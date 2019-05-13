«Газпром» переходит на заштатные закупки

В энергетическом концерне продолжается внутренняя реформа

Один из ключевых департаментов «Газпрома», курирующий закупки более чем на 1 трлн руб., будет расформирован. Это позволит убрать дублирующие функции, решил новый зампред правления монополии Олег Аксютин, отвечающий за инвестиции

Алексей Миллер (Фото: Михаил Киреев / РИА Новости)

Департамент на 1 трлн руб. выводят за штат

Заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин предложил главе компании Алексею Миллеру вывести из штатного расписания «Газпрома» департамент по управлению корпоративными затратами (№621), отвечающий за закупки и тендеры «Газпрома» и нескольких его «дочек». Об этом говорится в письме Аксютина Миллеру от 30 апреля, у РБК есть копия. Подлинность документа подтвердили источник в «Газпроме» и источник, близкий к компании. Вывод из штатного расписания — это фактически расформирование, сказал один из собеседников РБК.

«В целях исключения дублирующих и избыточных на текущем этапе функций, а также упорядочения и разделения сфер ответственности курируемых мною подразделений целесообразно провести <...> функциональные изменения», — пишет Аксютин, который более десяти лет был членом правления «Газпрома», а 1 апреля 2019 года был назначен зампредом правления, курирующим инвестпрограмму. Тогда же в «Газпроме» прошли другие крупные перестановки: новыми кураторами экспорта и внутреннего рынка были назначены Елена Бурмистрова и Виталий Маркелов.

Аксютин предложил вывести 621-й департамент из центрального аппарата, переведя большую часть его функций и сотрудников в другие департаменты, которые он теперь будет курировать. Так, стратегическое управление закупочной деятельностью группы «Газпром», в том числе нормативно-методологическое обеспечение и сопровождение закупочной деятельности, а также контроль закупочной деятельности, «сконцентрировать в одном подразделении (департамент №646), исключая наделение его смежными или не связанными с основными задачами функциями», — говорится в письме. В штате нового департамента №646, который будет подчиняться Аксютину, должно быть 89 человек, следует из документа. В 621-м департаменте работает около 200 человек, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому».

Два источника в «Газпроме» сообщили РБК, что Миллер уже одобрил предложение Аксютина. Но о соответствующих решениях может быть объявлено не ранее окончания майских праздников — после прохождения необходимых корпоративных процедур, указывает один из них. Официальный представитель главы «Газпрома» Сергей Куприянов отказался от комментариев.

На долю закупок «Газпрома» (без учета дочерних и зависимых структур) в 2018 году пришлось более 469 млрд руб., следует из отчета Минфина по мониторингу исполнения закона «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц». А две его ключевые «дочки» («Газпром межрегионгаз» и «Газпром экспорт») разместили заказы еще на 607,3 млрд и 438,7 млрд руб. соответственно.

Новый куратор инвестпрограммы

Департаментом по управлению конкурентными затратами с 2010 года руководил Михаил Сироткин. В 2012 году подразделение было переименовано в департамент по управлению корпоративными затратами, а затем еще дважды — в департамент №121 в 2015 году и департамент №621 в апреле 2019 года. Но его основные функции не менялись: он курировал закупки и тендеры.

Сироткин работает в «Газпроме» почти 20 лет (с 2001 года) и считается давним соратником Миллера. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «философия» и с 2000 года работал в корпоративном блоке «Морской порт Санкт-Петербург», где в эти же годы работал будущий глава монополии. В 2001 году вслед за Миллером он пришел в «Газпром» и продвинулся с должности замначальника юридического департамента до руководителя закупок, а также гендиректора «Газпром закупки».

После расформирования департамента №621 Сироткин вряд ли уйдет из «Газпрома». Вероятно, его переведут в другую структуру компании, сказали РБК несколько собеседников в монополии.

Источник, близкий к «Газпрому», связывает предстоящее расформирование 621-го департамента с желанием перераспределить функциональные обязанности Сироткина между несколькими другими структурами. «Один человек не может решать так много вопросов, если это касается распределения бюджетов», — полагает собеседник РБК. Аксютин, получивший повышение в начале апреле, наоборот, укрепляет свои позиции. Ему поручено курировать вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестпрограммы и закупочной деятельности «Газпрома». Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год составляет более 1,3 трлн руб. По его инициативе в «Газпроме» проходит масштабная реорганизация, под его кураторство попадут минимум три ключевых департамента, которые будут ставить задачи единому техническому заказчику — ООО «Газпром инвест».

«Мне нечего пока прокомментировать», — сказал РБК Куприянов, отвечая на вопрос о кадровых решениях в отношении Михаила Сироткина после расформирования департамента.

Руководитель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков полагает, что департамент закупок может быть упразднен из-за того, что сами тендеры в монополии могут «носить формальный характер». Он напоминает, что неоднократно жаловался в ФАС, Генпрокуратуру и другие инстанции на условия закупок труб большого диаметра в «Газпроме», но компания не поменяла процедуру работы с подрядчиками. Учитывая, что компания готовит реформу управления инвестпроектами, согласно которой внутри появится единый заказчик «Газпром инвест» и единый подрядчик «Газстройпром», сама процедура конкурсов изживет себя, ведь все закупки такого рода, по сути, будут происходить внутри самого «Газпрома» и зависимых от него структур, отмечает Кулаков.

Переход «Газпрома» к модели единого подрядчика должен снизить объем тендеров, организованных головной компанией и связанных с капитальным строительством, подтверждает старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. При переходе на новую структуру решение расформировать департамент, отвечающий за закупки и тендеры, кажется логичным с точки зрения бизнес-процессов, добавляет он.