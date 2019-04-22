Угольщиков загнали в угол

Минэнерго и добывающие компании просят РЖД снизить тарифы

Минэнерго и угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на экспорт сырья в Европу, где цены упали до трехлетнего минимума. Любые изменения тарифов приведут к пересмотру инвестпрограммы, парирует источник, близкий к РЖД

Фото: Василий Шитов / ТАСС

Угольщики просят скидку

Минэнерго и угледобывающие компании попросили РЖД снизить тарифы на транспортировку угля на западном направлении из-за падения цен на сырье до минимума за три года. Об этом РБК рассказали два источника, присутствовавших на совещании с представителями Минэнерго и угольных компаний, которое прошло в среду, 17 апреля, в РЖД.

Цены на энергетический уголь, крупнейшим производителем которого в России является СУЭК, упали в Европе на 41% по сравнению с началом года, до $50 за тонну в начале апреля, пишет Financial Times. К обвалу привел недавно заключенный годовой контракт крупнейшего в мире экспортера угля Glencore с японскими потребителями. Цена в этом контракте оказалась ниже на 14% октябрьского контракта той же Glencore. На западном направлении российские поставщики уже с марта терпят убытки $10 с тонны, сказал РБК источник в крупной угольной компании. По данным отраслевого агентства Argus, отгрузки российского угля по железной дороге к экспортным портам в марте выросли на 8% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 15,5 млн т. Это произошло, несмотря на падение цен до трехлетнего минимума, пишет агентство. При этом прирост обеспечили поставки угля как в восточном направлении (порты Восточный и Ванино), так и в западном (порт Усть-Луга). Отгрузка угля в западные порты в марте выросла на 17,2%, до 6,4 млн т, на фоне роста перевалочных мощностей.

Необходимость снижения тарифов РЖД обсуждалась еще 9 апреля на совещании в Минэнерго в Москве с участием угольщиков, а 11 апреля — в главном угольном регионе России у заместителя губернатора Кемеровской области Андрея Панова, следует из протоколов по итогам этих совещаний (у РБК есть копия протоколов).

Теперь Минэнерго должно подготовить обращение в РЖД о предоставлении скидок угольным компаниям для транспортировки сырья на экспорт через северные и южные порты в связи с загрузкой восточного направления и возможной потерей грузовой базы из-за низких цен на уголь в Европе, говорится в протоколе совещания в Минэнерго. По итогам совещания у Панова было принято решение, что угледобывающие компании проведут переговоры с операторами о снижении ставок на подвижной состав.

В пресс-службе Минэнерго пока не ответили на запрос РБК о подготовке обращения. Представитель РЖД сказал РБК, что монополия пока его не получала. Представитель Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД) отказался комментировать переговоры с угольщиками. Представитель Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина не ответил на запрос РБК.

РЖД против

На совещании в Минэнерго от угольных компаний присутствовали представители СУЭК Андрея Мельниченко, «Сибантрацита» Дмитрия Босова, Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, «Кузбассразрезугля» Андрея Бокарева, «Колмара» Анны Цивилевой и пр. Они же присутствовали и на совещании в Кемеровской области. Представители СУЭК и «Сибантрацита» отказались от комментариев, представители других крупных поставщиков угля в Европу не ответили на запросы РБК.

Долгосрочная программа развития и инвестиционный бюджет РЖД сбалансированы при существующих тарифах, сказал РБК источник, близкий к РЖД. «Кардинальные изменения [тарифов] приведут к пересмотру в первую очередь инвестпрограммы [РЖД], что невыгодно для угольщиков», — сообщил он. В инвестпрограмму РЖД заложено развитие железных дорог Восточного полигона — пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. В случае сокращения инвестпрограммы денег на этот проект может не хватить. При этом Минэнерго указывало на перспективность увеличения экспорта на восточном направлении: страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают наращивать потребление угля, в то время как западные страны стараются снижать его долю в своем энергобалансе. В августе прошлого года президент Владимир Путин призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке, увеличив отгрузку на восток почти в два раза, до 195 млн т, ​к 2025 году.