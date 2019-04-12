Майкл Калви не получил работу на дом

Суд смягчил меру пресечения основателю Baring Vostok, но оставил его без связи

Основателя фонда Baring Vostok перевели из СИЗО под домашний арест. Майклу Калви нельзя покидать жилье и пользоваться средствами связи. Его адвокаты заявляют, что на сделку со следствием Калви не пошел и показаний не давал

Майкл Калви (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Басманный суд Москвы в четверг, 11 апреля, удовлетворил ходатайство Следственного комитета, отпустив основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест. Срок домашнего ареста установлен до субботы, 13 апреля, включительно.

Но решение о трехдневном сроке домашнего ареста является техническим, объяснил РБК после заседания один из адвокатов Калви, Дмитрий Савушкин. Это связано с тем, что первоначально Калви был арестован именно до 13 апреля, решение об изменении меры пресечения также действует на этот срок. Поэтому следствие должно выйти с новым ходатайством о продлении домашнего ареста, отметил адвокат.

Вечером в четверг СК направил в суд ходатайство о продлении Калви домашнего ареста до 14 июля, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Ходатайство рассмотрят 12 апреля.

Майкл Калви ​и пять его деловых партнеров были помещены в СИЗО в феврале. Их подозревают в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», который на 52% контролируется структурой Baring Vostok. Банк уступил долг «Первому коллекторскому бюро» в обмен на акции люксембургской инвесткомпании IFTG. Следствие считает, что ценные бумаги стоили 600 тыс., а не 3 млрд руб., как их оценили для обмена. Калви вину отрицает и связывает дело с акционерным конфликтом в банке «Восточный». Заявителем по уголовному делу в отношении Калви выступает миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, партнер Артема Аветисяна, который через компанию «Финвижн» владеет 32% акциями банка. У самого Юсупова — 4,8%, он признан потерпевшим по делу.

Майкла Калви подготовили к домашнему аресту Общество

«На протяжении двух месяцев обстоятельства изменились, — объясняла в суде мотивировку перевода Калви на домашний арест следователь. — Следствием было установлено, что Калви обладает устойчивыми социальными связями в Москве». Она отметила, что за Калви поступило множество поручительств. Он имеет постоянное место работы, занимается инвестиционной деятельностью и благотворительностью. Кроме того, продолжила следователь, у него есть собственное недвижимое имущество, что не было известно ранее, наконец, на иждивении бизнесмена находятся трое детей.

Представитель Шерзода Юсупова в суде — адвокат Владислав Тепляшин не возражал против изменения меры пресечения Калви. «На усмотрение суда», — сказал он.

Без телефона и интернета​

Судья посчитала необходимым подвергнуть Калви запретам, указанным в ходатайстве следователя, а именно:

​ему нельзя покидать помещение без письменного разрешения следователя, за исключением посещения медицинских учреждений, вызова правоохранительных органов и суда;

общение разрешено только с близкими родственниками и защитниками;

нельзя посылать почтовые отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением вызовов экстренных служб.

При таких условиях активной деловой деятельностью под домашним арестом Калви заняться не сможет, говорил РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

Под домашний арест переведен и другой фигурант дела Baring Vostok — бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. Ходатайство об изменении ему меры пресечения следствие объяснило тем, что он «признал вину и дал изобличающие показания против себя и других обвиняемых по уголовному делу», сообщил «Интерфакс».

Остальные четверо подозреваемых по делу остались под арестом: партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову на этой неделе Басманный суд продлил арест до 14 июля.

Видео: РБК

«Еще не победа»

Сам Калви, выступая в суде, заверил, что не покинет страну до завершения суда. «Бегство свойственно виновным. Для меня​ бегство из России в связи с данным делом равноценно признанию своей вины и самоуничтожению. Для этого не надо каких-то специальных доказательств», — сказал он, вновь заявив, что ​считает уголовное дело против себя и партнеров «злоупотреблением законом и отчаянной попыткой уйти от ответственности за вывод активов из бывшего Юниаструм Банка (присоединен к «Восточному» с 2017 года) со стороны Аветисяна и его партнеров.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который в феврале выразил готовность поручиться за Калви, приветствовал решение суда, но отметил, что «более полезным для экономики» вместо домашнего ареста стало бы назначение залога. «Изменение меры пресечения не означает, что исход уголовного дела предрешен, но Майкл уверен в своей правоте. Надеюсь, что и для остальных участников дела мера пресечения будет изменена», — заявил РБК Титов.

Решение суда о смягчении меры пресечения положительно воспринято соинвесторами РФПИ, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев. По его словам, РФПИ в ближайшее время планирует объявить о новых совместных с Baring инвестициях в российские компании. «Я намерен продолжить усилия по смягчению меры пресечения для других сотрудников BVCP, которые по-прежнему остаются под стражей, — сказал Дмитриев. — Надеюсь, что практика разрешения корпоративных споров в уголовном суде в России уйдет в прошлое».

«Сам Майкл подчеркивает, что не отделяет себя от коллег, он считает, что решение должно быть для всех одно и, пока коллеги находятся в СИЗО, это еще не победа», — сказал адвокат Калви Дмитрий Савушкин. В сообщении Baring Vostok также приветствуется решение суда по Калви. При этом представители фонда настаивают на том, что дело является лишь коммерческим спором, который должен решаться в арбитражном суде. ​

Ранее опрошенные РБК эксперты отмечали, что неожиданное смягчение меры пресечения свободы для Калви могло стать итогом кулуарных договоренностей по разрешению этого спора. Однако прямых доказательств этому нет. «Майкл никаких уступок [следствию] явно не совершал, потому что с момента, когда была избрана мера пресечения, и до сегодняшнего дня он показаний не давал», — сказал его адвокат Дмитрий Клеточкин. Еще одна возм​ожная причина перевода Калви из СИЗО — приближение Петербургского экономического форума, организаторы которого столкнулись с проблемами по привлечению иностранных гостей, предполагали политологи.