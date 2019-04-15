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Через пять лет безработица может вырасти вдвое
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Газета
Через пять лет безработица может вырасти вдвое
Газета № 050 (3005) (1504) Экономика,
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Через пять лет безработица может вырасти вдвое
Обнародован независимый прогноз влияния пенсионной реформы на рынок труда
Число безработных к 2024 году может возрасти до 7,8 млн человек, согласно расчетам ведущего эксперта Института макроэкономических исследований. Из-за пенсионной реформы рост рабочей силы будет опережать рост рабочих мест
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Численность безработных россиян может увеличиться к концу президентского срока Владимира Путина ​ с текущих 3,5–4 млн человек до 7,7–7,8 млн и составить 9,6–9,7% от численности рабочей силы. Это обуславливается повышением пенсионного возраста в России, говорится в статье доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института макроэкономических исследований ВАВТ​ Минэкономразвития Алексея Кашепова, опубликованной в научном журнале ВНИИ труда — исследовательского института, подведомственного Министерству труда.

В статье «Прогнозирование конъюнктуры рынка труда в условиях современных институциональных реформ» приводятся следующие прогнозные расчеты показателей численности трудоспособного населения и численности рабочей силы, выведенные автором по данным Росстата и Минэкономразвития:

  • численность трудоспособного населения России увеличится из-за повышения пенсионного возраста с 82,3 млн в 2018 году до 88,6 млн в 2024 году;
  • численность рабочей силы (занятые плюс безработные) с учетом дополнительного вовлечения на рынок труда части мужчин в возрасте 60–64 лет и женщин 55–59 лет к 2024 году составит 80,6 млн человек, следует из расчетов экономиста. По его оценке, дополнительный прирост рабочей силы из-за повышения пенсионного возраста может составить порядка 4 млн в 2024 году;
  • при сохранении параметров роста ВВП, производительности труда, заложенных в прогноз Минэкономразвития до 2024 года, спрос экономики на рабочую силу будет иметь тенденцию к росту, но в целом изменится незначительно, полагает Кашепов. Численность занятых в экономике (потребности в рабочей силе) в 2024 году оценивается в 72,8–72,9 млн человек, указывает он;
  • балансовый прогноз количества безработных получается путем вычитания числа занятых из численности рабочей силы. Таким образом, число безработных может составить 7,7–7,8 млн человек, или 9,6–9,7% от прогнозной численности рабочей силы, подводит итог экономист.

Основным методом разработки оценок является «сопоставление прогнозов» Росстата и Минэкономразвития, указывает Кашепов. Для расчета в том числе были использованы официальные прогнозы динамики ВВП, производительности труда, численности населения, трудовых ресурсов и занятости.

«На место благодушию, присущему части руководителей государства и федеральных органов исполнительной власти, должен прийти настрой на кропотливую работу, не допускающую реализации неблагоприятных сценариев будущего», — предупреждает экономист.

Официальный прогноз оптимистичен

  • Минэкономразвития ожидает увеличения численности рабочей силы с 75,8 млн в 2018 году до 76,3 млн человек в 2024 году (против 80,6 млн у Кашепова).
  • Министерство считает, что в условиях «динамичного экономического роста» спрос на труд также будет расти: в результате уровень безработицы не только не вырастет, но и понизится — с 4,8% в 2018 году до 4,7% в 2024 году.
  • Таким образом, согласно официальному прогнозу правительства, пенсионная реформа не приведет к росту безработицы.

Безработица вряд ли увеличится, потому что повышение пенсионного возраста будет проходить на фоне снижения общей численности рабочей силы, согласен с официальной оценкой заместитель директора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников. «Численность населения в рабочих возрастах сокращается. Это означает, что будет падение численности рабочей силы и общей численности занятых. Прирост рабочей силы за счет повышения пенсионного возраста в очень небольшой степени компенсирует общее падение численности населения в рабочих возрастах», — сказал РБК Капелюшников.

Нужны дополнительные специальные программы

Для защиты интересов предпенсионеров (до 2028 года предпенсионный возраст увеличен с двух до пяти лет до наступления пенсии) правительство предусмотрело дополнительные гарантии. Одной из них стало введение уголовной ответственности за необоснованное увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве предпенсионеров по причине возраста.

Новые нормы о защите трудовых прав могут иметь отрицательные последствия, которые пока трудно поддаются прогнозированию, предупредил Кашепов в своей статье. Он подчеркивает необходимость ​конкретизировать понятия «необоснованных отказов» и «необоснованных увольнений», а также принять меры, препятствующие превентивным увольнениям женщин 54 лет и мужчин 59 лет. По мнению эксперта, необходимо разработать программу создания рабочих мест для предотвращения возможного роста безработицы, и в частности — застойной безработицы лиц предпенсионной категории, попадающих в «ловушку» собственного возраста.

Проблемы с работой и доходом

Группа экономистов Института социального анализа РАНХиГС проанализовала влияние пенсионной реформы на динамику уровня бедности в России. Согласно их выводам, уровень бедности среди предпенсионеров увеличится к концу переходного периода пенсионной реформы. Он повысится с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном к 2028 году.

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет началось с 2019 года. Оно будет происходить поэтапно в течение десяти лет и завершится в 2028 году. Пенсионная реформа даст отрицательный финансовый результат для государства, говорил президент Владимир Путин. Дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в течение шести лет составит более 500 млрд руб.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: безработица , повышение пенсионного возраста
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