ЕС вступает в битву за президентский пост

Как на рейтингах Владимира Зеленского и Петра Порошенко

Соперники по президентской гонке на Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились с лидерами Германии и Франции. Актеру эта встреча придала особый статус, а Порошенко дополнительной симпатии избирателей не добавит

Владимир Зеленский (Фото: Арина Лебедева / ТАСС)

О чем Меркель и Макрон говорили с кандидатами

​12 апреля соперники по президентской гонке на Украине шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко по отдельности встретились с европейскими лидерами. Порошенко начал переговорный день в Берлине встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель. Почти одновременно с этим Зеленского в Елисейском дворце встретил президент Франции Эмманюэль Макрон. После переговоров с Меркель Порошенко отправился в Париж на встречу с французским президентом. Переговоры с Зеленским канцлер Германии не планирует, об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

Зеленский содержание своей продлившейся около часа встречи с Макроном подробно не комментировал, ограничившись кратким: «Да, мы очень конструктивно пообщались». По словам кандидата, встретиться ему было приятно. «Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины», — добавил Зеленский. Отвечая на уточняющие вопросы, он назвал три поднятые на встрече с Макроном темы: «О жизни, о главном говорили. О прекращении войны в Донбассе», передает «Радио Свобода».

На прием в Елисейский дворец его сопровождали члены команды — экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапко и руководитель избирательного штаба Иван Баканов.

Порошенко по итогам переговоров с Меркель пообещал после выборов инициировать встречу в нормандском формате (в группу по урегулированию конфликта на востоке Украины входят Россия, Украина, Германия и Франция). Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции. В предыдущий раз президентам четырех стран удалось встретиться 19 октября 2016 года в Берлине. Последняя встреча министров иностранных дел четырех стран прошла там же 11 июня прошлого года.

Порошенко и Меркель также поддержали инициативу ввести пасхальное перемирие в Донбассе с 18 апреля. Кроме того, президент Украины заявил, что стороны согласовали план действий по освобождению арестованных в России украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Он отметил, что Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия с Германией. Меркель отметила, что разные позиции по этому вопросу не влияют на партнерство между странами.

Кандидаты в президенты Украины посетили европейские страны за девять дней до второго тура выборов, который состоится 21 апреля. По данным последних соцопросов, Зеленский лидирует перед вторым туром: отдать голоса за него готов 61% избирателей, заявивших о решении прийти на участки 21 апреля. Порошенко намерены поддержать 24% респондентов.

Как кандидаты относятся к конфликту на востоке Украины 7 апреля Зеленский представил поэтапный план завершения войны в Донбассе. Первый этап — прекращение огня. Для продолжения мирных переговоров официальный Киев должен возобновить социальные платежи жителям неконтролируемых районов. Кандидат также отметил, что ради мира на востоке страны готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что на уступки Москве, которые включают в себя размен территориями, не пойдет. «Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — объяснил Зеленский. В программе кандидата также значилось намерение привлечь к переговорам о судьбе Донбасса и Крыма США и Великобританию. Главной инициативой Порошенко остается развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Зачем понадобился выезд в Европу

Встречи с участниками выборных кампаний, не являющимися представителями власти, в графиках европейских лидеров — явление нечастое. Это необычно для французского президента, прокомментировала РБК решение Макрона встретиться с Зеленским эксперт Французского института международных отношений Татьяна Кастуева-Жан. «Сыграл роль «феномен Зеленского»: опросы общественного мнения отдают ему в два с половиной раза больше голосов, чем Порошенко, и, конечно, этот кандидат интригует европейских партнеров», — пояснила эксперт, отметив, что позиции Порошенко за годы президентства уже хорошо известны французам.

Ангела Меркель и Петр Порошенко (слева направо) (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Макрону и другим европейским лидерам хотелось бы понять, есть ли у Зеленского содержательная политическая повестка, продолжает Кастуева-Жан: «Не может не волновать, что собирается предпринять кандидат, у которого нет за плечами политического опыта». Другой причиной, почему Макрон согласился принять обоих, было намерение продемонстрировать, что встреча не является жестом поддержки какого-либо кандидата, считает Кастуева-Жан: Макрон хотел бы избежать ситуации, при которой он принял бы кандидата, который потом проиграл бы, как, например, Марин ле Пен провалилась на выборах во Франции после встречи в разгар президентской кампании с Владимиром Путиным. Встреча с французским лидером имеет особенное значение для Зеленского: она показывает, что с ним готовы разговаривать в Европе так же, как говорят с нынешним президентом, резюмирует французский эксперт.

В Германии встречу с Порошенко перед вторым туром вмешательством во внутренние дела не считают. Отвечая на соответствующий вопрос, Штеффен Зайберт заявил, что это не так. По словам представителя правительства, Германия выступает за преобразования на Украине независимо от итогов выборов. Сама Меркель заявила, что пригласила Порошенко в Берлин, поскольку считает важным оставаться с ним в контакте.

Однако представители партии Меркель высказали мнение, что именно Порошенко должен остаться главой государства. «Украина не может позволить себе опереться на неопытное руководство в ее сегодняшнем сложном положении и в условиях конфликта с Россией», — заявил зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепул (его цитирует газета Tagesschau). Визит в Германию для Порошенко очень кстати: он укрепляет​ имидж сильного главы государства, пользующегося уважением в Германии, отмечает Spiegel. Порошенко хочет показать, что только он может привести Украину на Запад, отмечает газета. Меркель хотела сама приехать в Киев, но президент Украины отказался от этой возможности, опасаясь, что она может встретиться и с Зеленским, рассказал РБК ​внештатный эксперт Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги Балаш Ярабик. ​

Международные встречи минимально влияют на нынешнюю кампанию, уверен украинский политолог Владимир Фесенко, хотя раньше определенная группа избирателей поддерживала Порошенко в том числе за его системные контакты с европейскими лидерами, за то, что он пользуется авторитетом на международной арене. Однако, напомнил эксперт в разговоре с РБК, накануне первого тура прошли неформальный саммит Украина — ЕС и встречи Порошенко с председателем Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и это никак не помогло ему в первом туре.



«Встреча с Порошенко и Зеленским нужна Макрону, — заключил Фесенко. — Он демонстрирует себя как европейского лидера и хочет обеспечить преемственность переговоров в нормандском формате».