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Ультраправых подвел алкоголь и мачизм
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Газета
Ультраправых подвел алкоголь и мачизм
Газета № 067 (3022) (2005) Политика,
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Ультраправых подвел алкоголь и мачизм
Вице-канцлер Австрии подал в отставку после медиаскандала с «племянницей российского олигарха»
Разговор лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с предполагаемой россиянкой стоил ему поста вице-канцлера и спровоцировал политический кризис в стране. Как он повлияет на отношения Вены и Москвы, разбирался РБК
Хайнц-Кристиан Штрахе (Фото: Michael Gruber / AP)

Лидер Австрийской партии свободы стал героем скандала

Глава правительства Австрии и лидер правоцентристской Австрийской народной партии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о разрыве коалиции с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС). Причиной стала публикация немецкими изданиями Suddeutsche Zeitung и Spiegel видеозаписи с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, лидера АПС, сделанной скрытой камерой в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии. На них АПС получила третий результат и вошла с получившей первое место АНП в правящую коалицию, Штрахе занял пост вице-канцлера.

На видео Штрахе и его соратник Йоханн Гуденус общаются с женщиной, которую Suddeutsche Zeitung описывает как «элегантную, стройную даму», «представленную им как Алена Макарова, предположительно племянницу Игоря Макарова, олигарха российского происхождения, близкого к Путину». Издание отметило, что у собеседницы австрийцев есть также паспорт страны Евросоюза — Латвии.

Разговор проходил на вилле на Ибице и касался возможностей Макаровой инвестировать в Австрии. Штрахе и Гуденус обсуждают с ней возможность покупки 50% австрийской газеты Kronen Zeitung. Штрахе в разговоре указывает, что незадолго до выборов газета могла бы сделать акцент на нескольких политиках его партии, что в конечном итоге может на несколько процентов повысить итоговый результат партии. В обмен на медийную поддержку Штрахе обещал доступ к правительственным контрактам в сфере строительства, в частности к контрактам с австрийской строительной фирмой Strabag. В ходе беседы Штрахе также говорит о возможности материальной помощи его партии, указывая, что мало кто из доноров жертвует открыто, многие переводят деньги неправительственным организациям. Среди спонсоров он называет оружейного производителя — австрийскую компанию Glock (компания после публикации видео опровергла это утверждение).

Всего разговор длился порядка шести часов, утверждают опубликовавшие запись СМИ. Как отмечает Spiegel, согласившись на переговоры с «россиянкой», Штрахе и Гуденус попали в ловушку — вилла была оборудована камерами. Предоставивший видео источник известен редакторам Spiegel и Suddeutsche Zeitung, однако желает оставаться анонимным. «Неясно, кто и в чьих интересах подставил политиков АПС», — уточняет Spiegel.

Президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров заявил Forbes, что он единственный ребенок в семье, соответственно, племянницы у него быть не может.

Распалась третья правительственная коалиция с ультраправыми

49-летний Штрахе в субботу ушел в отставку с занимаемых государственных постов. Он назвал свое поведение «глупым», «безответственным» и «унизительным», однако призвал Курца не отказываться от союза с АПС. «Я не хочу [...] создавать почву для развала этого правительства, потому что именно эту цель преследовал такой незаконный поступок [публикация видео]», — отметил он, подчеркнув, что считает обнародование записи «политическим убийством». Комментируя видео, Штрахе уточнил: его собеседницей была гражданка Латвии. Политик добавил, что впоследствии с женщиной не контактировал, а его Австрийская партия свободы денег от нее не получала.

По словам Штрахе, он не нарушал закон, а сделанные им заявления на видео — «типичные разговоры мачо, вызванные алкоголем». Он прежде всего попытался произвести на собеседницу впечатление, объяснил политик. Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер также назвал публикацию видео «незаконной» и связал ее с попытками очернить имидж ультраправых в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая.

Курц не стал прислушиваться к просьбам Штрахе, объявив о расторжении коалиционных договоренностей с АПС и проведении досрочных выборов в парламент. По мнению канцлера, поведение представителей партии «нанесло урон репутации страны», а содержание опубликованной видеозаписи «говорит само за себя». Выборы, по его словам, должны пройти «как можно скорее». При этом в субботу в спонтанных акциях протеста против правительственной коалиции с участием АПС у офиса канцлера приняли участие несколько тысяч человек, отмечает издание Politico Europe.

К критике присоединился и президент Австрии Александр ван дер Беллен: «Эти кадры демонстрируют очень волнующую ситуацию — ситуацию, которая не отражает реальное положение дел в нашей стране». В воскресенье канцлер Курц и президент обсудили сроки проведения нового парламентского голосования. Президент порекомендовал провести новые выборы в сентябре.

Таким образом, правительство Курца, сформированное по итогам выборов 2017 года, не смогло продержаться полный срок. Это наносит ущерб репутации канцлера, который полагал, что сможет нейтрализовать радикализм АПС и сотрудничать с ней в штатных условиях, полагает австрийский политический консультант Томас Хофер. «Он не смог обуздать правых популистов, и они выстрелили себе в ногу, как делали и ранее», — цитирует его Bloomberg.

В то же время скандал со Штрахе может позволить правоцентристам под руководством Курца привлечь на свою сторону электорат АПС, допустил Хофер. «Однако [партиям] предстоит жесткая борьба, учитывая, что Партия свободы считает, что ее предали», — сказал он. Ранее АНП и АПС сотрудничали в рамках коалиционного правительства два раза — в 2000–2002 годах и 2002–2005 годах. В обоих случаях правительство заканчивало работу досрочно.

Это уже второй эпизод, усложняющий российско-австрийские отношения

Последние годы Австрия является одной из самых открытых к сотрудничеству с Россией стран. Курц и его предшественники не раз встречались с Владимиром Путиным, подчеркивая необходимость сохранять экономические и политические связи двух стран. В частности, Австрия не стала высылать российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей. За несколько дней до скандала президент Ван дер Беллен приезжал к российскому президенту в Сочи на первое заседание диалога представителей общественности двух стран.

Однако прошлой осенью в Австрии разгорелся скандал вокруг разоблачения предполагаемого агента российских спецслужб — офицера австрийской армии, который в течение последних 20 лет передавал информацию Москве. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в Россию, а Курц назвал шпионаж «недопустимым». Причем работу предполагаемого российского шпиона раскрыла не австрийская разведка, а разведслужбы одной из европейских союзников. СМИ писали, что информацию передала Великобритания.

Никаких свидетельств, указывающих на связь женщины на видео со Штрахе и официальной Москвой нет, однако скандал «не поможет отношениям двух стран», сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Учитывая нынешний градус отношений Евросоюза и России, многие могут поспешить сделать вывод об очередной попытке вмешательства Кремля в европейскую политику, соответственно, и общественное мнение будет настраиваться против активизации российско-австрийских связей, отметил он. К радикальному ухудшению отношений Вены и Москвы ситуация со Штрахе не приведет, однако произошедшее с ним станет уроком для ультраправых сил, которые сотрудничают с Россией, полагает Кортунов. По его мнению, нельзя исключать, что публикация видео может являться операцией внешних структур, пытающихся дискредитировать московские связи АПС, которая еще в декабре 2016 года подписала соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Австрия , скандал , Себастьян Курц , Россия - ЕС , парламентские выборы , Хайнц-Кристиан Штрахе ...
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