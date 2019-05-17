Кинокомпании с господдержкой будут обязаны согласовывать инвесторов

Минкультуры намерено изменить условия государственной поддержки кинокомпаний. Чиновники, как утверждают источники РБК, хотят обязать продюсеров согласовывать с ними прочих инвесторов проектов

Владимир Мединский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В чем суть изменений

Минкультуры может изменить условия господдержки организаций кинематографии, рассказали РБК два источника на кинорынке и подтвердил собеседник, близкий к министерству. Студии — победители конкурсного отбора Минкультуры и подведомственного ему Фонда кино должны будут согласовывать с министерством участие в проектах других инвесторов, соответствующие поправки планируется внести в договоры с организациями, пояснил один из собеседников РБК.

Идея принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому, он ее обсуждал с советником президента по культуре Владимиром Толстым, рассказали источники на кинорынке, добавив, что это напрямую связано с запуском фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича, который также будет поддерживать кинопродюсеров. Появление «Кинопрайма» стало катализатором, но не определяющим фактором, отметил собеседник РБК, близкий к министерству.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что не располагают информацией на эту тему. Владимир Толстой переадресовал вопросы Владимиру Мединскому. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов и руководитель «Кинопрайма» Антон Малышев отказались от комментариев.

Как сейчас государство поддерживает кино

Объем господдержки киноиндустрии в 2018 году превысил 8 млрд руб.: 3,9 млрд руб. были распределены между продюсерами по итогам конкурсного отбора Минкультуры, еще 4,3 млрд руб. достались победителям питчингов Фонда кино.

Общие правила предоставления субсидий организациям кинематографии регламентируются постановлением правительства № 38 от 26 января 2016 года. Они включают в себя стандартные требования: справка об отсутствии налоговой и других задолженностей перед государством, выделенные на производство фильмов деньги нельзя использовать в качестве взноса в уставный капитал, компании должны предоставлять достоверные сведения, иметь материально-технические и кадровые ресурсы и т.д.

Необходимости согласовывать с министерством участие других инвесторов сейчас нет. Это подтвердили опрошенные РБК представители продюсерских компаний, получавших субсидии Минкультуры и Фонда кино.

Технические поправки В апреле Минкультуры разместило на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов поправки в правила предоставления субсидий кинокомпаниям. Они предполагают ограничение доступа к госсубсидиям компаний-должников, не снявших фильмы и не вернувших в бюджет деньги. Минкультуры и Фонд кино сейчас судятся с такими организациями. Министерство предложило также ограничить выделение субсидий зарубежным кинокомпаниям и российским организациям, доля иностранного участия в которых превышает 50%. Норма будет распространяться не на все юрисдикции, а только на офшоры, включенные в перечень Минфина (Лихтенштейн, Маврикий, Каймановы острова и т.д.). Но у работающих на российском рынке студий нет таких учредителей.

Для чего создал свой фонд Абрамович

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» зарегистрирован в феврале, его единственный владелец — Роман Абрамович, занимающий десятое место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием $12,4 млрд. Руководит «Кинопраймом» бывший исполнительный директор государственного Фонда кино Антон Малышев.

В первый год своей работы «Кинопрайм» профинансирует 10–15 проектов, общий объем финансирования — 1 млрд руб., писал ранее РБК. Инвестировать в производство фильмов фонд будет на завершающей стадии. Размер полученных субсидий от государства будет одним из критериев при отборе проектов, рассказывал Малышев в марте на презентации «Кинопрайма».

Какова логика министерства

Желание «Кинопрайма» вкладываться в производство фильмов на завершающей стадии и давать деньги проектам, уже поддержанным государством, подтолкнуло Минкультуры к изменению условий предоставления субсидий, рассказал один из собеседников РБК. В министерстве, по его словам, считают: если частный фонд позиционирует себя как институт развития, то должен вкладываться в проекты на начальной стадии производства, тогда как инвестиции на завершающем этапе, с минимальными рисками, — это уже бизнес.

Действия Минкультуры вполне укладываются в логику стратегического инвестора: если финансируешь проект, то несешь все риски, в том числе репутационные, что особенно актуально, когда речь идет о финансировании со стороны госструктур, настаивает источник, близкий к Минкультуры. По его словам, «двуглавый орел министерства рядом с логотипом сомнительного инвестора — это, безусловно, репутационный риск». Собеседник РБК оговорился, что фонд Абрамовича таковым «конечно, не является, и действия Минкультуры в данном случае скорее носят превентивный характер — ведомство хочет иметь возможность в будущем иметь такой рычаг».

Что думают эксперты

Представители и Минкультуры, и Фонда кино всегда говорили о том, что фильмы не должны создаваться исключительно на государственные средства, продюсеры должны привлекать и частные инвестиции, напомнил председатель «КиноСоюза», режиссер Алексей Попогребский. По его мнению, возведение еще одного барьера на этом пути торпедирует эту идею.

В свою очередь, гендиректор исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов считает, что если министерство введет норму об обязательном раскрытии инвесторов, это снизит риски для всех участников процесса кинопроизводства.

Инвестиции на любом этапе кинопроизводства — рисковые вложения, рассуждать о том, что Абрамович или любой другой инвестор, финансируя кинопроекты на последней стадии, будет заниматься исключительно бизнесом, — не совсем правильно, отметил руководитель крупной кинокомпании. Зачастую, по его словам, продюсеры выходят за рамки бюджета, и найти деньги на завершение съемок порой сложнее, чем на старте.

Не все инвесторы хотят раскрывать свое участие в тех или иных проектах, но в целом такая норма не так страшна, просто появится лишняя рутина, признал топ-менеджер другой кинокомпании.

При этом собеседники РБК отметили, что среди частных стратегических инвесторов требование согласовывать других партнеров, дающих деньги, является распространенной практикой. Прежде всего это относится к медиахолдингам, которые в последние годы стали активно инвестировать в кинопроизводство. Требование согласовывать участие других инвесторов действительно содержится в некоторых договорах с продюсерами, подтвердили на условиях анонимности представители двух медиакомпаний.