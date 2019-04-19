Преступность демонстрирует экономический рост

По предпринимательским статьям в прошлом году было осуждено 7,7 тыс. человек

В 2018 году в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям. Это связано с активизацией борьбы против фирм-однодневок и введением уголовного наказания за незаконный оборот алкоголя

Фото: Екатерина Чеснокова / ТАСС

В 2018 году российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году (6,4 тыс. человек). Таковы данные статистики судебного департамента Верховного суда, опубликованной в среду, 16 апреля. Число осужденных по этой категории дел — рекордное по меньшей мере с 2011 года (более ранние данные отсутствуют на сайте судебного департамента).

Рост на фоне сокращения

В целом по всем составам УК в 2018 году были осуждены 658,2 тыс. человек. В предыдущем году — 697 тыс. Экономические преступления — одна из трех категорий преступлений, по которым количество осужденных за последний год не снизилось, а выросло. Также возросло число приговоренных за преступления против семьи и несовершеннолетних (рост 13%) и преступления против правосудия (рост 6%).

Преступлениям в сфере экономической деятельности посвящена глава 22 УК РФ — начиная со ст. 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и заканчивая ст. 200.6 (заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). К этой категории относятся такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, незаконная регистрация юрлица, отмывание преступных доходов, преднамеренное или фиктивное банкротство.

По отдельным экономическим статьям число осужденных снизилось​ по сравнению с предыдущим годом, однако уменьшение во всех случаях составило менее 10%. Это, например, статьи о незаконной организации азартных игр, приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, а также изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.​

К категории экономических преступлений не относятся мошенничество (ст. 159), его отдельные разновидности (например, мошенничество в сфере кредитования, страхования или компьютерной информации), а также присвоение или растрата (ст. 160) — в УК они отнесены к главе «Преступления против собственности» наряду с кражей, грабежом или разбоем. При этом следственные органы квалифицируют именно по этим составам большинство преступлений, связанных с экономикой или предпринимательством.

В 2018 году число осужденных по статьям о мошенничестве (ст. 159–159.6 УК) немного снизилось по сравнению с прошлым годом — 22,6 тыс. человек против 23 тыс. Количество осужденных за растрату снизилось с 8 тыс. до 7,2 тыс.

Новые составы

Рост приговоров по экономическим составам связан во многом с появлением в УК статей о незаконном производстве, обороте или продаже спирта и алкогольной продукции. В течение 2018 года по ним были осуждены 562 человека. При этом ни один из осужденных по статье о незаконном производстве и обороте этилового спирта не получил реального срока.

Ранее производство и продажа контрафактного алкоголя наказывались по статье «Незаконное предпринимательство» (впрочем, по ней число осужденных также выросло — с 146 до 177 человек) или считались административным правонарушением в зависимости от состава. Ужесточение ответственности за это еще в 2015 году лоббировал Минсельхоз, специалисты которого указывали, что действовавшие на тот момент штрафы не позволяли решить проблему незаконного производства алкоголя. Однако новые статьи в УК были введены лишь в 2017 году. Законопроект внесли сенаторы, которые указывали на потери бюджета от продаж контрафакта. На принятие поправок повлияло массовое отравление настойкой боярышника в Иркутске, от которого в конце 2016 года скончались около 80 человек.

Другой новый состав, появление которого сказалось на статистике по экономическим преступлениям, — это «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» (ст. 199.2). По этой статье за прошлый год были осуждены 130 человек.

Борьба с однодневками

Двукратно выросло число осужденных за незаконное использование документов для образования юрлица (ст. 173.2 УК) — с 686 человек до 1326. По статье о незаконном образовании юрлица (ст. 173.1) были осуждены​ в 2017 году 96 человек, в следующем — 211. Из полутора тысяч осужденных по этим двум составам восемь человек получили реальные сроки (до двух лет). Также количество приговоренных за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК) выросло до 327 по сравнению с 217 в предыдущем году.

Такая статистика — одно из последствий кампании по борьбе с фирмами-однодневками, инициированной ФНС, отметил в беседе с РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов. «С конца 2017-го и начала 2018 года ФНС заняла достаточно жесткую позицию по открытию новых компаний и перерегистрации старых — например, в связи со слияниями, поглощениями, изменением юридических адресов, сменой директоров. Пострадали как те, кто создает фиктивные компании и занимается обналичиванием, так и обычные предприниматели», — считает Шуманов. Например, в Калининградской области бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов рассказывал, что местные налоговые органы стали отказывать в регистрации юрлица почти в каждом пятом случае. «При малейшем изменении ФНС требовала подтверждения, что компания будет вести реальную деятельность, и пыталась не допускать открытия компаний по адресам жилых квартир или на местах массовой регистрации», — говорит Шуманов.

В начале апреля ФНС сообщила, что обновила рекорд в борьбе с фирмами-однодневками — их доля снизилась до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юрлиц. Ранее РБК подсчитал, что в 15% российских компаний, данные о которых раскрывает ФНС, нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по одному-два человека. Как минимум 19% юрлиц убыточны, 25% сдали отчетность с нулевыми доходами и расходами. Такие показатели находятся в числе признаков, по которым ФНС относит компании к однодневкам.