Пятерка за кампанию

Чем обусловлен феноменальный успех Владимира Зеленского на выборах

Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов набрал втрое больше голосов, чем Петр Порошенко. РБК разбирался, чем вызван такой феноменальный разрыв в результатах

Владимир Зеленский (Фото: Зоя Шу / AP)

По предварительным данным (после подсчета 99% бюллетеней), во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский побеждает Петра Порошенко с трехкратным преимуществом: 73,22 против 24,46% голосов. Такой результат беспрецедентен для Украины — результат Зеленского даже выше, чем у первого президента страны Леонида Кравчука, который на выборах 1991 года в первом туре набрал 61,5%.

РБК опросил ведущих украинских социологов и политологов, чтобы выяснить, какие именно факторы сказались на результатах второго тура, какие ошибки допустил Порошенко и за счет чего Зеленский смог поставить свой рекорд.

Причина № 1: протестное голосование

Результат второго тура не случаен. «Наша социология перед вторым туром показывала примерно те же результаты — 73 на 27%», — комментирует результаты голосования для РБК директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Главная причина столь высокой поддержки Зеленского и троекратного разрыва в результатах двух кандидатов — высокий уровень протестного голосования, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. По сравнению с президентскими выборами 2010 года, когда победитель также определился во втором туре (Виктор Янукович взял верх над Юлией Тимошенко), уровень протестного голосования вырос примерно в 1,4 раза, говорит Антипович. «Мы спрашивали людей: вы скорее голосуете за кандидата или против его оппонента? Зеленский получил свои голоса не как кандидат Зеленский, а как кандидат против действующей власти», — продолжает он.

Во втором туре Зеленский вырвался так далеко вперед за счет неприятия Порошенко, соглашается украинский социолог Ирина Бекешкина. 30% голосов в первом туре за Зеленского — это его электорат, а результат второго тура — это его электорат плюс электорат, который против Порошенко, объясняет она. Но такое положение вещей несет в себе огромный риск для Зеленского, уверен Антипович: «Если общество выбрало его вынужденно, для смены власти, то в случае отсутствия быстрых и ярких изменений на Украине он может столкнуться с сильным негодованием украинского избирателя».

В первом туре Зеленский обошел Порошенко с двукратным преимуществом: получил 30,2% голосов, а действующий президент — 15,9%. Избиратели политиков, не прошедших в первый тур, поддержали в основном фаворита. «Только электорат Руслана Кошулинского в большинстве своем и значительная часть сторонников Анатолия Гриценко перешли во втором туре на сторону Порошенко. Абсолютное большинство поддержало Зеленского», — отмечает Антипович.

Причина № 2: запрос на новое

На Украине все последнее время сформировался запрос на изменения — 83% украинцев говорили, что стране нужны кардинальные перемены, говорит Антипович. Украинцы хотели в том числе изменений во власти, поясняет Антипович, и Зеленский, который не является системным политиком, под этот запрос идеально подошел.

В конце 2018 года Киевский международный социологический институт (КМИС) проводил опрос о доверии украинцев к разным политических институтам, напоминает директор института Владимир Паниотто. «Доверие к Раде было всего 8%, к правительству — 11%, к президенту — 16%. Но интересно то, что и к оппозиции доверия в обществе не было — всего 16%», — говорит он. Немалую роль в этом сыграло не реальное ухудшение политической и социально-экономической ситуации в стране, а большая свобода украинских СМИ и более открытая критика власти в медиа после «революции достоинства» в 2014 году (события на Майдане), объясняет он. ​

Зеленский в своей кампании удачно сыграл на протестных настроениях, продолжает Антипович: «Недовольство украинцев он конвертировал в голоса, представляя себя не в качестве политика, а как новую личность в украинской политике. Здесь же и Святослав Вакарчук ​ (фронтмен группы «Океан Эльзы», выступавший на Майдане. — РБК) мог бы выступить на очень хорошем уровне, но он отказался от президентской гонки», — продолжает эксперт. После отказа Вакарчука баллотироваться место «нового человека» в политике оказалось свободно, отмечает Паниотто.

Отчасти победа Зеленского — часть общеевропейского тренда, считает внештатный эксперт Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги Балаш Ярабик. Многие европейские страны переживают период смены поколений в элитах, а избиратели готовы голосовать за кандидатов, предлагающих масштабные изменения, отмечает эксперт. Запрос на «радикальных» кандидатов, по его словам, особенно очевиден среди молодого поколения, представители которого не видят для себя экономических перспектив.

Причина № 3: медийный ресурс

До того как пойти в политику, Зеленский руководил студией «Квартал 95» (производитель телесериалов, юмористических программ, фильмов), его шоу «Квартал 95» и другие проекты транслировали на телеканалах «1+1» и «Интер», принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому и Дмитрию Фирташу соответственно. Поэтому называть Зеленского абсолютно случайной фигурой в украинской политической и общественной жизни нельзя, отмечает Паниотто. «У него был один из самых мощных медиаресурсов. «1+1» — это сейчас канал номер один по политическим новостям Украины. За 15 лет выступлений и шоу Зеленского на канале, многие из которых шли в прайм-тайм, он провел на экране колоссальное количество времени, больше, чем Порошенко», — говорит эксперт.

Фото: Zuma / ТАСС

Перед первым туром выборов КМИС спрашивал у жителей Украины, почему они готовы в первом туре голосовать за Зеленского, вспоминает Паниотто. Самым распространенным ответом (54%) был такой: «Он человек не из существующей системы, не из политики». Объяснение «Я верю в его честность и независимость от олигархов» было вторым по популярности (30%), затем шел ответ «Я разделяю его взгляды, мне нравится его программа» (25%), 20% ответили, что поддерживают инициативу Зеленского «о народовластии» (утверждение ключевых решений с помощью референдума). Ответ «Мне нравится, как он сыграл президента в сериале «Слуга народа» оказался самым редким — 6%. «Однако это самостоятельные оценки, люди не всегда могут осознать, что повлияло на их симпатию к человеку», — добавил Паниотто.

Причина № 4: усталость от войны

Во втором туре выборов Зеленский получил большинство голосов во всех областях страны, за исключением Львовской. Самый высокий результат избранный президент показал в Луганской области — 89,2% голосов (выше, чем в родной для него Днепропетровской, — 87,3%). В Донецкой области он получил 86,9% голосов. Голосование проводилось только на контролируемых Киевом территориях. В первом туре в обеих областях победу одержал Юрий Бойко, которого поддерживала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», в ее политсовете — кум российского президента Виктор Медведчук.

Немаловажный фактор, сыгравший против Порошенко, — усталость украинцев от войны в Донбассе. Особенно она заметна в восточных областях Украины, отмечает социолог Бекешкина. «Конечно, не все зависит от украинского президента, многое зависит и от России. Однако украинцы считают, что виноват в том, что происходит в Донбассе, именно Порошенко, который во время кампании в 2014 году обещал, что закончит войну за две недели», — объясняет она.

Зеленский в ходе кампании обещал первым делом добиться прекращения огня в зоне конфликта. В пятницу, 19 апреля, Зеленский апеллировал к юго-восточной части Украины, частично использовал в своей речи русский язык и встал на колени перед украинцами, пообещав «разговаривать» со всеми, в том числе с жителями юго-востока страны.

«Анализируя разницу в явке между первым и вторым туром, мы видим, что сильно мобилизован оказался электорат юго-востока страны, который в большинстве своем пришел голосовать за Зеленского. На их настроения повлияли дебаты перед вторым туром», — отметил Антипович из группы «Рейтинг».

Причина № 5: недовольство бедностью и коррупцией

При Порошенко на посту главы государства макроэкономическая ситуация на Украине резко ухудшилась. В основном падение экономических показателей пришлось на 2014–2015 годы, когда страна потеряла Крым, а в Донбассе началась война. Но постепенно экономика стала расти. Средняя ежемесячная зарплата в стране в 2018 году составляла $325, тогда как годом ранее она была $267, а в 2016 году еще меньше — $202 (по данным Государственной службы статистики).

В списке основных социально-экономических проблем для жителей Украины — уровень жизни, растущие тарифы и цены и низкие зарплаты, уверена Бекешкина. «Люди не очень разбираются, за что президент ответственен, а за что нет. В опросе КМИС между первым и вторым турами граждане ответили, что президент прежде всего должен снизить тарифы, но президент за это не отвечает. У нас считают, что президент за все ответственен, и эти ожидания укрепились после революции достоинства», — говорит Бекешкина.

Помимо тяжелого финансового положения жители Украины были недовольны неудачей Порошенко в борьбе с коррупцией, констатируют эксперты. Можно сколько угодно рассказывать о новых антикоррупционных органах, о смене лиц в элитах, но конкретных дел против прежних представителей госвласти украинцы не увидели, объясняет Антипович. Хотя создание «антикоррупционной инфраструктуры» (в том числе Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро) Порошенко заносил себе в актив в течение всей кампании, уточняет эксперт.