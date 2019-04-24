Нефтяники получат субсидии за свой счет

Правительство определилось с источником компенсаций за сдерживание цен на бензин

После долгой дискуссии правительство наконец решило, где взять деньги на дополнительные субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель. Государство поднимет НДПИ и акцизы, но не так существенно, как требовал Минфин

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Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель. Это следует из протокола по итогам совещания у двух вице-премьеров, которое состоялось 8 апреля. У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили собеседник, близкий к одному из министерств, и источник, близкий к правительству.

Представители Силуанова и Козака подтвердили РБК, что протокол по итогам этого совещания подписан, отказавшись комментировать его детали.

По сути, чиновники решили увеличить субсидии за счет самих нефтяников, следует из документа. Во-первых, будет введен акциз на все жидкие нефтепродукты («суррогаты» средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут), которые раньше им не облагались, — по ставке дизельного топлива. Но для нефтепродуктов, которые используются для бункеровки, дальнейшей переработки и производства тепла и электроэнергии, будет сделан налоговый вычет.

Кроме того, правительство увеличит НДПИ на 75 руб. за тонну при цене на нефть в диапазоне от $55 до $80 за баррель, при дальнейшем росте цены на нефть прибавка к НДПИ будет равномерно расти до 204 руб. за тонну. Исключение будет сделано для проектов, в отношении которых заключены адресные межправительственные соглашения, говорится в протоколе. Поступления в бюджет от акциза на темные нефтепродукты и от роста НДПИ составят примерно 75–85 млрд руб. в год, подсчитал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Проект соответствующего закона Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны были внести в правительство до 22 апреля, говорится в протоколе. Представители Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС не ответили на вопросы РБК. ​​

Протокол появился на прошлой неделе, говорят два собеседника РБК. Тем не менее еще в пятницу, 19 апреля, директор департамента Минфина Алексей Сазанов заявил журналистам, что дискуссия продолжается. По его словам, в этом году субсидии нефтяникам составят 300 млрд руб., из них из ФНБ — 210 млрд руб., 90 млрд руб. — за счет роста НДПИ для нефтяников (об этом правительство договорилось еще в прошлом году). Минэнерго предложило увеличить выплаты компаниям до 450 млрд руб., но по источникам дополнительных выплат ведомства не могли договориться. Минфин хочет, чтобы сумма дополнительных компенсаций была не больше 75 млрд руб. (а не 150 млрд руб., как предлагало Минэнерго), указывал Сазанов.

Проблема в том, что дополнительные субсидии нефтяникам, которые обсуждает правительство, считаются по формуле и могут серьезно варьироваться в зависимости от экспортных котировок нефти. При цене Urals $62 за баррель компенсация увеличится на 6,5 млрд руб. в год, но при дальнейшем снижении экспортных котировок, равно как и при их росте до $100 за баррель, увеличение может превысить 200 млрд руб., говорит Сергей Ежов. При этом рост НДПИ и акцизов на 75–85 млрд руб. — стабильная величина, то есть может компенсировать дополнительные субсидии нефтяникам не в полном объеме. Минфин хотел увеличить налоги и акцизы в два раза существеннее, чем оговорено в протоколе, чтобы полностью компенсировать дополнительные выплаты за счет нефтяников, говорит один из собеседников РБК. Но решение принято окончательное, настаивает он. Дискуссия об источниках компенсации дополнительных субсидий может продолжиться, но уже после 2019 года, говорит второй собеседник РБК.

Как работают компенсации нефтяникам Механизм субсидирования цен на бензин и дизель правительство придумало в прошлом году после весеннего кризиса на топливном рынке, это так называемый демпфирующий акциз. Нефтяники стали получать его с 2019 года. Государство компенсирует нефтяникам 50–60% потенциальной недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок. Субсидия считается от разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (по решению правительства — 56 тыс. руб. за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизеля). Источники субсидии — деньги, которые согласно бюджетному правилу государство направляет в ФНБ, а также рост НДПИ на нефть. При этом, если внутренний рынок снова станет выгодным, нефтяники начнут делиться прибылью с бюджетом. Но в первом квартале 2019 года демпфер сработал неправильно: вместо субсидий нефтяникам пришлось самим доплатить в бюджет. Недополученная прибыль нефтяников за январь—март составила 110 млрд руб., при этом за счет демпфера они смогли компенсировать только 25 млрд руб., подсчитали аналитики Vygon Consulting. Для дизеля демпфер дал положительный эффект (то есть нефтяникам доплачивали), а для бензина — отрицательный, и нефтяники доплатили в бюджет 16 млрд руб., объяснял РБК Сергей Ежов. Компании несколько месяцев просили правительство изменить формулу. Минфин выступил резко против увеличения субсидий за счет денег ФНБ и предложил нефтяникам компенсировать дополнительные выплаты за свой счет.

Введение акцизов на все жидкие нефтепродукты ударит по всем небольшим НПЗ, выпускающим простые темные нефтепродукты, в особенности по тем, которые находятся далеко от экспортных рынков и потеряют маржу при переориентации на экспорт, говорит аналитик Reuters Максим Назаров. Те НПЗ, что находятся в европейской части страны и на юге, перенесут нововведение менее болезненно, добавляет он. Рост НДПИ оценивается примерно в 37 млрд руб. в год, в общеотраслевом масштабе этот убыток не является решающим, но продолжение тенденции решать все проблемы за счет роста НДПИ является плохим сигналом для рынка, говорит Ежов. При текущих ценах величина налогов в цене Urals составляет 65% (при отсутствии льгот), и она ежегодно увеличивается, объясняет он.

Россия не единственная страна, которая субсидирует цены на топливо, так поступают Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но российское правительство придумало слишком сложный механизм, который нужно постоянно регулировать вручную при любом изменении цен на нефть, курса рубля и других макропараметров, добавляет он. По его словам, с помощью сложного механизма государство, по сути, берет из одного кармана и перекладывает в другой. Куда проще было бы снижать акцизы при росте цен на нефть и компенсировать выпадающие доходы дорожных фондов ростом, например, НДПИ, полагает Андрей Полищук.