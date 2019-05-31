Вечно «зеленый»

Почему во внешнеторговых расчетах России не удается отказаться от доллара

Несмотря на объявленный правительством курс на «дедолларизацию» экономики и торговли, доля расчетов России и Китая в рублях и юанях снизилась по итогам 2018 года. Она составляет менее 17%, показали подсчеты РБК на базе данных ЦБ

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.

На две национальные валюты приходится менее пятой части всех расчетов во взаимной торговле (экспорт плюс импорт), подсчитал РБК на основе данных Банка России.

Курс на постепенный отказ от доллара в международных расчетах правительство объявило в 2018 году, чтобы минимизировать риски от западных санкций. Про полный отказ от доллара, в частности от долларовых вкладов, речь не идет, подчеркивал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, но кампания должна стимулировать экспортеров перейти с доллара на другие валюты. Для этого к 2024 году планируется отменить требование об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, если они производят расчеты в рублях.

Анализ данных по расчетам с крупнейшим торговым партнером России (на Китай приходится около 16% российской внешней торговли) показал: кампания по дедолларизации в торговле пока не принесла серьезные плоды:

Доля платежей в долларах и евро между Россией и Китаем увеличилась с 81,7% в 2017 году до 83,1% в 2018 году.

Доля расчетов в рублях и юанях сократилась с 18,3% в предыдущем году до 16,9% в 2018 году.

Доля торговли с Китаем в долларах все же сократилась с 77,2 до 75,8%, но зато существенно — в два раза — увеличились обороты в евро. В результате доля расчетов в евро обошла долю в рублях — 7,3% против 5,3%.

Расчеты в нацвалютах растут медленнее

Платежи в национальных валютах увеличиваются (в долларовом выражении), но ощутимо меньшими темпами, чем расчеты в традиционных резервных валютах.

Сумма расчетов с Китаем в долларах выросла с $70,9 млрд в 2017 году до $86,5 млрд в 2018 году.

Удвоилась сумма расчетов в евро — с $4,1 млрд до $8,3 млрд.

Расчеты в юанях выросли с $11,4 млрд до $13,3 млрд.

Торговля в рублях незначительно увеличилась — с $5,3 млрд до $6 млрд.

В целом оборот торговли между Россией и Китаем товарами и услугами в 2018 году вырос на 24%, до $114,2 млрд, показывают данные ЦБ. В том числе товарооборот достиг рекордных $108,3 млрд (еще $5,9 млрд пришлись на торговлю услугами).

Анализ проведен на основе статистики ЦБ «Валютная структура в расчетах за поставки товаров и оказание услуг». Данные по экспорту и импорту товаров взяты из статистики ФТС России, по экспорту и импорту услуг — из статистики Банка России. В статистике ЦБ данные о валютной структуре расчетов отражены с разбивкой по доллару, евро и рублю. Остальные платежи представлены как «прочие валюты». РБК исходит из того, что абсолютное большинство из них — в валюте указанной страны-партнера (в случае с Китаем — это китайский юань). Если в «прочие валюты» вдруг попала еще какая-либо валюта, то данные по расчетам в юанях окажутся еще меньше.

Как Россия и Китай стимулируют расчеты в нацвалютах В 2014 году ЦБ и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе. Благодаря ему страны получили доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках. Объем своп-линии составляет 150 млрд юаней ($24,5 млрд). В 2017 году в Москве открылся расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях. Свыше 110 российских коммерческих банков открыли корреспондентские счета для ведения расчетов в юанях. Весной 2018 года ЦБ перевел пятую часть своих международных резервов из долларов в евро и юани. В 2018 году началась подготовка соглашения с Китаем о расчетах в нацвалютах. Однако заключение договоренностей пока откладывается. Китай не отказывается от соглашения, но не хочет «форсировать подписание», объяснял Силуанов.

Торговля с БРИКС

Аналогичную тенденцию показал и анализ валютной структуры торговли России со странами БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). За последний год картина расчетов практически не изменилась:

Подросла доля доллара и евро — с 81,9% в 2017 году до 82,1% в 2018 году.

Доля рубля и соответствующих национальных валют снизилась с 18,1 до 17,9%. При этом доля рубля в торговле с БРИКС не изменилась и осталась на уровне 7,5%.

В торговле со странами БРИКС более 86% приходится на торговлю с Китаем, 9% — с Индией и менее 5% — на Бразилию и Южную Африку.

Бизнесу выгоднее расчеты в долларах

Провозглашая дедолларизацию, обычно забывают о том, что в конечном счете решение о выборе валюты принимает бизнес, прокомментировал РБК директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель.

«Этот вопрос не может быть решен директивно на уровне национальных правительств. Существенную часть торговли осуществляют частные компании, и доля расчетов в национальных валютах зависит от их финансовой привлекательности, которую определяют валютные риски, удобство конвертации и надежность транзакций», — пояснил эксперт.

Бизнес склонен выбирать расчеты в долларах и евро, поскольку валюты развивающихся стран более волатильны. Расчеты в нацвалютах не могут серьезно вырасти, если они не демонстрируют долгосрочную надежность и низкую волатильность, подчеркнул Кнобель. Серьезно нарастить расчеты в нацвалютах «мешают исключительно отсутствие ликвидности и налаженных механизмов», отмечал в интервью «Известиям» министр экономического развития Максим Орешкин.

«Фирмы хотят использовать ликвидные и стабильные валюты и не видят, что рубль или юань можно использовать с такой же легкостью», — сказал РБК ассистент-профессор американской Школы права и дипломатии имени Флетчера Крис Миллер.

Другой сдерживающий фактор заключается в том, что рост торговли с Китаем в 2018 году в значительной степени был обеспечен ростом поставок нефти, угля и другого топлива из России. Соответственно, доля расчетов в рублях и юанях в российском экспорте в Китай (10,7% за прошлый год) значительно меньше, чем в российском импорте из Китая (23,6%).

Это связано с тем, что сырьевые товары исторически торгуются в долларах, говорит Миллер. «Расчеты по сырьевым товарам традиционно производятся в долларах, даже несмотря на то что в них принимают участие госкомпании», — добавляет Кнобель.