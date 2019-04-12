Энергокорректировки вырастили пошлины на удобрения

Еврокомиссия установила органичения на импорт для «Акрона» и «Еврохима»

Еврокомиссия вводит пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси для «Еврохима» Андрея Мельниченко и «Акрона» Вячеслава Кантора. Минэкономразвития заявило, что методика расследования европейского регулятора противоречит нормам ВТО

Фото: EuroChem / Facebook

Спорные энергокорректировки

Еврокомиссия с 12 апреля вводит предварительные пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси (КАС, используется в качестве удобрения) из России в размере 31,9% для «Еврохима» Андрея Мельниченко и 34% для «Акрона» Вячеслава Кантора и прочих российских поставщиков. Об этом регулятор сообщил в официальном журнале. Представители обеих компаний не ответили на запрос РБК. Антидемпинговое расследование в отношении импорта КАС из России, США и Тринидада и Тобаго Еврокомиссия инициировала в августе прошлого года.

На их защиту встало Минэкономразвития, заявившее, что в рамках расследования Еврокомиссия применила методику «энергокорректировок» (для расчета себестоимости российской продукции учитывались цены на энергоносители не на российском рынке, а на рынках третьих стран. — РБК), а это противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Спор в ВТО с ЕС для обжалования методики Россия уже ведет, сейчас она рассматривается третейской группой, подчеркнули в министерстве.

Представитель Минэкономразвития не стал оценивать исход оспаривания в ВТО результатов расследования, пояснив, что пошлины предварительные и надо дождаться его окончательных итогов.

Объявленные в четверг предварительные пошлины вводятся на полгода. За этот срок Еврокомиссия должна принять финальное решение об антидемпинговых мерах на импорт КАС. За исследуемый регулятором период (с 1 июля 2017 года по 30 июля 2018-го) импорт КАС из России достиг 613 тыс. т, что соответствует около 13,4% рынка Евросоюза, сообщила Еврокомиссия.

​«Еврохим» за девять месяцев 2018 года произвел 1 млн т КАС, «Акрон» — 1,4 млн т. Средняя экспортная цена КАС согласно презентации «Акрона» в 2019 году составляла $178 за тонну. В структуре выручки «Акрона» в 2018 году на доходы от продажи КАС приходилось 15%.

«Акрон» входит в число крупнейших поставщиков КАС в Европе, объем поставок в 2017 году в этот регион составит около 400 тыс. т, сообщил производитель.

Уйдут на другие рынки

«ВТБ Капитал» оценивал, что из-за введения ЕС пошлин в размере 31,9% «Акрон» потеряет 1,6 млрд руб. доналоговой прибыли (EBITDA) в этом году. В 2018 году компания получила 37,1 млрд руб. такой прибыли.

Старший аналитик БКС Олег Петропавловский подсчитал, что пошлина для российских компаний составит приблизительно $60 на тонну. «Это много, и, конечно, компании перенаправят объемы на другие рынки. Для них это будет не очень сложно, поскольку объемы у них небольшие в мировом масштабе», — считает он. Только маржа снизится, потому что Европа в плане логистики самая выгодная, предупредил эксперт.

В Европе против российских производителей уже действует антидемпинговая пошлина на аммиачную селитру, она составляет от €28,78 до €32,71 за тонну. Ограничения на ввоз КАС действуют для российских компаний и на Украине, пошлину в размере 31,84% здесь ввели в 2017 году.

«Емкость мирового рынка КАС можно оценить на уровне 10–11 млн т, и она растет довольно быстрыми темпами, поскольку фермеры в ряде стран предъявляют на нее большой спрос, — рассказывает промышленный эксперт Леонид Хазанов. — КАС гораздо лучше усваивается растениями, чем аммиачная селитра. Особенно это характерно для регионов, где летом наблюдаются высокие температуры, — здесь лучше подходит КАС, которая вносится в жидкой форме, нежели сухая селитра».