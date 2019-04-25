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Шлагбаум на пути приоритетов
Газета № 058 (3013) (2504) Бизнес,
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Шлагбаум на пути приоритетов
Правительство пообещало сохранить равноправие грузоотправителей на железной дороге
Вице-премьер Максим Акимов исключил возможность предоставления грузоотправителям приоритетного доступа к инфраструктуре РЖД. Его позиция — «никаких мигалок», такие идеи в правительстве не обсуждаются
Максим Акимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В среду на деловом завтраке по вопросам развития транспортной отрасли вице-премьер Максим Акимов сообщил представителям крупных компаний, являющихся клиентами РЖД, что правительство не планирует предоставлять приоритетный доступ отдельным грузоотправителям. Об этом РБК рассказали три источника, участвовавших во встрече.

По словам одного из собеседников, Акимов исключил какие-либо отклонения от публичного характера доступа к инфраструктуре. «По указанию премьер-министра [Дмитрия Медведева] — никаких мигалок», — передал он слова чиновника, имевшего в виду, что никому не будет предоставляться приоритетный доступ на сети РЖД. Вице-премьер также сказал, что до правительства еще не доходило ни одного предложения РЖД о приоритетном доступе, отметил другой собеседник РБК. Представитель Акимова пока не ответил на запрос РБК.

О том, что представители бизнеса выражали обеспокоенность инициативой «некоторых грузоотправителей» о приоритетном доступе к инфраструктуре в обмен на инвестиции, говорится в сообщении представителей вице-премьера, поступившем в РБК.

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Экономика

На встрече с Акимовым присутствовали гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД) Виктор Воронович, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и другие.

В начале марта совладелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов написал письмо президенту Владимиру Путину, попросив предоставить его компании приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т грузов в год. Взамен бизнесмен пообещал за собственные средства построить второй Северомуйский тоннель за пять лет, что, по его словам, позволит расшить «узкие места» на Восточном полигоне (на БАМе и Транссибе). На днях «Сибантрацит» объявил о скором старте строительства тоннеля, которое позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн до 100 млн т грузов в год. Однако в ответ на это в РЖД заявили, что пока стороны далеки от финальных договоренностей, поскольку приоритетный доступ инвестора к участку инфраструктуры общего пользования законодательно не предусмотрен.

4 марта Белозеров направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо, в котором предложил внести в железнодорожное законодательство изменения, позволяющие пропускать вне очереди некоторые категории грузов, предоставлять приоритет компаниям, инвестирующим в расширение пропускной способности сети железных дорог, а также тем, с кем заключен договор take-or-pay.

Несмотря на жалобы участников рынка в правительство, «Сибантрацит» по-прежнему будет настаивать на предоставлении приоритетного доступа для инвесторов в инфраструктуру РЖД, сказал РБК источник, близкий к руководству компании.

Грузоотправителей также беспокоит подготовленный Минэкономразвития проект постановления правительства об инвестиционных тарифах ‎на перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования, рассказали РБК источники, близкие к двум компаниям. Как следует из документа, инвесттарифы предлагается предоставлять на срок от одного года и более для реализации проектов по строительству, реконструкции или модернизации отдельных участков инфраструктуры, а также искусственных сооружений, направленных на увеличение ее пропускной или провозной способности.

Такие тарифы будут представлять собой повышающий или понижающий коэффициент к общесетевым тарифам РЖД на перевозку грузов. Источник РБК в одном из грузоотправителей назвал эту инициативу «распродажей госактивов по принципу кота Матроскина — рельсы государственные, а право проехать по ним — частное». «Можно построить пару тупиков на БАМе и за это получить право провоза 10 млн т грузов угля на 5 тыс. км, но и возить необязательно, можно продать право», — считает он.

Оценить практику приоритетного доступа за плату в других странах сложно, замечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «В разных странах — разные функции у железных дорог. В Европе это скорее пассажирские перевозки, грузовые перевозки очень невелики. В США другая структура железнодорожной сети: почти все дороги частные. В России ситуация уникальная: во-первых, высокая протяженность наших железнодорожных сетей. Во-вторых, принадлежность инфраструктуры единому государственному перевозчику и отсутствие альтернативных маршрутов на ряде направлений сети РЖД», — замечает он. Поэтому в России предоставление приоритета одной компании может лишить возможности вывозить груз у ряда других грузоотправителей, указывает эксперт.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева.
Теги: Максим Акимов , РЖД , перевозка грузов
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