Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,02 64,20 EUR Нал. 72,49 71,69 USD Бирж. 64,55 +0,02 EUR Бирж. 71,99 -0,07 USD ЦБ. 64,54 +0,05 EUR ЦБ. 71,97 +0,00 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 8001,00 +165,40 IMOEX 2596,91 +0,98% RTSI 1267,40 +0,89% Brent 71,87 -0,72% DJIA 25679,90 -0,33% Nasdaq 7702,38 -1,46%
Как журналисты и владельцы СМИ оказались в ловушке
Лента новостей
В Мурманске состоялось прощание с жертвами крушения SSJ100 в Шереметьево 11:55, Общество «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик 11:54, РБК и Футболер Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вернется в клуб 11:53, Спорт Задержан вице-губернатор Ростовской области 11:50, Политика СПЧ потребовал от владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции 11:42, Общество Аксенов предсказал Зеленскому судьбу Порошенко 11:40, Политика В Минобороны сообщили об отказе от тушенки для военных 11:33, Общество Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре 11:30, Бизнес Чеченский правозащитник Титиев попросил об условно-досрочном освобождении 11:28, Общество Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки 11:26, РБК и ГАЗ Без чего в новых реалиях не выживут ни застройщики, ни банки 11:24, Недвижимость Покоривший Эверест в 24-й раз житель Непала установил мировой рекорд 11:16, Общество Токен Matic подорожал на 700% за 20 дней 11:12, Крипто Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи 11:06, Общество СМИ узнали об интересе «Атлетико» к футболисту ЦСКА Марио Фернандесу 11:00, Спорт Как придумывают необычное мороженое 10:56, РБК и ВТБ Бортников заявил о распространении финансирования боевиков криптовалютами 10:53, Общество Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессе 10:53, Технологии и медиа Я тебе покажу: как выручить 130 млн руб. на контроле за детьми 10:46, PRO Рынок лояльности: как журналисты и владельцы СМИ оказались в ловушке 10:41, Мнение Белый дом подтвердил планы добиться санкций против «Северного потока-2» 10:37, Экономика Парижский суд приостановил эвтаназию парализованного француза 10:33, Общество Шестун обвинил главу управления «К» ФСБ в вымогательстве 10:32, Общество Правительство упростило процедуру получения инвалидности 10:31, Общество Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года 10:30, Экономика Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе 10:27, РБК и МегаФон
Газета
Как журналисты и владельцы СМИ оказались в ловушке
Газета № 068 (3023) (2105) Политика,
0
Андрей Колесников Как журналисты и владельцы СМИ оказались в ловушке
Когда СМИ и их владельцы подотчетны не читателю, а верховному политическому классу, совмещать профессионализм и управляемость не получается

Одиннадцать журналистов «Коммерсанта» во главе с курирующим политический блок заместителем главного редактора Глебом Черкасовым заявили о своем уходе из издания — в связи с решением ИД об увольнении Ивана Сафронова и Максима Иванова, авторов статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Итого — 13 вакансий. Это по нынешним временам серьезный удар, учитывая высокое качество работы политического блока «Коммерсанта».

Авторы материала, по мнению руководства издательского дома, нарушили профессиональные стандарты. Очевидно, что претензии предъявляются к их ссылкам на анонимные источники, но в этом случае странным выглядит увольнение журналистов, над которыми не только проявивший солидарность заместитель главного редактора, но и еще несколько ответственных редакторов, да и главный редактор, наконец. Странно и то, что гром с увольнениями грянул спустя месяц после публикации.

Не менее очевидно, что в имиджевом смысле скандал ничего хорошего репутации издательского дома не принесет. Все тут же вспомнили об увольнении главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть» Максима Ковальского из-за публикации фотографии испорченного бюллетеня с нецензурным словом рядом с именем Путина. По этому поводу основатель «Коммерсанта» Владимир Яковлев тогда писал: «Когда увольняют журналиста именно за то, что он публикует материалы, которые могут не понравиться власти, этому всегда находится то или иное оправдание. Поскольку желающих сказать «мы увольняем журналиста за то, что он публикует материалы, которые могут не понравиться власти», естественно, нет».

Лукавый бизнес

Грехопадение российской журналистики случилось более двух десятков лет назад, когда лучшие и талантливейшие теле- и газетные журналисты поучаствовали в кампании против правительства «младореформаторов». В политический словарь вошло понятие «информационные войны», и иные их участники отличились сразу на нескольких фронтах, меняя сторону в зависимости от того, кто был их текущим хозяином. На следующей стадии нормой стала не цензура, а самоцензура: журналисты сдерживали себя, потому что стали бояться редакторов отделов, редактора отделов опасались гнева руководителей блоков, те страшились главных редакторов, подотчетных собственникам. Которые, в свою очередь, заранее пытались угадать — а что подумает верховная власть? Самоцензура становилась своего рода профессиональным стандартом и элементом так называемой корпоративной этики, которую нельзя нарушать. Журналисты постепенно превращались в госслужащих, частные издания лишь по формальным признакам оставались таковыми.

Экономика СМИ превратилась в сплошное лукавство. Реклама и подписка — это важно. Но выживать по-настоящему можно было лишь за счет спонсоров (владельцев, инвесторов), продававших благодаря своим медиа политическую лояльность. Рекламировать можно было только свою лояльность, продавая ее модулями — разделами политики и экономики, а позднее — еще и внешней политики. Объявлять подписку можно было тоже почти исключительно на лояльность. Рынок СМИ превратился в рынок лояльностей власти. Это ситуация, когда, по словам Глеба Павловского, медиа превращаются в «услугу, оказываемую журналистами властям». Когда стало в принципе хлопотно и опасно владеть средствами массовой информации, крупные, средние и мелкие игроки стали избавляться от медиа как от непрофильных активов. Те, что остались с активами, такие как владелец «Коммерсанта» Алишер Усманов, еще внимательнее следят за тем, что эвфемистично называется корпоративной этикой.

Мы и «они»

Многие представители журналистского корпуса предполагали, что можно совмещать профессионализм и управляемость, качество и умеренную политическую приспособляемость. При том что информировать о реальности и формировать ее — это чуть разные профессии, лучшим удавалось и удается совмещать качество и понимание границы, которую нельзя переступать. Однако бывают досадные срывы, когда у кого-то наверху сдают нервы. Сигнал на увольнение проходит вниз при предположении, что всем на все наплевать, рабочие места дороже личных чувств, вызываемых решениями руководства. Но в результате получается имиджевый скандал, а журналисты и редакторы устают все время следить за тем, где в следующую минуту окажется красная линия, которую нельзя пересекать.

В первые годы постсоветской России медиа были ресурсом общества. Но они очень быстро утратили эту роль, именно поэтому у нас не приживаются модели чего-либо общественного — общественного телевидения, общественного радио. Став рынком для власти, медиа утратили свойства и собственно рынка — в экономическом значении слова. Пространство допустимого сужается и становится все более неопределенным, слова — более округлыми. Все оттого, что те слова, которые называют вещи своими именами, вычеркиваются в соответствии с «профессиональными стандартами» и «правилами корпоративной этики». Оправдания — те же, что и у всех: лучше выжить, чем аннигилироваться, потому что можно же сделать что-то хорошее, обратить внимание на проблему, спасти человека. И уж лучше мы, чем те, кто придет после нас. Почитайте воспоминания главных редакторов советской эпохи — именно в этой логике они и существовали. Те же технологии выживания работают и сегодня.

Когда Рафа Шакирова в дни бесланской трагедии 2004 года сняли с поста главного редактора «Известий» за то, что поставил в номер высокопрофессиональную фотографию, вызывавшую горечь и оторопь, и поставил так, что она стала главной эмоцией репортажа о террористической атаке, кто-то взялся оправдывать власть: мол, у них трупы и заложники, а тут еще такое. Конечно, все и должно было закончиться отставкой. Но трупы и заложники были не у «них», а у нас. Не у государства, а у страны. И пресловутые «они» должны были быть государством-сервисом для общества. А дело общества было таким же, как и у медиа, — критиковать, показывать, контролировать. Эта неизбывная государствоцентричность любого дела и любого высказывания, отношение к власти как к чувствительному и обидчивому ядовитому цветку, который может в любой момент раскрыться и сожрать, и приводит к усилению контроля за содержанием медиасреды. В результате владельцы СМИ подотчетны не читателю, а верховному политическому классу. Так и губернаторы, сенаторы и депутаты боятся не народного гнева, а руководящего мнения. В такой модели не бывает по-настоящему свободных СМИ и подлинно неконтролируемых выборов. Государство считает, что именно это ему и нужно. Это ошибка. Но скоро и разубедить будет некому.

Об авторах
Андрей Колесников руководитель программы Московского центра Карнеги
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , российские СМИ
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter