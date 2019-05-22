Рельсы ведут в небо

Минфин инициировал сокращение пассажирских железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке

Минфин предложил сократить число пассажирских поездов, следующих по БАМу и Транссибу. Это увеличит загрузку авиакомпаний и сократит издержки РЖД, считают в ведомстве. В РЖД намерены сохранить перевозки

Фото: Хамзин / РИА Новости

Что предлагает Минфин

Минфин предложил авиакомпаниям совместно с компанией «Российские железные дороги» (РЖД) проработать вопрос оптимизации пассажирских перевозок по маршрутам железнодорожного транспорта, проходящим по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям («Восточный полигон»). Предложение ведомства, по словам источников РБК, состоит в частичной замене железнодорожных перевозок на ряде перегруженных участков БАМа и Транссиба на авиацию.

Это предложение обсуждалось в рамках рабочей группы по стабилизации цен на авиатопливо, сформированной по поручению вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, рассказал РБК один из участников заседания и подтвердил источник в крупной авиакомпании.

По данным Минфина, проект оптимизации поможет привлечь авиакомпаниям дополнительный пассажиропоток, а РЖД — увеличить объем грузовых перевозок на восток. «Одним из аргументов стало то, что важно «расчистить пространство», поскольку пассажирским поездам предоставляется приоритет, а они не заполнены полностью. В результате у РЖД невысокая рентабельность, а у грузоотправителей снижается скорость доставки их товаров», — сказал собеседник РБК. Он добавил, что обсуждение еще предметно не проводилось, а идея «крайне трудоемка» для реализации.

Рабочая группа была создана после 12 февраля, когда правительство отказалось компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за возросших цен на авиатопливо (в размере 22,5 млрд руб.). Тогда источник РБК, близкий к одному из участников совещания, отмечал, что перевозчики должны найти способы сократить издержки. После этого Минфин предложил свои варианты сокращения издержек авиакомпаний — они были направлены в правительство 19 марта, рассказал один из источников РБК.

Минфин не ответил на момент публикации на запрос РБК. РБК направил запросы в авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Utair.

В августе прошлого года президент Владимир Путин на совещании комиссии по ТЭК сообщил, что за 2017 год российские компании экспортировали более 190 млн т угля. «Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю», — говорил президент. Для этого нужно улучшать логистику, и прежде всего — пропускную способность БАМа и Транссиба.

Тогда же министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия нарастит добычу угля к 2025 году почти в два раза. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании заявлял, что расширение мощностей БАМа и Транссиба к 2025 году позволит увеличить перевозку угля до 195 млн т в год. Инвестиции в расширение «Восточного полигона» глава РЖД оценивал почти в 700 млрд руб.

Как решить эту задачу

«Железнодорожные перевозчики в дальнем и пригородном сообщении выполняют важную социальную функцию по обеспечению мобильности населения и транспортной доступности, что особенно актуально в регионах Дальнего Востока, где авиасообщение имеется только между крупными городами», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД. Монополия намерена сохранить объемы социально значимых перевозок на дальневосточных направлениях.

«Из имиджевых соображений РЖД не откажутся от пассажирского сообщения ни на одном из участков, от фирменных поездов Москва — Владивосток», — сказал РБК председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. По его словам, пересадка пассажиров с поездов на самолеты труднореализуема, в том числе из-за стоимости билетов и большого спроса и труднодоступности аэропортов в отдельных районах. «Существует множество населенных пунктов, где может проехать только поезд. На маршруте Чита — Благовещенск нет ни одного аэропорта», — отметил Янков. В 2016 году его организация уже обсуждала варианты оптимизации пассажирских перевозок на «Восточном полигоне», предложив сокращение частоты следования поездов и увеличение в них числа вагонов, но эта идея «осталась на уровне обсуждений».

По данным РЖД, в 2018 году на «Восточном полигоне» было перевезено 25,7 млн пассажиров (всеми перевозчиками со всех станций), в том числе в дальнем сообщении — 8,4 млн пассажиров, в пригородном сообщении — 17,3 млн пассажиров. Инфраструктура БАМа и Транссиба находится в управлении трех филиалов РЖД — Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог.

«Сложно представить предприятие, которое сможет решить эту задачу. Вопрос очень многосоставный: нужно нарастить парк, определить типы воздушных судов, проработать маршрутную сеть, оценить аэропортовую инфраструктуру», — сказал в разговоре с РБК заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

При этом средняя цена полета между Сибирью и Дальним Востоком составит не менее 8 тыс. руб., заявил РБК председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. «Объем рынка продажи билетов по дальневосточным и сибирским направлениям может превысить 100 млрд руб., и это с 20 рейсами на Дальний Восток в неделю. Но в реальности цифры могут быть значительно меньше, и стоит переформатировать работу железнодорожного перевозчика, чтобы данные перевозки были рентабельны», — сказал эксперт. Он отметил, что авиакомпании смогут заработать от объема проданных билетов лишь 3%, то есть 3 млрд руб.