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Армейский ответ на полицейский рейд
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Газета
Армейский ответ на полицейский рейд
Газета № 074 (3029) (2905) Политика,
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Армейский ответ на полицейский рейд
Три вопроса об очередном кризисе в отношениях Сербии и Косово
Полицейские рейды в Республике Косово стали причиной того, что соседняя Сербия привела армию в полную боевую готовность. Что вызвало обострение напряженности и чем все завершится, разбирался РБК
Александр Вучич (Фото: Oliver Bunic / Bloomberg)

Почему Сербия привела войска в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич 28 мая привел войска в полную боевую готовность. Это произошло после сообщений, что полиция частично признанной Республики Косово провела аресты сербов, проживающих на севере региона.

Полицейские рейды проводились в Косовско-Митровицком округе, где преимущественно проживают этнические сербы (из 80 тыс. населения их около 70 тыс.). Как заявил Вучич, цель рейдов, в ходе которых были задержаны 19 человек, — запугать местных сербов. По словам президента, сербские военные силы готовы «защитить людей в самые короткие сроки» в случае возникновения угрозы их безопасности (цитата по Balkans Insight).

Как среди задержанных в Косово оказался россиянин

Вучич сообщил, что среди задержанных были сербы, боснийцы, а также один гражданин России — сотрудник миссии ООН в Косово и Метохии Михаил Краснощеков.

Краснощеков, по данным СМИ, был ранен и доставлен в больницу города Митровица. Россиянин пытался помешать проведению полицейской операции, объяснил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. В ООН подтвердили задержание двух представителей миссии в Косово (позднее представитель ООН сообщил, что россиянин освобожден), а также то, что оба были отправлены в больницу.

Краснощеков работает в регионе около 20 лет, рассказал агентству Tanjug врач Центральной клинической больницы города Митровица Златан Элек. По его словам, россиянин, получивший тяжелые травмы головы, помещен в отделение интенсивной терапии.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН, — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки».

Как противостоят Сербия и Косово

В прошлом году президент Сербии Александр Вучич приводил вооруженные силы в полную боевую готовность 29 сентября. Поводом также послужили события на севере Косово — к административной границе Сербии и автономного края подошли косовские полицейские, а также 60 сотрудников спецназа. Их присутствие объяснялось визитом главы Республики Косово Хашима Тачи на ГЭС «Газивода». Тогда ситуация успокоилась за несколько дней.

После этого стороны перешли к экономическому давлению. 21 ноября 2019 года власти Косово до 100% повысили пошлины на товары из Сербии, Боснии и Герцеговины. Правительства пострадавших стран 27 мая предупредили, что пойдут на ответные меры, если пошлины не будут сняты к 1 июля.

Зачем косовская полиция проводила рейды

Рейд косовской полиции начался ранним утром во вторник. Жители общины Зубин Поток (входит в Косовско-Митровицкий округ) пытались помешать ей войти в город и возвели баррикады, однако они были снесены в ходе штурма. Целью спецоперации, по словам премьер-министра Косово Рамуша Харадиная, была борьба с контрабандой и организованной преступностью. «Она также нацелена на сотрудников полиции и таможни», — уточнил Харадинай, призвав граждан к спокойствию.

Рейды проводятся не только на севере Косово, но и во всех регионах, заявил во вторник пресс-секретарь действующих под эгидой НАТО Международных сил по Косово (KFOR) Винченцо Грассо. Операции проводятся по требованию прокуратуры и направлены не против сербского населения, а против коррупции и преступности, заверил он. «Мы следим за ситуацией и находимся в контакте с властями в Приштине, но также открыты для коммуникации с Сербией», — приводит слова Грассо сербское агентство b92.

Северные районы Косово плохо контролируются центральными властями и давно являются серой зоной, в которой осуществляется контрабанда бензина, сигарет, алкоголя, описала ситуацию в крае в недавнем докладе о преступности на Балканах неправительственная сеть Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Приведет ли нынешний конфликт к военным действиям

Отношения между объявившей о независимости в 2008 году Республикой Косово и Сербией, ее не признающей, обострились на фоне заявлений обеих сторон о необходимости определиться в этом вопросе. Президент Косово 30 апреля призвал Сербию признать независимость республики. 27 мая Тачи сказал, что в долгосрочной перспективе Косово и Албания могут объединиться.

Сербский лидер Вучич, выступая в национальном парламенте в тот же день, призвал депутатов признать «горькую правду» — потерю контроля над Косово. Он предложил выбрать между двумя сценариями — замороженным конфликтом и налаживанием отношений с Приштиной. Если вскоре не будет найдено согласованное компромиссное решение, столкновения в Косово могут возобновиться, предупредил Вучич.

Сербии необходимо найти компромисс, чтобы вступить в Европейский союз. Одним из условий этого является урегулирование статуса Косово, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Согласно Конституции Сербии, Косово по-прежнему является входящим в республику автономным краем.

Сейчас возможно усиление напряженности, сказал РБК работавший в Сербии политолог Вадим Самодуров. «Президент Сербии Вучич — гибкий политик, и он умело балансирует между Россией и Западом, но в ситуации обострения он скорее будет склонен к тому, чтобы призвать Россию на помощь и пойти на конфликт с Западом. Однако поскольку ни та, ни другая сторона не готова к компромиссу, самый оптимальный путь — дальнейшее замораживание конфликта», — сказал он.

Решение Белграда привести армию в боевую готовность напоминает «ставшую привычной игру мускулами», с помощью которой Вучич пытается манипулировать общественным мнением, чтобы укрепить свой имидж патриота, сказал РБК научный сотрудник Университета Северной Каролины Димитар Бечев. Вучич остается приверженным идее сделки, которая предполагала бы де-факто признание независимости Косово в обмен на членство Сербии в Евросоюзе, уверен Бечев. «В то же время сербский лидер хочет договоренностей на своих условиях и желает уступок от Косово — например, автономный статус северных территорий Косово или передачу их Белграду. До тех пор пока сделка не будет заключена, Вучич продолжит демонстрировать жесткий тон в отношении Косово, в том числе призывая другие страны отказаться от решения признать независимость Приштины», — сказал аналитик.

«Учитывая внутреннюю ситуацию в Сербии, постоянные антиправительственные протесты, давление ЕС, можно предположить, что Белград ограничится жесткими заявлениями, маневрами у границ, но реальных действий в отношении Приштины предпринято не будет», — сказал в разговоре с РБК эксперт «Валдая» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев.

Авторы: Мария Бондаренко, Евгений Пудовкин.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Сербия , Александр Вучич , Косово
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