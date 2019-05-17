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Рада идет на роспуск для сохранения репутации
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Газета
Рада идет на роспуск для сохранения репутации
Газета № 066 (3021) (1705)
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Рада идет на роспуск для сохранения репутации
Инаугурация Владимира Зеленского назначена на ближайший понедельник
Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Это позволяет новому президенту Украины распустить парламент. В партии Петра Порошенко готовы к такому повороту событий
Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Как Рада проголосовала за дату инаугурации

Верховная рада Украины в четверг определила дату вступления в должность нового президента страны Владимира Зеленского. Трансляция велась на сайте парламента.

Инаугурация состоится 20 мая. За это решение после часового обсуждения проголосовали 315 депутатов. Против выступили всего двое — представители «Блока Петра Порошенко» (БПП). При этом часть депутатов не приняли участия в голосовании: не голосовали почти половина фракции «Оппозионного блока» и большинство депутатов «Возрождения».

«Решение Верховной рады о назначении инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая поможет завершить период неопределенности для Украины. Депутаты все же смогли показать результат. Хотя их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Когда можно распускать Раду

Согласно украинскому законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и их публикации в газете «Голос Украины» (вышла 3 мая).

Очередные выборы в украинский парламент должны пройти осенью, 27 октября. Президент может распустить Раду не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленскому, чтобы получить возможность распустить парламент, необходимо официально вступить в должность до 27 мая.

Почему Порошенко сменил стратегию

Собеседник в аппарате фракции БПП (315 из 450 депутатов в Раде, по официальным данным на сайте парламента) рассказал РБК, что изначально сторонники действующего президента собирались помешать Зеленскому вступить в должность до 28 мая, лишив его возможности на законных основаниях досрочно распустить парламент. Но в последний момент, после консультаций, решили голосовать за дату 20 мая. «Взвесили репутационные риски при разных вариантах. У такого решения рисков меньше. Зеленский требовал [провести инаугурацию] 19 мая. Это самая близкая дата», — объяснил он. Зеленский в любом случае намерен добиваться досрочного роспуска Рады, продолжил собеседник издания.

Советник Зеленского объяснил выбор даты для инаугурации
Политика

По словам собеседника РБК, в БПП решили не начинать кампанию по перевыборам в Раду «на фоне обвинений в том, что мы чего-то боимся или держимся за места в парламенте». Речь идет о том, что Зеленский обвинял ЦИК и депутатов Рады в намеренном затягивании процедуры определения даты инаугурации.

Политолог Вадим Карасев считает, что внезапное решение БПП поддержать дату 20 мая связано с давлением стран «Большой семерки» на действующего президента. «Его попросили обеспечить нормальную передачу власти, ему некуда было деваться. Иначе бы ему не гарантировали иммунитета от криминального и политического преследования», — уверен эксперт.

В результате, рассуждает эксперт, Рада показала, что не боится досрочных выборов, с другой стороны — для инаугурации выбрали утро понедельника, поэтому шоу, на которое рассчитывал Зеленский, не получится.

Кому выгодны досрочные выборы

Вероятность досрочного роспуска Рады очень высока, уверен политический эксперт центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк. По результатам последних соцопросов, у партии Зеленского «Слуга народа» почти 40%, у БПП — 10%, продолжает эксперт. «И Зеленскому, и Порошенко нужны выборы, первому — для власти, второму — для иммунитета от новой власти. К осени оба рискуют растерять эту поддержку», — объясняет он.

Однако возможности для досрочного роспуска украинского парламента у Зеленского ограниченны, и политические силы, представленные в парламенте, еще могут ему помешать. Рада не может быть распущена менее чем за полгода до истечения срока полномочий действующего созыва, то есть Зеленскому нужно сделать это до 27 мая, напоминает украинский электоральный юрист Алексей Бебель.

Опрошенные РБК эксперты допустили, что для того чтобы предотвратить роспуск парламента, один из участников поддерживающей Порошенко коалиции в ближайшие дни может выйти из нее. В таком случае у парламента будет 30 дней на создание новой коалиции, и Зеленский не успеет уложиться в отпущенный ему законом срок для роспуска парламента. «Тогда команда Зеленского может инициировать роспуск Рады другим путем — через решение окружного суда. Правда, это будет уже не правовое, а политическое решение», — добавляет он.

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Политика

Авторы: Елизавета Антонова, Наталья Демченко, Артем Филипенок.
Теги: Владимир Зеленский , инаугурация , Верховная рада Украины
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