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«Газпром» разменял один департамент на три
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Газета
«Газпром» разменял один департамент на три
Газета № 063 (3018) (1405) Бизнес,
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«Газпром» разменял один департамент на три
Алексей Миллер одобрил новый этап внутренней реорганизации концерна
В ходе корпоративной реорганизации «Газпрома» вместо одного департамента, курирующего закупки более чем на 1 трлн руб., создадут три новых. Их функционал будет расширен, а численность сотрудников увеличится вдвое
Алексей Миллер  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС​)

Новые кураторы закупок на 1 трлн руб.

Вместо департамента корпоративных затрат (№621) «Газпрома», который курировал тендеры и закупки более чем на 1 трлн руб., по инициативе недавно назначенного заместителя председателя правления концерна Олега Аксютина создаются три новых (№644, 646 и 647). Это следует из двух его писем на имя предправления Алексея Миллера. У РБК есть копии обоих документов, их подлинность подтвердили два менеджера «Газпрома».

На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин. Сейчас он возглавляет только департамент проектной деятельности и дочернюю структуру South Stream Transport B.V., которая отвечает за реализацию проекта «Турецкий поток», сообщается на сайте «Газпрома».

Представитель «Газпрома» отказался комментировать кадровые назначения и процесс создания департаментов в компании.

Олег Аксютин, который более десяти лет был членом правления «Газпрома», 1 апреля 2019 года назначен зампредом правления, курирующим инвестпрограмму, стратегию и проектную деятельность. С этого момента он начал менять структуру работы с инвестпроектами «Газпрома», рассказывали источники РБК.

Новый зампред предложил вывести департамент №621 из центрального аппарата, переведя большинство его функций и сотрудников в другие департаменты, следует из письма Аксютина Миллеру от 30 апреля. До реформы в этом подразделении работали 196 человек, рассказал РБК бывший сотрудник «Газпрома», а возглавлял его Михаил Сироткин, работающий в «Газпроме» почти 20 лет. Согласно сайту компании Сироткин еще числится руководителем этого департамента и главой «дочки» монополии «Газпром закупки». Источники РБК говорят, что его переведут на другую работу в одной из структур или внутри «Газпрома».

Как следует из писем Аксютина, с которыми ознакомился РБК, в три новых департамента трудоустроят вдвое больше сотрудников, чем работали в департаменте Сироткина, — более 400 человек, в том числе более 200 будут переведены из других структур монополии, говорят источники РБК в «Газпроме». Но и задачи департаментов будут расширены: к закупочной деятельности и планированию инвестпрограммы добавятся планирование и контроль капстроительства, а также ведомственная экспертиза проектов. Департаменты возглавят три заместителя Михаила Сироткина.

Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год составляет более 1,3 трлн руб. На долю закупок концерна (без учета дочерних и зависимых структур) в 2018 году пришлось более 469 млрд руб., следует из отчета Минфина по мониторингу исполнения закона «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц». А две его ключевые «дочки» — «Газпром межрегионгаз» и «Газпром экспорт» — разместили заказы еще на 607,3 млрд и 438,7 млрд руб. соответственно.

В начале апреля стало известно, что три департамента «Газпрома» выведены за штат: №333 (капитальное строительство), №336 (проектная деятельность) и №338 (капитальный ремонт). Сейчас там проводится реорганизация: сотрудники перераспределяются на действующие и создаваемые департаменты, говорят два менеджера концерна. Всего в «Газпроме» сейчас 17 департаментов, следует из данных его сайта.

Олег Аксютин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Чем займутся новые департаменты

Самым крупным из новых департаментов должен стать №644 (планирование инвестиционной деятельности). Он объединит часть функций бывшего департамента капитального строительства и департамента корпоративных затрат: Олег Аксютин попросил у главы «Газпрома» трудоустроить туда 225 человек. Новое подразделение будет курировать планирование и контроль капстроительства «Газпрома» и его «дочек», а также стоимость проектно-изыскательской деятельности. Этот департамент будет отвечать за транспортную инфраструктуру компании, от автотранспорта до корпоративной авиации. По словам двух сотрудников компании, в конце апреля Миллер назначил его главой одного из заместителей Сироткина по департаменту №621 — Александра Мазурова.

Еще один департамент (№646) будет отвечать за стратегическое управление закупочной деятельностью группы «Газпром», нормативно-методологическое обеспечение, сопровождение и контроль. В штате подразделения должно быть 89 человек, следует из письма Аксютина на имя Миллера. Топ-менеджер попросил назначить его главой Наталью Чекалину, еще одного заместителя Сироткина. Это назначение Миллер также согласовал, следует из его визы на письме. Третий новый департамент (№647) будет отвечать за ведомственную экспертизу проектов и управление ценовыми параметрами инвестпроектов, там будут работать 97 человек, его также должен возглавить еще один заместитель Сироткина — Николай Ткаченко, следует из письма Аксютина, на котором стоит согласие Миллера.

Для такой реорганизации есть субъективные причины, замечает заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: новые топ-менеджеры подстраивают под себя аппарат, избавляясь от, возможно, не очень удобных для них руководителей. Путем масштабной реорганизации это сделать легче и быстрее, чем путем адресных перестановок, объясняет он. Все это в теории может привести к некоторому повышению эффективности инвестпрограммы «Газпрома», допускает Белогорьев. Еще одной возможной причиной реорганизации он называет постепенный переход «Газпрома» на EPC-контракты (от англ. Engineering, procurement and construction), которые предполагают, что исполнитель берет на себя полный цикл работ — проектирование, закупку материалов и само строительство. Это позволяет снизить вовлеченность центрального аппарата компании в проектирование и закупку материалов, но требует усиления контроля за выполнением инвестпроектов и их более тщательного планирования и отбора — именно этим займутся новые департаменты, указывает эксперт.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: кадровые назначения , реорганизация , «Газпром»
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