Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,94 64,91 EUR Нал. 74,02 72,92 USD Бирж. 65,45 +0,38 EUR Бирж. 73,52 +0,38 USD ЦБ. 65,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,09 +0,01 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 7060,00 -323,30 IMOEX 2521,55 +0,27% RTSI 1213,69 -0,01% Brent 71,16 +0,62% DJIA 25942,37 +0,44% Nasdaq 7916,94 +0,08%
ЦБ выбрал QR-код для покупателя
Лента новостей
«Азимут» на восемь часов отложила рейс SSJ100 из Новосибирска 10:14, Общество Внутренний враг: что делать с коррупционерами в своей организации 10:11, PRO «ГЛОНАСС» предложила властям свою систему для хранения данных о машинах 09:59, Бизнес Bitcoin выше уровня в $7,5 тыс. и падение: что происходит с криптовалютой 09:58, Крипто Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать 09:58, РБК и ВТБ В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу 09:37, Общество Только для своих: как перестать тратить деньги на лишнюю рекламу 09:25, РБК и МегаФон Лидер французской партии предложил прекратить «антироссийскую истерию» 09:10, Политика Неопределенность и разочарование: как рынок смотрит на спор Китая и США 09:09, Quote Число погибших из-за циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64 09:08, Общество Как превратить «боль» покупателей в товар 09:05, PRO СМИ сообщили об отказе ЦБ чеканить монеты меньше 1 руб. 09:04, Финансы 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей 08:47, РБК и ГАЗ В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек 08:43, Общество Деревенские ИТ: семь компаний, неумолимо меняющих сельское хозяйство 08:21, PRO На Украине потребовали от Зеленского «присягнуть националистам» 08:19, Политика Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг 08:05, Технологии и медиа Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой 07:45, РБК и SkinCeuticals Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска 07:44, Общество Ошибки при ремонте: как избежать штрафов и не лишиться квартиры 07:34, Недвижимость Каким будет поселок, полностью построенный на 3D-принтере 07:33, Недвижимость  Россия проведет наблюдательный полет над территорией США 07:29, Общество Чемпионы по непредсказуемости: как рухнули акции недавних лидеров роста 07:03, Quote Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора 07:00, Политика Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных 06:57, Общество В Коста-Рике и Панаме произошли землетрясения 06:40, Общество Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию 06:23, Политика Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман 06:10, Общество
Газета
ЦБ выбрал QR-код для покупателя
Газета № 062 (3017) (1305) Финансы,
0
ЦБ выбрал QR-код для покупателя
Три вопроса о новом способе оплаты товаров
ЦБ начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, рассказали источники РБК. Планируется использовать две модели — статических и динамических QR-кодов. В первом случае сумму придется вводить вручную
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа. Об этом РБК рассказали два источника на платежном рынке. Сколько продлится тестирование, пока не определено, срок будет зависеть от результатов пилота, говорят они.

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке. Информацию о планируемых ЦБ моделях QR-платежей подтвердили в Альфа-банке, Райффайзенбанке, Совкомбанке и Росбанке.

«ЦБ определился с первым пилотным сценарием платежей C2B через СБП — это статические QR-коды», — сказал РБК руководитель направления по развитию услуг интернет-банкинга для малого бизнеса Райффайзенбанка Куандык Жанайдаров. «Это будут статические QR-коды на бумаге и динамические на кассовом дисплее», — уточнила заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. Эти данные подтвердили зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов и руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин. Динамический QR-код из-за сложности реализации, скорее всего, начнет использоваться после статического, полагают банкиры.

В конце февраля концепция по взаимодействию физических и юридических лиц в рамках Системы быстрых платежей еще не была определена, а QR-коды были лишь одним из вариантов, писал РБК. ЦБ сообщал, что переводы в адрес юрлиц через Систему быстрых платежей станут доступны во второй половине текущего года.

В настоящее время Банк России совместно с банковским сообществом разрабатывает стандарт формирования как статических, так и динамических QR-кодов при инициировании платежей, ответили РБК в пресс-службе регулятора. «Этот стандарт будет применяться в том числе и в СБП», — сказали в ЦБ, подчеркнув, что не планируют вводить ограничение по видам используемых в СБП QR-кодов.

Как будет проходить платеж

Статический QR-код содержит информацию о счете продавца. Для того чтобы совершить платеж в магазине с его помощью, покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку, пояснил Жанайдаров. Динамический QR-код содержит данные не только о счете магазина, но и о сумме покупки, поэтому для оплаты покупателю достаточно будет просто отсканировать код.

«Каждая кредитная организация будет выбирать наиболее приемлемый для себя подход либо синергию моделей. Но, конечно, осуществление оплаты с использованием статического QR-кода в реализации видится более понятной, и, вероятно, это решение будет первым при запуске сервиса C2B», — пояснил Солонин из Альфа-банка.

Стадия пилотного проекта QR-платежей с использованием обеих моделей оплаты запланирована на третий квартал 2019 года, рассказала Лидия Каширина, добавив, что Росбанк ведет работы по реализации обеих моделей оплаты.

Банк России запустил услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей 28 января для ограниченного круга физических лиц. Систему для всех клиентов 11 банков — участников СБП начали внедрять в конце февраля. В СБП, в частности, участвуют ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и другие. В дальнейшем участие в СБП планируется сделать обязательным для всех банков, в том числе для крупнейшего — Сбербанка.

Что должны сделать банки и магазины

Обе модели платежей через QR-коды не потребуют устанавливать в магазинах дополнительное оборудование, нужно будет только обновить программное обеспечение кассового аппарата, говорит замглавы Совкомбанка Алексей Панферов. Для реализации платежа через QR-код нужна касса с гибкой инфраструктурой: касса должна научиться генерировать специальный платежный QR-код или считывать его с помощью встроенной камеры, пояснил директор по развитию платежных решений «Эвотор» Заур Бесолов.

Также банкам необходимо будет доработать свои мобильные приложения, чтобы они могли считывать QR-коды, добавил заместитель директора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов. Новый функционал будет доступен в рамках стандартной процедуры обновления приложения и не потребует от клиента дополнительных активностей, пояснил Солонин.

Практически все торговые точки можно подготовить к приему QR-платежей при минимальных доработках, указал директор по продуктам «АТОЛ Cloud» Платон Песецкий. Но если QR-код будет отображаться на экране смарт-терминала (некоторые модели совмещают функции платежного терминала и онлайн-кассы), то в таком случае терминал нужно поворачивать к пользователю, что не всегда удобно, особенно если к устройству подключено несколько периферийных устройств — весы, сканер, денежный ящик и т.д., указывает он.

РБК направил запрос в X5 Retail Group, «Магнит», Metro Cash&Carry, «Ленту», «Азбуку вкуса». В «Ашане» отказались от комментариев.

Станут ли QR-платежи популярными

Основную роль в популяризации QR-платежей должны играть юридические лица, предоставляющие товары и услуги, считает Панферов, однако Совкомбанк со своей стороны также готов поддерживать работу СБП и стимулировать через нее оплату с помощью QR-кодов.

Многое будет зависеть от установленных комиссий, подчеркнул Жанайдаров. «Если банк с таких операций не будет получать комиссию, то, скорее всего, не будет возможности начислять по ним кешбэк. В таком случае задача по продвижению того или иного способа оплаты в первую очередь ляжет на торговую точку», — предупредил он.

Как ранее сообщал РБК, ЦБ намерен установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код, на уровне 0,4–0,5%, что в три-четыре раза ниже действующих комиссий за прием карт. От этой ставки банки, которые обслуживают торговое предприятие, будут получать 0,1–0,125%.

QR-платежи найдут своих пользователей, так как люди уже привыкли использовать телефон для оплаты покупок, говорил ранее председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. По его словам, пользователю в принципе все равно — прикладывать телефон с привязанной картой либо считывать им QR-код. По мнению главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, QR-платежи удобнее, чем карты, так как не нужно носить с собой пластик, а также в принципе заводить карту и платить за ее обслуживание.

В Банке России полагают, что платежи за товары и услуги в СБП, в том числе с помощью QR-кодов, будут привлекательны для потребителей за счет простоты, мобильности и удобства.

Однако предпосылок, что оплата по QR-кодам полностью заменит банковские карты, нет. СБП станет лишь дополнительным средством для проведения платежей для тех торговых точек, которые будут продвигать этот вариант, утверждал директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев. По его мнению, минусом новой технологии является отличие механики оплаты по QR-коду от привычной процедуры. «Оплата по картам — это хорошо отлаженный, прочно закрепившийся сервис, предоставляющий большую вариативность и простоту при оплате, кроме того, потребитель привык пользоваться картами», — подчеркивал он.

«Модель с динамическим QR-кодом, безусловно, быстрее, чем со статическим, так как не требуется вводить сумму. Но даже модель с использованием статического QR-кода мало чем отличается от оплаты картой. Просто сейчас сумму на POS-терминале вводит кассир, а вместо него это будет делать сам покупатель», — не согласна Обаева. Эксперт считает, что в первое время эти платежи могут замедлить процесс оплаты, но как только покупатели привыкнут к такой модели, то она ускорит обслуживание.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Платежи , QR-код
Материалы по теме
Система быстрых платежей получила шанс потеснить Visa и MasterCard Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter