Троллейбусная сеть замкнулась на мэре Риги

Нил Ушаков намерен в суде добиваться восстановления в должности

Бывший мэр Риги Нил Ушаков попытается оспорить решение латвийских властей о своей отставке в суде. В случае неудачи он рассчитывает побороться за место в Европарламенте, чтобы продолжить защищать интересы рижан из Брюсселя

Нил Ушаков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Отстраненный латвийскими властями от должности мэр Риги и председатель Рижской думы Нил Ушаков заявил, что будет добиваться восстановления своих полномочий в суде. По словам Ушакова, он собирается подать иск в суд в течение ближайшего месяца. «Шансы выиграть в суде оцениваю максимально высоко», — сказал он, выступая на пресс-конференции в пятницу, 5 апреля. Оплачивать деятельность адвокатов отправленный в отставку мэр Риги будет из личных средств.

Ушаков назвал «скандалом европейского масштаба» решение министра среды и регионального развития Юриса Пуце снять его с должности. «Противоправно отправить в отставку мэра одной из европейских столиц — это уже за гранью здравого смысла», — сказал он.

Кто такой Нил Ушаков Родился в 1976 году в Риге в семье инженера и учительницы русского языка. В 1999 году он прошел процедуру натурализации и получил гражданство Латвии. В том же году окончил ​факультет экономики и управления Латвийского университета. В 2002 году получил степень магистра по экономике в Университете Южной Дании. После учебы работал журналистом, а в 2005 году занялся политической деятельностью. Был участником Партии народного согласия, которая позднее наряду с другими силами образовала крупнейшее русскоязычное объединение страны — Центр согласия. С 2010 года — председатель правления социал-демократической партии «Согласие». Был избран на пост мэра Риги в 2009 году и переизбирался на эту должность в 2013 и 2017 годах.

При этом Ушаков заверил: команда коалиции «Согласия» и партии «Честь служить Риге», которые сохраняют большинство в Рижской думе, продолжит свою работу. Руководить деятельностью команды будет исполняющий обязанности мэра города Олег Буров из партии «Честь служить Риге». Ушаков сообщил, что не намерен освобождать свой кабинет, написал сайт Delfi.

Чем власти объяснили решение об отставке Ушакова

Сообщение об отставке Ушакова с постов мэра и главы Рижской думы было опубликовано в ночь с 4 на 5 апреля в официальном издании Latvijas Vestnesis. Соответствующее распоряжение отдал министр Пуце. По его мнению, Ушаков несет ответственность за существование коррупционных схем в муниципальной компании Rīgas Satiksme («Рижское сообщение»), которую обвиняют в растрате. Об этом Пуце рассказал на пресс-конференции в пятницу. Согласно законам Латвии министр регионального развития может отправить главу города в отставку, если выявит нарушения в его работе.

В декабре прошлого года в связи с делом о коррупции в Rīgas Satiksme Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало восемь человек. Из-за скандала все пять членов правления компании, в том числе вице-мэр Риги Андрис Америкс, подали в отставку. По данным KNAB, предприятия из Чехии и Польши дали представителям Rīgas Satiksme взятку в размере €800 тыс. Эта сумма, полагает следствие, была получена в связи с поставкой в Ригу около 200 автобусов и троллейбусов в 2013–2016 годах.

В январе в связи с делом о коррупции в Rīgas Satiksme в доме и офисе Ушакова были проведены обыски. В феврале оппозиция потребовала его отставки, однако Рижская дума не поддержала это предложение.

В пятницу Пуце сказал, что чиновники его ведомства два месяца изучали документы, связанные с решениями Ушакова в отношении Rīgas Satiksme, и смогли выявить «длительное, систематическое и бессовестное нарушение законов». При этом в KNAB заявили, что Ушаков не является фигурантом ни одного из возбужденных им уголовных расследований.

Пуце рассказал, что во время нахождения Ушакова на посту мэра Рижская дума повышала финансирование Rīgas Satiksme путем увеличения капитала предприятия. Однако в итоге эти средства шли на другие цели и растрачивались. Решение об отстранении Ушакова «защищает интересы всех рижан, налогоплательщиков от длительных незаконных действий», добавил Пуце.

Ушаков обвинения в свой адрес отвергает, утверждая, что действия властей имеют политическую мотивацию. На своей странице в Facebook Ушаков написал: «Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не Пуце и прочие политические лилипуты!»

Атаки на Ушакова начались в январе, когда в стране было сформировано новое правительство под руководством лидера партии «Новое единство» Кришьяниса Кариньша, рассказал РБК научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Владислав Воротников. Одним из приоритетов властей стало усиление контроля над финансовыми потоками, которые были инвестированы в инфраструктуру портовых городов, в том числе в Ригу. Это активизировало разбирательство в отношении Rīgas Satiksme, пояснил он. При этом не исключено, что против Ушакова могла сработать и его репутация «русского мэра», добавил Воротников.

Как разбирательства повлияют на карьеру Ушакова

В конце февраля Ушаков допускал возможность своей добровольной отставки. Он объяснял это тем, что власти Латвии хотят отнять у жителей Риги различные привилегии. В связи с этим Ушаков собирался избраться в Европарламент, чтобы из Брюсселя защищать интересы горожан.

Нил Ушаков перерос уровень муниципальной политики и его шансы на участие в выборах в Европарламент очень высоки, сказал Воротников. В этом контексте решение властей о его смещении повышает рейтинг Ушакова и «Согласия» в преддверии выборов. «Ушаков сможет позиционировать себя как жертву​ бюрократического произвола, что увеличит его и без того значительную поддержку среди избирателей», — пояснил Воротников. Несмотря на скандал с Rīgas Satiksme, Ушаков остается популярным политиком в стране и, безусловно, ​ сможет продолжить успешную карьеру в национальной и европейской политике, согласился в разговоре с РБК заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.