Нетаньяху идет на рекорд Бен-Гуриона

Три вопроса о парламентских выборах в Израиле

В Израиле завершилась самая интригующая за последние годы кампания по выборам в парламент: у партии премьера Нетаньяху и нового оппозиционного блока почти равные шансы на победу

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Во вторник, 9 апреля, в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Основная борьба развернется между блоком правых партий во главе с «Ликуд» действующего премьера Биньямина Нетаньяху и новым центристским объединением «Кахоль-Лаван» во главе с экс-главой Генштаба армии Израиля Бени Ганцем и еще двумя бывшими начальниками Генштаба — Моше Яалоном и Габи Ашкенази.

При успешном выступлении на выборах Нетаньяху может стать премьер-министром в пятый раз в карьере (он занимал этот пост с 1996 по 1999 год и непрерывно с 2009 года) и четвертый раз подряд. Если Нетаньяху останется главой правительства, он установит рекорд по общей продолжительности пребывания на посту премьер-министра и превзойдет​ первого главу правительства страны Давида Бен-Гуриона (занимал пост премьера 13 лет и 127 дней). ​

Кто бросил вызов Нетаньяху

Блок «Кахоль-Лаван» (в переводе «Голубые и белые») был создан в феврале этого года. В альянс трех бывших начальников Генштаба (Ганц, Яалон и Ашкенази) вошли представляемые ими партии («Хосен ле-Исраэль», «Еш Атид» и «Телем»). Цель участия в выборах, как заявил Ганц, прекратить монополию Нетаньяху на власть: «Он хорошо поработал, но всему приходит конец. Сейчас Нетаньяху занимается больше своими личными вопросами, чем проблемами страны, и мы сменим его». Одно из главных предвыборных обещаний коалиции — законодательно ограничить возможность пребывания одного человека на посту премьера двумя сроками.

Важнейшими вопросами этой кампании являются палестино-израильское урегулирование и социально-экономические проблемы, рассказал РБК сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Нетаньяху всегда называл вопросы безопасности приоритетными, в то же время Бени Ганц и его окружение — профессиональные военные, и этот факт может сыграть в их пользу, отметила член ученого совета Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.

Члены нового блока признают, что в вопросах безопасности между ними и «Ликуд» почти нет противоречий: они согласны с тем, что Голанские высоты должны остаться частью Израиля, а политика по сдерживанию Ирана — продолжена, в том числе с возможностью бомбардировки иранских объектов в Сирии. Основные различия между соперниками — во внутренней политике. Например, «Кахоль-Лаван» считает необходимым разрешить работу общественного транспорта по субботам (сейчас он не работает).

Каковы шансы Нетаньяху остаться премьером

Согласно последнему предвыборному опросу телеканала Channel 12, опубликованному The Times of Israel, «Кахоль-Лаван» опережает партию «Ликуд» и может рассчитывать на 30 мест в кнессете, «Ликуд» — на 26. Третье место может достаться левоцентристской партии «Авода» во главе с Ави Габаем (десять мест). В том же опросе 36% опрошенных заявили, что хотели бы видеть следующим премьером Нетаньяху, 35% — Бени Ганца. При этом 58% респондентов считают, что премьер-министром останется Нетаньяху. В опросе, проведенном государственной израильской корпорацией телерадиовещания Kan, «Ликуд» лидирует, опережая «Кахоль-Лаван» на одно место: партия премьера может рассчитывать на 31 мандат в парламенте, соперник — на 30.

Рекламный щит с изображением Бени Ганца (Фото: Amir Cohen / Reuters)

«Эти выборы отличаются тем, что мы не понимаем, кто победит: опросы дают весьма противоречивую информацию», — отметил в разговоре с РБК старший преподаватель отделения политических наук израильского Университета Бар-Илан Зеэв Ханин. Главное на этих выборах не то, какая именно партия победит — «Ликуд» или «Кахоль-Лаван», а какой из широких партийно-политических блоков — левый или правый — возьмет в общей сложности больше мандатов, объяснил эксперт. «По всем признакам мы видим, что праворелигиозный лагерь отрывается от левого и арабского примерно на пять-шесть мандатов. Судя по всему, правительство будет формировать правый блок и премьер-министра будут звать Биньямин Нетаньяху», — заключил Ханин.

Нетаньяху сохраняет популярность, несмотря на подозрения в коррупции. В февраля 2019 года генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбильт объявил о намерении предъявить обвинения главе правительства по трем уголовным делам — о мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием. Нетаньяху подозревается в получении дорогих подарков от бизнесменов, сговоре с владельцем газеты Yediot Aharonot Арноном Мозесом и лоббировании интересов крупной телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на позитивное освещение деятельности премьер-министра.

Важным фактором, по мнению Ирины Звягельской, являются успехи Нетаньяху во внешней политике: нынешней уровень поддержки администрации США можно назвать беспрецедентным. После того как президентом США в 2016 году стал Дональд Трамп, Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, перенес туда посольство, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Как проходят выборы в Израиле 120 депутатов кнессета избираются по партийным спискам сроком на четыре года. Правительство по поручению президента формирует партия или коалиция партий, занимающая более 60 мест. Поскольку ни одной партии Израиля еще ни разу по итогам выборов не удавалось занять большинство мест, они обычно формируют коалицию. На предыдущих выборах в марте 2015 года «Ликуд» Нетаньяху заняла 30 мест, 24 мандата досталось «Сионистскому лагерю» во главе с Ицхаком Герцогом и Ципи Ливни, «Совместный список» (ХАДАШ, РААМ, БАЛАД, ТААЛЬ) получил 13 мандатов, «​Еш Атид» во главе с Яиром Лапидом — 11, «Кулану» во главе с Моше Кахлоном — десять, «Еврейский дом» во главе с Нафтали Беннетом — восемь, ​Объединение сефардов — хранителей Торы — семь, «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом — шесть, «Еврейство Торы и Шаббата» — Агудат Исраэль и Дегель а-Тора — шесть, «Левые Израиля» — пять мандатов. В правящую коалицию вошли шесть блоков: «Ликуд», «Еврейский дом», «Кулану», религиозная партия ШАС, «Еврейство Торы и Шаббата» и «Наш дом Израиль».

Как исход выборов повлияет на отношения Израиля с Россией

Во время предвыборной кампании Нетаньяху дважды приезжал на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремль (27 февраля и 4 апреля). Политики декларируют близость взглядов, хотя основной противник Израиля в регионе, Иран, является вместе с Турцией основным партнером России по сирийскому урегулированию. На февральских переговорах, как говорил Нетаньяху, стороны договорились продолжить координацию действий между российской и израильской армиями для достижения общей цели — вывода из Сирии иностранных войск.

Прагматически хорошие отношения между Россией и Израилем сохранятся при любом из двух вероятных глав правительства, считает Марьясис. Если право формировать коалицию перейдет альянсу «Кахоль-Лаван» и пост премьер-министра займет Ганц, отношения с Москвой принципиально не изменятся, поскольку лидеры партии прекрасно понимают обстановку на Ближнем Востоке: без постоянных и позитивных эффективных отношений с Москвой Израилю будет сложнее обеспечить свою безопасность, объяснил эксперт. «Критика действий правительства во внешней политике со стороны Ганца касается не столько стратегии, сколько тактики», — отметил Ханин. По основным направлениям внешней политики — противодействию Ирану в Сирии, сохранению партнерства с США и Россией, постепенному подрыву позиций ХАМАС в секторе Газа — разногласий нет.​