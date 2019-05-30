Скорое дело «Восточного»

«Финвижн» обратилась в суд с ходатайством о немедленном выкупе акций у Baring Vostok

«Финвижн» Артема Аветисяна просит суд досрочно исполнить решение, обязывающее Baring Vostok продать 9,99% акций банка «Восточный». В мае «Финвижн» сообщила суду, что необходимые для выкупа 750 млн руб. у нее есть

Артем Аветисян (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на выкуп 9,99% акций банка у кипрской структуры фонда Baring Vostok — Evison (52% акций «Восточного»), следует из картотеки арбитражных дел. Информацию о подаче заявления подтвердила «Финвижн».

«Финвижн» добивается досрочного вступления в силу решения суда от 17 мая, который обязал Baring продать за 750 млн руб. спорные акции структуре Аветисяна, тогда как обычно решения первой инстанции вступают в силу после апелляции. Ускоренное исполнение возможно, но такая практика применяется очень редко и для этого нужны веские обоснования, говорили опрошенные РБК юристы. Подпадающие под опцион 9,99% акций «Восточного» в настоящее время арестованы.

Спор за контроль Две конфликтующие сейчас группы акционеров появились в «Восточном» после того, как к нему присоединился Юниаструм Банк (объединение завершено к началу 2017 года). В результате «Финвижн» Аветисяна, а также его партнеры по «Юниаструму» Шерзод Юсупов и Юрий Данилов в общей сложности получили 40,2% акций «Восточного». Исполнение опциона позволит им получить контроль над банком. Кол-опцион (право на покупку акций) был заключен перед слиянием «Юниаструма» и «Восточного» на срок до 28 февраля 2017 года, а затем продлен до 31 марта 2018-го. В последних числах марта «Финвижн» направила Evison уведомление об исполнении соглашения, но структура Baring Vostok отказалась исполнять опцион. Именно этот отказ был оспорен «Финвижн» в амурском арбитраже. Как следует из мотивировочной части решения, спустя месяц после истечения срока опциона — 27 апреля — Evison направила «Финвижн», Юсупову и Данилову письмо, в котором указала, что в «Юниаструме» велась «мошенническая деятельность, направленная на вывод активов»: из «Юниаструма» до слияния, но уже после проверки аудитором KPMG, были выведены средства, что нарушало соглашение об опционе. На признаки вывода активов в «Юниаструме» указывали сотрудники ЦБ в акте о проверке банка «Восточный» (документ приобщили к делу). Основываясь на акте, адвокаты Evision говорили в суде, что было выведено активов на 3,6 млрд руб. Однако суд отметил, что часть подозрительных сделок, на которые указывает Evision, относится к обычной деятельности банка. Проверка же ЦБ была летом 2018 года, а опцион не был исполнен раньше. «Довод ответчика о том, что он не знал о финансовом состоянии банка, с которым он хотел объединить свои капиталы, звучит неубедительно и относится к вопросу компетенции его сотрудников», — отмечается в материалах суда. В итоге суд занял сторону «Финвижн» и обязал Baring продать 9,99% банка.

Позиции сторон

Представитель «Финвижн» подтвердила РБК, что компания воспользовалась своим правом и подала заявление на немедленное исполнение решения суда о кол-опционе. «Финвижн» настаивает, что «некоторые менеджеры фонда Baring Vostok всеми силами пытаются удержать контроль над банком с единственной целью — скрыть следы многомиллиардных хищений в банке». «Выдавая себя за спасателей банка и используя незаконно удерживаемые опционные акции, менеджеры фонда Baring Vostok в очередной раз пытаются провести дополнительную эмиссию с единственной целью — размыть долю миноритарных акционеров банка», — считает «Финвижн».

Угроза допэмиссии О допэмиссии, которую упоминают в «Финвижн», акционеры и «Восточный» договорились еще в 2017 году. Банк должны были докапитализировать на 5 млрд руб. путем выпуска новых акций. У «Финвижн» не было денег на выкуп своей половины эмиссии, заявляли в Evison, компания была готова выкупить ее в полном объеме. Вливание 5 млрд руб. в капитал «Восточного» помогло бы банку сократить срок оздоровления. «Восточный» в начале 2019 года направил 11,8 млрд руб. на создание резервов по проблемным активам, которые достались ему преимущественно от «Юниаструма». Впоследствии банк решил замедлить развитие своего бизнеса, чтобы не нарушить нормативы достаточности капитала.

В свою очередь, Baring Vostok отмечает, что требование «Финвижн» не имеет оснований и фонд будет оспаривать решение суда от 17 мая об исполнении опциона. В Baring заявили, что «Финвижн» «намеренно вводит в заблуждение суд и общественность» и «скрывает от суда, что они уже подали заявление о реализации своего преимущественного права в рамках дополнительной эмиссии пропорционально своей доле». Акции арестованы судом и «не являются «скоропортящимся товаром», который может оправдать требование о немедленном исполнении иска», добавили в Baring.

У компании Аветисяна есть деньги на выкуп опциона, свидетельствует майское решение суда: 6 мая суду была предоставлена справка, подписанная директором московского филиала Модульбанка (контролируется Аветисяном), которая подтверждает наличие у компании 819 млн руб. Если Evison не исполнит решение, опционные акции могут быть списаны с ее счета — но только в том случае, если «Финвижн» предъявит суду доказательства перечисления 750 млн руб. на счет Evison, подчеркнул суд. Разрешение на увеличение доли в банке «Восточный» ЦБ выдал «Финвижн» и Аветисяну еще в начале прошлого года, говорится в материалах суда, документ подразумевает выкуп 42% акций банка, но не более 50%.

«Финвижн», утверждают в Baring Vostok, «скрывает» от суда и ЦБ, что «действительной целью всех арбитражей и исков является не вопрос размытия миноритарных акционеров, а получение полного контроля в банке» с учетом долей Юсупова и Данилова. Со стороны регулятора согласия на приобретение контроля «Финвижн» Аветисяна и его партнеров нет, заявили в пресс-службе Baring. В «Финвижн» на соответствующий вопрос не ответили.

ЦБ не комментирует действующие банки, но на вопросы РБК о процедуре одобрения покупки акций банков в целом пресс-служба регулятора ответила. Предварительное согласие на нее действительно в течение одного года, но в случае превышения разрешенного лимита приобретаемых акций нужно получать новое разрешение. По истечении срока согласия процедуру нужно будет пройти заново. Правила как для группы лиц, так и для одного юридического или физического лица одинаковы, им придется получать согласие на приобретение более 10% акций в финансовой организации у ЦБ.

Возможна ли быстрая продажа

В основном суды отказывают в немедленном исполнении решений, а Верховный суд неоднократно подчеркивал, что это является исключительной мерой, сказал РБК адвокат Forward Legal Александр Филатов. Немедленное исполнение решения суда приведет не только к устранению риска дополнительной эмиссии, но и к расширению корпоративных возможностей «Финвижн» еще до рассмотрения дела в апелляции, говорит Филатов. Для убеждения суда «Финвижн» нужно будет доказать реальность своих опасений.

«Поскольку целью истца [«Финвижн»] является получение контрольного пакета акций в обществе, то проведение допэмиссии при сохранении номинального количества акций, подпадающих под опцион, может формально привести к нарушению его прав», — говорит генеральный директор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев. В то же время предметом иска является сам пакет акций, а не контроль над обществом, говорит эксперт. С учетом сложности спора было бы правильно, если бы дело «прошло полноценную проверку в вышестоящих судах».