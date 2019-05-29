Под один ковш

Структура Владимира Евтушенкова намерена самостоятельно застроить 100 га в промзоне ЗИЛа

Связанный с АФК «Система» девелопер «Лидер-Инвест» намерен стать единственным застройщиком южной части столичной промзоны ЗИЛа. Он планирует выкупить долю «Группы ЛСР», вместе с которой обещал построить 1,1 млн кв. м жилья

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

АО «Лидер-Инвест» планирует полностью выкупить проект застройки южной части промзоны ЗИЛа, следует из ходатайства, одобренного 23 мая Федеральной антимонопольной службой. Компания намерена довести свою долю в ООО «Развитие» до 100% — сейчас «Лидер-Инвест» владеет этим обществом на паритетной основе с «Группой ЛСР».

В декабре 2015 года «Развитие» купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО «ЗИЛ-Юг») за 34,2 млрд руб. Вместе «Лидер-Инвест» и «Группа ЛСР» планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м.

«Группа ЛСР» как публичная компания «не вправе комментировать рыночные слухи и гипотетические сделки», ответил на запрос РБК ее представитель Александр Зильберт. В АФК «Система» переадресовали запрос в группу «Эталон», которой сейчас принадлежит 51% АО «Лидер-Инвест». Представитель «Эталона» отказался от комментариев.

Кто является покупателем, кто — продавцом

«Лидер-Инвест» связан с АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ей напрямую и косвенно принадлежит 62% девелопера. В феврале 2019 года 51% АО «Лидер-Инвест» купила группа «Эталон» Вячеслава Заренкова, 49% осталось у «Системы»; в тот же день 25% самого «Эталона» у Заренкова и его семьи приобрела уже «Система».

Основной акционер «Группы ЛСР» — ее основатель Андрей Молчанов.

В понедельник, 27 мая, капитализация ПАО «Группа ЛСР» на Московской бирже равнялась 70,1 млрд руб., «Эталона» на Лондонской бирже — $563,4 млн (36,3 млрд руб.). «Группа ЛСР», по данным Единой информационной системы жилищного строительства, сейчас строит 4,1 млн кв. м жилья, «Эталон» и «Лидер-Инвест» — 1,2 млн кв. м жилья.

Что это за проект

Промзона ЗИЛа расположена на полуострове в Даниловском районе Москвы, в советские годы здесь работал автозавод им. Лихачева. «Группа ЛСР» сейчас уже застраивает 65 га в северной части ЗИЛа (проект ЗИЛАРТ, 760 тыс. кв. м жилья). «Лидер-Инвест» реализует рядом с ЗИЛом проект Nagatino i-Land, где строит офисы и жилье на территории ОАО «Московский бизнес-инкубатор».

В 2015-м «Лидер-Инвест» и «Группа ЛСР» были единственными претендентами на застройку южной части ЗИЛа. Проект редевелопмента предполагал, что здесь до 2022 года будет построено 1,6 млн кв. м недвижимости. Из них на жилье придется 1,1 млн кв. м; 400 тыс. кв. м займут коммерческие и промышленные объекты, а остальные площади отдадут под социальную инфраструктуру. «ЗИЛ-Юг» — самый крупный жилой проект в границах Старой Москвы», — заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Размер инвестиций в проект оценивался в 230 млрд руб. Строительство пока не началось. В декабре 2018 года «Лидер-Инвест» планировал скорректировать график реализации проекта в связи с изменениями закона о долевом строительстве, соответствующий вопрос рассматривался на совете директоров компании. В группе «Эталон» не называют актуальные сроки реализации проекта

Сколько сейчас стоит доля в проекте

Сейчас 50% в проекте «ЗИЛ-Юг» могут стоить, по оценке Литинецкой, около 15–17 млрд руб. С 2015 года стоимость этой площадки могла вырасти из-за развития транспортной и спортивной инфраструктуры в этом районе, указывает партнер Colliers International Станислав Бибик. Его оценка — не менее 17 млрд руб.

«Лидер-Инвест» может заплатить за проект меньше, поскольку по соглашению с городом ООО «Развитие» вносило платежи за проект с рассрочкой. В 2015–2018 годах инвесторы должны были заплатить в казну 7,7 млрд руб. Самым крупным должен быть последний платеж — 11,9 млрд руб. в 2023-м. При выходе «Группы ЛСР» из этого проекта она наверняка рассчитывает компенсировать понесенные затраты, то есть вернуть сумму, заплаченную городу, говорит директор по сопровождению сделок в секторе недвижимости PwC Саян Цыренов.

Почему партнеры расходятся

Инициатива сделки может исходить от «Лидер-Инвеста», считает Бибик. Он напоминает, что с вхождением в «Эталон» у компании увеличились мощности, которые можно задействовать. А с точки зрения рынка это одна из самых развивающихся площадок, которая к тому же знакома и понятна покупателю.