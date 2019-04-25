«Патриот» берет на вооружение горные лыжи и океанариум

Частно-государственный «Патриот»
Минобороны планирует построить в парке «Патриот» 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования. К реализации проектов с перспективой коммерческой окупаемости планируется привлекать инвесторов. Об этом говорится в утвержденной Сергеем Шойгу в июне 2018 года «Концепции развития парка «Патриот» (подлинность документа, который есть в распоряжении РБК, подтвердили два собеседника РБК в Минобороны).
Цель проекта — увеличить посещаемость парка до 100 тыс. человек в день. Площадь парка, которую планируется задействовать, составит 5,4 тыс. га. Сейчас используются только 30% этой территории, в которые входят аэродром Кубинка площадью 620 га и полигон Алабино (600 га).
Для улучшения транспортной доступности парка Минобороны рассчитывает на строительство новой развязки на 59-м километре Минского шоссе при его реконструкции и железнодорожной ветки со стилизованным бронепоездом между станцией Кубинка-1, парком «Патриот» и авиабазой Кубинка.
Океанариум, аквапарк и рыбацкая деревня
Концепция предполагает привлечение бизнеса к реализации культурно-развлекательных проектов и объектов деловой направленности. Механизмы взаимодействия с заинтересованными инвесторами еще прорабатываются, говорит источник РБК, знакомый с разработкой концепции. Один из вариантов — передача участков властям Подмосковья, которые обеспечат привлечение инвесторов, пояснил он.
Среди развлекательных объектов, которые планируется построить, — горнолыжный центр, детский парк с аттракционами, колесо обозрения, океанариум на 3,5 тыс. кв. м, аквапарк, территория для игр в «Зарницу», пейнтбол, лезертаг и военно-исторических реконструкций, «детский палаточный военно-полевой лагерь», рыбацкая деревня с банным комплексом, башня-флагшток «Победа» высотой 175 м со знаменем размером 20 на 40 м, «сектор экстремальных видов спорта», ландшафтный парк «Россия», крытая оранжерея, палеонтологический музей и гостиничный комплекс.
Помимо развлекательных объектов здесь планируется организовать проведение саммитов и переговоров, а также киностудию и выставочные зоны, разделенные по видам и родам войск. Кроме того, Минобороны рассчитывает построить в парке «Патриот» медицинский центр (6 тыс. кв. м) — многопрофильную клинику для лечения военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.
С чего начнут стройку
В 2019 году планируется начать строительство учебного центра начальной военной подготовки «Авангард-2019» на 840 человек площадью 25 га, музея ВКС (с помещением до 100 тыс. кв. м в виде пятиконечной звезды с открытой площадкой на территории 26 га), а также музея военно-строительной техники и всесезонного учебно-тренировочного комплекса для скоростного спуска на коньках.
В 2020–2021 годах планируется построить башню-флагшток. А в течение 2020–2023 годов Минобороны планирует создать всесезонный горнолыжный центр с высотой насыпи 65 м, комплексом из 77 культурно-развлекательных сооружений (общей площадью 158,4 га) и парковкой на 4 тыс. машино-мест и канатную дорогу.
Рядом с главным храмом Вооруженных сил России в парке «Патриот» будет построен многофункциональный комплекс (ранее назывался учебно-воспитательным). Там планируется строительство гостиницы и административного здания, а также парковки для посетителей парка, следует из доклада Главного управления обустройства войск Минобороны о ходе строительства храма и окружающих его объектов от 7 февраля 2019 года (есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник в Минобороны).
На проект выделено около 1,7 млрд руб. бюджетных средств по четырем госконтрактам. Еще несколько госконтрактов находятся на стадии подготовки технического задания. Александр Каньшин, руководитель собирающего пожертвования на возведение храма фонда «Воскресение», также возглавляющий Ассоциацию офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир», сказал РБК, что «храм строится на народные деньги, а все, что вокруг, — школы, музеи и т.д. — построит Минобороны на свои средства». Также на пожертвования будет построен мемориал «Дорога памяти», уточнил в беседе с РБК замминистра обороны Тимур Иванов, курирующий строительство. По его словам, мемориал в виде галереи вокруг храма будет содержать мультимедийный банк данных с изображениями миллионов участников Великой Отечественной войны.
Кто построит учебный комплекс
Строительство самого многофункционального комплекса, где в том числе планируется разместить учебный центр военного духовенства, оценивается в 440,6 млн руб. По словам Иванова, этот проект не имеет отношения к возведению храма, на который собираются пожертвования, а является частью программы развития парка «Патриот», финансирование которой предусмотрено из бюджетных и внебюджетных источников. «Пока здесь все находится на стадии проведения проектно-изыскательных работ. Окончательного решения, где именно в парке он [многофункциональный центр] может находиться, еще не принято», — заявил замминистра.
Заказчиком стройки выступает Управление имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны, которое занимается застройкой парка «Патриот». Генподрядчик — Главное управление обустройства войск (ГУОВ Минобороны). За разработку архитектурных решений отвечают «Сретенские архитектурные мастерские» (САМ) Дмитрия Смирнова — архитектора строящегося военного храма и освященного в 2017 году храма Воскресения Христова в Сретенском монастыре.
Госконтракт стоимостью 798 млн руб. на подготовку инфраструктуры был заключен с ГУОВ в декабре. Подрядчиком по этим работам выступает компания «Мегапир». Ее совладельцами через «Мегапир Стройпроект Плюс» выступают президент фонда «Воскресение» Александр Каньшин и его сын. По словам Каньшина, «Мегапир» не принимает участия в строительстве храма, на который собираются пожертвования. «Но в течение последних четырех лет СПК «Мегапир» вела строительство ряда сооружений на территории парка «Патриот», — добавил он.
Второй по сумме контракт на 438 млн руб. (автостоянка и проектные работы) был заключен с ГУОВ в октябре прошлого года. По данным на февраль, единственным подрядчиком по этим работам пока выступает «Бамстройпуть».
Подрядчик МЧС и Минобороны
«Бамстройпуть» входит в 500 крупнейших компаний России (445-е место) по версии РБК-500. Его владельцы — Антон Абдурахманов (84%) и Игорь Тушкевич (3%), следует из базы данных СПАРК. По итогам 2017 года выручка компании превысила 7 млрд руб., чистая прибыль составила почти 1 млрд руб.
С 1995 года компания «Бамстройпуть» была одним из крупнейших подрядчиков МЧС. Когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу, компания построила для спасателей Национальный центр управления в кризисных ситуациях, здание Главного управления по Московской области, несколько учебных заведений, медицинских центров и спортивных комплексов.
Последние несколько лет «Бамстройпуть» застраивал военно-патриотический парк «Патриот». Компания также ведет строительство военного технополиса «Эра» в Анапе.
Антон Абдурахманов подтвердил РБК участие его компании в строительстве учебно-воспитательного комплекса в парке «Патриот». По словам предпринимателя, его компания построит учебные здания и автомобильную стоянку. «Автомобильная стоянка — это 63 млн руб. Компания приступила к вырубке леса, стоянку начали делать, по зданиям — пока нет», — пояснил он.
Еще один госконтракт на подготовительные работы по возведению учебно-воспитательного комплекса на 95 млн руб. был заключен с компаниями «Максоверлэнд», «Геогильдия» и «Доринвест». В феврале подрядчики должны были завершить работу над проектной документацией, а итоговый акт приемки работ, как ожидается, будет подписан 20 июня 2019 года.