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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Бизнес заявил Акимову о беспокойстве из-за идеи платить за доступ к РЖД
Бизнес обеспокоен предложениями грузоотправителей о приоритетном доступе к сети РЖД в обмен на инвестиции в инфраструктуру, сообщил вице-премьер Максим Акимов. В РЖД предлагали законодательно разрешить предоставлять приоритет
Максим Акимов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что представители бизнеса обеспокоены инициативой «некоторых грузоотправителей» о приоритетном доступе к инфраструктуре в обмен на инвестиции. Об этом говорится в сообщении представителей вице-премьера, поступившем в РБК.

Заявление вице-премьера было сделано после делового завтрака по вопросам развития транспортной отрасли c участием членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и представителей крупных компаний. Среди участников встречи были гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД) Виктор Воронович и председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин.

«Коллег беспокоят возможности, предложения некоторых грузоотправителей по приоритетному доступу к инфраструктуре в обмен на инвестиции, потому что все категорически высказались против этого принципа. Договорились до 15 июня, что РСПП представит свои предложения», — сказал Акимов.

В начале марта совладелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов написал письмо президенту Владимиру Путину, попросив предоставить его компании приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т грузов в год. Взамен бизнесмен пообещал за собственные средства построить второй Северомуйский тоннель за пять лет, что, по его словам, позволит расшить узкие места на Восточном полигоне (на БАМе и Транссибе).

Кроме того, 4 марта Белозеров направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо, в котором предложил внести в железнодорожное законодательство изменения, позволяющие пропускать вне очереди некоторые категории грузов, предоставлять приоритет компаниям, инвестирующим в расширение пропускной способности сети железных дорог, а также тем, с кем заключен договор take-or-pay.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Максим Акимов
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