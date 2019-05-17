Депутатские 3 копейки

РБК проанализировал изменение доходов региональных парламентариев

60 региональных депутатов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, обнаружил РБК. В декларациях 11 парламентариев указан нулевой заработок, а шесть депутатов оказались миллиардерами

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кто из региональных депутатов заработал меньше всех

Каждый год депутаты региональных заксобраний по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» обязаны отчитываться о своих доходах. К середине мая почти все соответствующие декларации, кроме отчетов заксобраний Пермского края, Ростовской, Свердловской и Нижегородской областей и госсобрания Башкирии, были опубликованы. РБК изучил сведения о доходах примерно 4 тыс. парламентариев из 80 регионов.

Судя по документам, 11 региональных депутатов в 2018 году не заработали ничего (годом ранее таких было 14). Среди них — трое представителей парламента Северной Осетии — Алании, а также депутаты из Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии. Про одного из таких депутатов, 28-летнюю Дарью Украинцеву, пресс-служба Новосибирского заксобрания сообщила РБК, что парламентарий находится в отпуске по уходу за ребенком.

Указание нулевых доходов — аномалия, заявил РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов. «Такие депутаты — безработные по факту, — отметил он. — Есть депутаты, которые работают на оплачиваемой, постоянной основе, и те, кто работает непостоянно, и нулевой доход — это про тех, кто работает непостоянно и не имеет основного источника дохода». Как правило, нулевой заработок указывают либо те, кто объявил личное банкротство, либо обладатели больших долгов или плательщики алиментов. «Люди стараются официальный доход не показывать», — сказал Шуманов.

Еще 49 парламентариев, судя по декларациям, живут за чертой бедности (это на шесть человек больше, чем годом ранее). Среди них 11 дагестанских парламентариев, десять депутатов из Северной Осетии и трое представителей Хакасии.

Наименьший доход — у депутата заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергея Труша, который задекларировал доход в 3 коп. В своем обращении на YouTube он пояснил, что не получает зарплату как депутат, а его низкий заработок связан с тем, что «страна в ж***, и я вместе с ней».

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях. В половине из них ответили, что за корректность сведений отвечают сами депутаты. Начальник пресс-центра аппарата Белгородской облдумы Ирина Морозова добавила, что проверка предоставленных сведений проводится, только если возникают сомнения в их достоверности. В 12 заксобраниях на запрос РБК не ответили, в том числе в парламенте Северной Осетии и Народном собрании Дагестана, где больше всего таких депутатов.

Кто заработал больше всех

Среди региональных депутатов РБК обнаружил шесть рублевых миллиардеров. Больше всех из них в 2018 году заработал председатель комитета по аграрной политике Владимирского заксобрания Павел Антов. Он задекларировал 9,97 млрд руб. Антов — вице-президент группы компаний «Владимирский стандарт», которая специализируется на колбасных изделиях. Он стал региональным депутатом в прошлом году и сразу же возглавил рейтинг богатейших парламентариев.

Антов числится в реестре индивидуальных предпринимателей (основная деятельность совпадает с другим его местом работы, связанным с торговлей мясом и мясными продуктами), в интервью местному изданию «Зебра-ТВ» он пояснял, что его доход — это выручка как предпринимателя. По его словам, на него «работают более 500 человек, которые получают стабильную и достойную зарплату».

На втором месте — лидер рейтинга богатейших региональных депутатов 2017 года, заместитель председателя заксобрания Челябинской области Константин Струков. Он задекларировал доход 4,46 млрд руб. В парламенте он возглавляет комитет по экологии и природопользованию, а основное его место работы — ООО «Управляющая компания ЮГК», которую он возглавляет и которая занимается добычей золота. Его доходы выросли на миллиард по сравнению с 2017 годом. В заксобрании РБК сообщили, что «не совсем компетентны комментировать его финансово-хозяйственную деятельность». «Он же не является депутатом на освобожденной основе, то есть это не основная его деятельность, — сказали в пресс-службе. — Сказать, с чем связан высокий уровень его дохода, мы не можем».

Третье место по уровню доходов занял заместитель председателя комитета Белгородской облдумы по экономике Сергей Гусев. Парламентарий, заработавший 2,83 млрд руб., занимает пост директора по развитию производства ООО «Управляющая компания «Славянка». Также он является совладельцем нескольких компаний из группы «Славянки», которые производят кондитерские изделия. Его заработок вырос в 10 раз — за 2017 год Гусев задекларировал 278,6 млн руб.

Дальше в рейтинге самых богатых депутатов — первый зампредседателя Магаданской областной думы Александр Басанский с 1,88 млрд руб. дохода. Он с 1998 года возглавляет совет директоров Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат», который занимается добычей драгоценных металлов, производством ювелирных изделий и их торговлей.

На пятом месте депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков, совладелец мясоперерабатывающего холдинга «Велес», который задекларировал 1,64 млрд руб. В областной думе РБК посоветовали обратиться с вопросом об уровне доходов Ильтякова к нему самому. Парламентарий не ответил на сообщения РБК.

Шестым миллиардером из числа региональных депутатов стал представитель заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок. Парламентарий заработал в прошлом году 1,63 млрд руб. (на 700 млн меньше, чем годом ранее). Он, как и богатейший член Совета Федерации Валерий Пономарев, работает в «Океанрыбфлоте» — одном из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона. В пресс-службе заксобрания РБК сообщили, что Евтушок не является госслужащим и не получает зарплату из бюджета региона. «Законодательный орган власти не имеет возможности комментировать деятельность и доходы коммерческих предприятий», — говорится в ответе.

В каких регионах самый высокий средний доход депутатов

Самый высокий средний доход в 2018 году оказался у депутатов заксобрания Владимирской области — 273,9 млн руб. Это связано только с высокими доходами Антова, доходы других депутатов скромнее. У 33 из 37 депутатов доход оказался выше среднего в регионе.

На втором месте — депутаты Магаданской областной думы со средним доходом 156,2 млн руб. Более половины депутатов области задекларировали среднемесячный доход более 500 тыс. руб. — это в десять раз больше среднемесячного дохода по региону в 2018 году.

Третьи — депутаты заксобрания Камчатского края: средний годовой доход депутата — 113,8 млн руб., тогда как в регионе — 504 тыс. руб. У двух из трех депутатов, информация о доходах которых доступна на 15 мая 2019 года, заработки выросли по сравнению с 2018 годом, причем чаще всего более чем на 10%. У трети доходы уменьшились, в том числе у богатейших депутатов 2017 года Игоря Евтушка, Владимира Зотова и Александра Рассудова (у каждого — на сотни миллионов рублей).