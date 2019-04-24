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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Путин предложил при развитии России думать о результате вместо оценок
Президент подчеркнул, что большой объем ресурсов, выделенных на нацпроекты, позволяет надеяться на успех в развитии России. По мнению Путина, основное в решении этой задачи — результат, а не оценки людей
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

При реализации программ развития России нельзя ориентироваться только на оценки со стороны людей, самое важное в этом результат, такое мнение высказал президент Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании, передает корреспондент РБК.

Глава государства отметил, что на нацпроекты и другие программы развития предусмотрен беспрецедентый объем ресурсов, а основная работа по их реализации ложится на регионы и субъекты федерации. 

«Именно «на земле» решаются общенациональные задачи. Здесь формируется общая картина тех изменений, по которым люди судят об эффективности власти и результативности принятых законов, — подчеркнул президент. — Но бог с ними, с этими оценками, для нас результат с вами важен! Вот что нужно сделать и к чему надо стремиться и чего нужно добиться».

«Такие шансы у нас появились, таких ресурсов никогда у нас не было для решения тех задач, которые нужны для развития страны», — заметил Путин.

Материал дополняется

Авторы: Инна Сидоркова, Маргарита Девяткина
Теги: Владимир Путин, социально-экономическое развитие
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