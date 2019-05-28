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Счастливы вместе с миллионерами
Газета № 073 (3028) (2805) Экономика,
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Счастливы вместе с миллионерами
Как финансовое неравенство связано с благополучием населения
Неравенство доходов по-разному влияет на уровень счастья в обществе в зависимости от подушевого ВВП: в богатых странах неравенство делает людей менее счастливыми, а в бедных он растет с неравенством, выявил экономист РАН
Фото: Игорь Хакимов / ТАСС

Уровень счастья в обществе нелинейно зависит от неравенства в доходах населения: если в богатых странах снижение неравенства влечет увеличение уровня счастья (что согласуется с интуитивным соображением: чем равнее люди, тем они счастливее), то в бедных странах с подушевым ВВП ниже $20–30 тыс. наблюдается парадокс — неравенство в доходах повышает уровень счастья. К такому выводу пришел главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, директор научных исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» (основан экс-главой РЖД Владимиром Якуниным) Владимир Попов (РБК ознакомился с его новой работой «Миллиардеры, миллионеры, неравенство и счастье»).

Неравенство в доходах — это не всегда плохо

  • Страны с подушевым уровнем дохода ниже $25 тыс. в год — это, например, Болгария, Украина, Камерун, Колумбия, Египет, Иран.
  • В таких странах, согласно результатам Попова, рост имущественного неравенства приводит к некоторому увеличению уровня счастья.

«Это правда, что неравенство сопровождается множеством негативных социальных последствий. <...> Неравенство подрывает социальную мобильность и ведет к консервации социальной стратификации: чем выше уровень неравенства, тем больше вероятность, что доход человека будет очень близок к доходу его родителей — феномен, известный как «кривая Великого Гэтсби», — пишет экономист. Но «определенное неравенство не только вызывает в обществе терпимость, но и попросту необходимо для ощущения счастья», подчеркивает он.

Попов связывает это явление, в частности, с растущим количеством миллиардеров, которые сделали себя сами (self-made), — их число быстрее всего растет в Восточной Азии, но также в Латинской Америке и Африке. Возможно, люди смотрят на таких успешных людей и чувствуют себя лучше, потому что понимают, что стать богатым в принципе может каждый.

«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.

В странах с высоким уровнем дохода повышение неравенства вызывает снижение уровня счастья. Наиболее яркий пример — США, где в последние годы повысились показатели неравенства в доходах, а индикаторы счастья ухудшились.

Попов использовал данные об ощущении счастья в разных странах из ежегодного Всемирного доклада о счастье (World Happiness Report), публикуемого ООН, и Мировой базы данных о счастье (World Database of Happiness). Речь идет о самооценке личного счастья по шкале от 0 до 10, полученной из опросов населения.

Больше миллиардеров — больше счастья

Российский экономист указывает на различие двух показателей — неравенства в распределении доходов («переменная потока») и неравенства в распределении богатства («переменная запаса» — доля национального богатства, принадлежащая миллионерам и миллиардерам). Они в общем случае не совпадают: например, в Скандинавских странах довольно ровное распределение доходов населения, но при этом высока доля миллиардеров в ВВП.

По его данным, неравенство в богатстве, то есть большая доля миллионеров/миллиардеров, положительно коррелирует с уровнем счастья во всех странах. В связи с этим он выделяет два статистических портрета типичной счастливой страны:

  • Страна с относительно высоким уровнем подушевого ВВП, низким уровнем неравенства в доходах населения, но высокой долей миллиардеров («скандинавская модель»). Финляндия, Дания, Норвегия занимают первые места в рейтинге счастья ООН.
  • Страна с относительно низким уровнем подушевого ВВП и высокими уровнями неравенства в доходах и богатстве («латиноамериканская модель»): например, Гондурас, Боливия, Эквадор, Коста-Рика. Эти страны занимают в рейтинге счастья ООН места от 12-го до 61-го (выше, чем, например, Россия, которая находится на 68-м месте).

Что касается России, то ее ВВП в расчете на душу населения (по паритету покупательной способности) в 2018 году приблизился к $30 тыс., то есть страна находится примерно на границе, за которой повышение неравенства уже не вызывает увеличения уровня счастья. По данным ООН, россияне стали ощущать себя более счастливыми в 2016–2018 годах по сравнению с периодом 2005–2008 годов, но не намного. При этом в 2018 году в России впервые с 2012 года вырос коэффициент Джини, показывающий степень имущественного неравенства, то есть расслоение впервые за несколько лет усилилось, следует из данных Росстата. А по концентрации богатства в руках миллионеров и миллиардеров Россия занимает одно из самых высоких мест в мире: по данным Credit Suisse на середину 2018 года, на долю 10% самых обеспеченных людей приходится 82% всего личного богатства страны.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: неравенство , богатство , счастье , миллиардеры
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