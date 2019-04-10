«Газпром» попросил для разведчиков 20 лет

Госконцерн предложил смягчить условия разработки шельфовых месторождений

«Газпром» предложил увеличить максимальный срок геологоразведки на шельфе до 20 лет. Если не разрабатывать морские месторождения в ближайшие годы, эти запасы перестанут быть востребованными, предупреждал вице-премьер Юрий Трутнев

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Газпром» попросил десять лет отсрочки

В начале марта заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, отвечавший за взаимодействие с органами власти, написал письмо министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и попросил продлить сроки геологоразведки на шельфе с десяти до двадцати лет, рассказал РБК источник в Минприроды. Это подтвердили РБК сам Кобылкин и глава Роснедр Евгений Киселев.

У компании не хватает буровых установок, а из-за западных санкций, которые запрещают поставку технологий и оборудования для работы на шельфе, их трудно арендовать или приобрести, зато накопились обязательства по бурению множества дорогостоящих скважин на шельфе, преимущественно в Арктике, перечисляет собеседник РБК аргументы Голубева. Экономические условия не позволяют за три-четыре года пробурить столько скважин, ведь бурение даже одной может обойтись в $1 млрд, добавляет он.

«Была такая просьба от Голубева в марте. Еще несколько компаний на одном из совещаний обсуждали, что это было бы целесообразно сделать», — рассказал РБК Кобылкин в кулуарах Арктического форума, который начался 9 апреля в Санкт-Петербурге. Право работать на арктическом шельфе сейчас есть только у двух структур, которые подконтрольны государству и имеют соответствующий опыт, — у «Газпрома», «Роснефти» и их «дочек». По словам Кобылкина, «Роснефть» также поддержала предложение Голубева, но решение пока не принято: «Надо проанализировать все условия».

«Прежде чем принимать решение, мы сначала заслушаем их позицию и обоснования, посмотрим материалы», — сказал Киселев. Он назвал просьбу о такой продолжительной отсрочке странной: «Десять лет морозить инвестиции в геологоразведку, с моей точки зрения, не очень разумно». Но есть и объективные причины, которые препятствуют эффективной отработке участков, признал чиновник. «Поэтому мы предложили «Газпрому», «Газпром нефти» и всем участникам рынка освоения шельфа в России предоставить планы геологоразведки на своих лицензионных участках, а по итогам изучения этих материалов примем решение», — пояснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома». Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Накануне министр энергетики Александр Новак сказал РБК, что продление сроков геологоразведки на шельфе нужно обсудить совместно с Минприроды. «Если такая необходимость будет, выработаем соответствующее решение», — заключил он.

Голубев — известный лоббист, он был сослуживцем Владимира Путина по КГБ, а до переезда в Москву руководил петербургским комитетом по туризму. Проработал в правлении «Газпрома» более 15 лет, но в конце февраля решил уйти на пенсию — в этому году ему исполняется 67 лет, сообщила компания. У Голубева оставался отпуск, поэтому он сейчас еще формально числится в компании — догуливает отпуск, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому».

Почему Россия отстает на шельфе

Переносить сроки геологоразведки на шельфе, в том числе в Арктике, бессмысленно, заявил РБК директор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. Когда компаниям переносили сроки бурения на два-три года в связи с резким падением цен на нефть осенью 2014 года, это было оправданно, но за это время компании не преуспели в привлечении буровых мощностей и проведении работ на шельфе. К началу 2018 года у «Роснефти» было 55 лицензий на участки в акваториях арктических, дальневосточных и южных морей России, говорится на сайте компании. Общие ресурсы по этим участкам оценивались в 41,7 млрд т нефтяного эквивалента. А у «Газпрома» была 41 лицензия на шельфе, запасы газа компания оценивала в 7,6 трлн куб. м, нефти — в 61 млн т (данные на 2017 год). Но единственный проект, работающий на шельфе Арктики, — «Приразломное» «Газпром нефти», которое добывает 3,2 млн т в год.

«Мы видим бездействие компаний, и это повод для пересмотра лицензионных соглашений из-за их невыполнения. Если государство даст такого размера отсрочку, то отодвинет тем самым рост капитализации запасов шельфовых месторождений», — заключает Григорьев. По его мнению, в случае нарушения лицензионных обязательств есть смысл выставить участки на шельфе на повторный аукцион.

Если не начать разрабатывать их в ближайшие годы, то за время жизни следующих двух поколений эти запасы перестанут быть востребованны, предупредил в начале марта и вице-премьер Юрий Трутнев, глава комиссии по развитии Арктики. «Россия сегодня, скажем так, не очень преуспевает на шельфовом треке. За последние годы у нас на шельфе пробурено пять скважин, тогда как в Норвегии — 345, в Великобритании — 99. Разница порядковая», — указал он.

По словам Трутнева, западные санкции сыграли свою роль в отставании России по числу пробуренных на шельфе скважин. Но их можно обходить, предлагая новые формы партнерства зарубежным компаниям, считает чиновник. По его словам, Минприроды уже прорабатывает варианты таких партнерств. «Надеюсь, что в скором времени сможем оформить модель и предложить ее правительству», — сказал он.

Вице-премьер тогда предложил изменить закон «О недрах», ограничивающий участие иностранных компаний в разработке месторождений нефти и газа на российском шельфе, чтобы стимулировать развитие Арктики. ​«Если мы сможем сделать хотя бы это, то покажем всему миру: замок с двери снят, дорога для мировых наработок, технологий, инвестиций открыта. Тогда наступит время вместе подумать, как иностранному инвестору в эту дверь войти», — заметил он.

По мнению вице-премьера, в этом случае Арктика получит реальный импульс развития, а российская нефтяная отрасль «сможет совершить очередной скачок, о котором сейчас мы не можем даже говорить». «Объясню очень просто: срок освоения шельфовых активов — от 10 до 15 лет. Если сегодня начать с нуля шельфовый проект в Арктике, он реализуется в горизонте 2035 года. Куда за это время шагнет мировая нефтяная отрасль? Особенно если учесть, как стремительно меняется структура потребления энергии», — пояснил вице-премьер свою мысль.

РБК направил запрос представителю Трутнева о предложении «Газпрома» увеличить сроки геологоразведки на шельфе.

«Никаких американских партнеров [на российском шельфе в Арктике] ждать не следует, стоит ждать ближневосточных или европейских партнеров», — заявил журналистам 9 апреля гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.