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Космическую стратегию опускают поближе к земле
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Газета
Космическую стратегию опускают поближе к земле
Газета № 052 (3007) (1704) Политика,
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Космическую стратегию опускают поближе к земле
Владимир Путин потребовал от «Роскосмоса» большей эффективности
Владимир Путин потребовал скорректировать российские планы освоения космоса к 2030 году и существенно повысить эффективность работы отрасли. Эксперты считают, что новые указания могут поставить крест на лунной программе
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

​Перевести отрасль на современное управление

Российская ракетно-космическая отрасль нуждается в серьезных переменах, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности 16 апреля. Президент в том числе призвал совершенствовать модель менеджмента.

«Нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», — сказал он.

Необходимо также актуализировать государственную политику в отрасли до 2030 года, считает Путин. Корректировки должны учитывать современные мировые тенденции. «Это касается в том числе и стратегии развития госкорпорации «Роскосмос». Самое серьезное внимание следует уделить формированию опережающего научно-технического и технологического производственных заделов на долгосрочную перспективу», — уточнил президент.

Принятую в 2012–2013 годах космическую стратегию надо переписывать, потому что даже на 50% она не выполнена, заявил РБК создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. Удвоить производство ракетной техники не получилось, количество пусков сократилось — с 32 в 2011-м до 15–17 в последние годы.

«Задачу обновления ракетно-космической техники, поставленную в 2011 году, нужно практически решать заново, потому что из-за санкций приходится переходить на импортозамещение и быть импортонезависимыми. Вопрос космической электроники просто с нуля надо начинать. Стопроцентно российский спутник полетит не раньше чем через 10 лет, а может быть, даже и позже. Если с ракетной техникой все более или менее стабильно — есть «Союзы» и «Ангара», то с электроникой и производством космических аппаратов работу практически с нуля надо начинать», — отмечает Егоров.

Госпрограмма «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» была принята в конце 2012 года. В программе названы три приоритета — обеспечение гарантированного доступа России в космос, развитие космической техники, технологий и услуг, развитие ракетно‑космической промышленности и выполнение международных обязательств, создание космических средств для науки; пилотируемые полеты. Согласно программе к 2020 году доля России в мировом производстве космической техники должна достигнуть 16%.

Основы космической политики до 2030 года Владимир Путин утвердил весной 2013 года. В частности, они предусматривают создание до 2030 года космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса грузоподъемностью более 50 т для запусков космических средств нового поколения на высокие околоземные орбиты, а также к Луне, Марсу, Юпитеру и другим объектам Солнечной системы, а также разработку многоразовых космических буксиров на основе электроракетных двигателей для реализации программ снабжения долговременной базы на Луне.

Обеспечить независимый доступ в космос

Путин также прокомментировал срывы сроков пусков российских ракет-носителей. «Плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы», — сказал президент. Кроме того российские системы спутниковой связи и радиолокационной съемки Земли уступают конкурентам «по качеству, по надежности, времени работы».

28 апреля 2016 года был произведен первый пуск с космодрома Восточный, который изначально должен был состояться 27 апреля. Позднее стало известно, что перенос произошел из-за ошибки контрольно-измерительной техники. В итоге ракета-носитель ​«Союз-2.1а» вывела на целевую орбиту три космических аппарата, один из которых, студенческий наноаппарат SamSat-218, так и не вышел на связь. Второй пуск с Восточного состоялся 28 ноября 2017 года — ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой был гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-1, который прошел промежуточную орбиту, но на целевой так и не оказался; связь с аппаратом также была потеряна.

Видео: РБК

Рогозин — РБК: «Формула «космос вне политики» не работает»
Политика

Еще одной ключевой задачей президент назвал развитие наземной инфраструктуры — космодром Плесецк надо использовать активнее, а строительство второй очереди Восточного — закончить.

«Здесь, конечно, правительству нужно обратить внимание на расценки. Вы же докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с этими расценками. Ну надо как-то реалистично к этому подходить, — предложил Путин. — Мы должны располагать независимым доступом в космос с российской территории. И уже в ближайшей перспективе пусковые нагрузки на космодром Восточный должны возрасти».

В январе «Роскосмос» расторг контракт с генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. «К 2021 году [космодром] никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика и, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ привела объективно к тому, что сегодня скорректированный срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023-го», — сказал тогда курирующий отрасль вице-премьер Юрий Борисов.

Рогозин анонсировал бесплатные полеты в космос для выдающихся россиян
Технологии и медиа

Президент также призвал увеличить экспорт космических услуг. Мировой рынок оценивается в $183 млрд в год, он будет расти, но «если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно».

В августе прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не собирается уступать лидерство в космической отрасли. В интервью РБК в январе 2019 года он рассказал, что с 2021 года запланированы пуски космических аппаратов к Луне, к 2025 году на спутник Земли прилунился аппарат «Луна-грунт», а затем планируются и пилотируемые пуски. «Постановка амбициозной цели может сплотить отрасль. Надрыв для решения глобальной стратегической задачи, а не копание в себе и самоедство — только это может спасти «Роскосмос», — утверждал глава госкорпорации.

Вскоре после выхода интервью Рогозина премьер-министр Дмитрий Медведев призвал руководство «Роскосмоса» заканчивать с прожектерством. «Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году», — сказал Медведев, призвав меньше говорить и больше делать, а также активно заниматься коммерциализацией отрасли и увеличением доли России на международном рынке.

Как изменится космическая стратегия

По мнению гендиректора компании «Космокурс» Павла Пушкина, изменения в госпрограмме могут быть связаны с корректировкой планов относительно средств выведения и космодромов, включая новые принципы эксплуатации ракет и их многоразовость. Также должно найти отражение направление, связанное с освоением Луны, чтобы сохранить паритет с США. Акцент может быть сделан на глобальной группировке спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Открываются большие перспективы для проекта «Сфера», который предполагает вывод на орбиту нескольких сотен космических аппаратов для предоставления интернет-вещания, соглашается Егоров.

По его мнению, предложение президента сформировать амбициозные, но прагматичные цели практически ставит крест на лунной программе, Путин ничего не сказал про сверхтяжелые ракеты, а также про развитие частной космонавтики. «В речах американских космических чиновников постоянно акцентируется внимание, что США развивают своих частников. У нас же по-прежнему руководство страны рассматривает космонавтику исключительно внутри «Роскосмоса» и вне его не видит», — говорит Егоров.

Эксперты уверены, что тема частной космонавтики является одной из приоритетных. Американский успешный опыт на слуху, и хотя полностью перенести на российскую почву его нельзя, но понять, за счет чего достигнут успех и творчески переработать — это важная задача. Даже в Китае частные инвестиции в космическую отрасль получили широкое распространение, говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Эксперт также уверен, ​что надо уточнить будущее пилотируемой программы. «На МКС американцы планируют быть до 2024 года, дальнейшие их планы — это окололунная станция. Поэтому уже сейчас надо принимать стратегическое решение, что дальше», — резюмирует Ионин.

Авторы: Инна Сидоркова, Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Космос
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