по числу мигрантов фиксируются с начала года, что показывает безрезультатность принимаемых администрацией США мер, написала The New York Times.

Трамп еще во время предвыборной кампании угрожал Мексике. Главным средством борьбы с нелегалами он считал строительство стены на границе, но оно до сих пор не началось из-за противодействия конгресса. В феврале президент объявил чрезвычайное положение в связи с ситуацией на южной границе, чтобы добиться финансирования стены из бюджета Пентагона. Но это решение было заблокировано судами.

Что должна сделать Мексика

США ждут от Мексики по меньшей мере трех решений. Мехико должен усилить контроль за границей с Гватемалой, откуда идут караваны мигрантов. Должна быть пресечена деятельность организаций, которые помогают мигрантам в их стремлении попасть в США. Наконец, Мексика должна быть признана «безопасной третьей страной», то есть страной, в которой мигранты могут безопасно оставаться и не претендовать на получение убежища в США. Мексика с ее высоким уровнем преступности вряд ли может быть признана безопасной для проживания, пишет Vox. Да и вряд ли у страны есть больше возможностей принять и обустроить мигрантов на своей территории, чем у США.

Как на решение Трампа отреагировали в Мексике и в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал политику Трампа ошибочной и обвинил его в превращении Соединенных Штатов в «гетто, которое стигматизирует и плохо обращается с мигрантами». Тем не менее Мексика готова к переговорам — Обрадор направил письмо американскому президенту, в пятницу в США направилась делегация переговорщиков.

Решение президента не вызвало одобрения внутри Республиканской партии. «Торговая политика и безопасность границ — это отдельные вопросы. Это злоупотребление президентскими тарифными полномочиями, и оно противоречит намерениям конгресса», — процитировала The Hill заявление председателя финансового комитета сената республиканца Чака Грассли.

«Не нужно больше тарифов. Нам нужны иммиграционные законы, которые соответствуют нашим ценностям», — осудил решение член палаты представителей, демократ и вероятный участник следующей президентской кампании Бето О'Рурк.

Какими будут экономические последствия

Мексика — второй после Китая торговый партнер США, в 2017 году США импортировали из этой страны товаров на $314 млрд, экспортировали — на $243 млрд. Повышение пошлин на 5%, по разным оценкам, увеличит платежи для мексиканцев на $15–17 млрд в год.

После объявления о решении Трампа на утренних торгах 31 мая мексиканский песо продемонстрировал самое большое падение за семь месяцев, его курс по отношению к доллару снизился на 3,3%. Снижение курса песо негативно скажется на возможностях граждан Мексики покупать американские товары, отметило Vox.

В Европе подешевели акции автопроизводителей (Volkswagen — на 3%, Mazda — на 7%), так как Мексика является крупным центром автомобильного производства, отметила Financial Times. Из предсказуемых последствий — рост в США цен на товары из Мексики. Символом мексиканского экспорта в США считается авокадо. Но поставки авокадо на американский рынок составляют лишь 1% от всего объема мексиканского экспорта. Больше всего экспортируется автомобильных запчастей и агрегатов, которые используются американскими производителями, — таким образом, подорожать могут производимые в США автомобили, а это негативно скажется на их конкурентоспособности в мире. General Motors имеет в Мексике 14 заводов, которые производят в стране 834 тыс. автомобилей, из них 811 тыс. идет на экспорт. Компания Fiat Chrysler производит в Мексике 639 тыс. автомобилей, из которых 630 тыс. идет на экспорт, привел данные Reuters.

Опрошенные Bloomberg экономисты предупредили, что решение Трампа скажется не только на ценах. Это еще одна атака на цепочки поставок, отметила Мэри Лавли, профессор Сиракузского университета: «Это повредит американским предприятиям, которые используют Мексику, чтобы сократить свои расходы и оставаться конкурентоспособными». «Кроме того, появляются причины для беспокойства, что любая страна, имеющая положительное сальдо торгового баланса с США, может оказаться в центре внимания в будущем», — сказал главный экономист Standard Chartered Дэвид Манн.