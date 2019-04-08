Ливийское урегулирование взято в осаду

Войска Халифы Хафтара продолжают наступление на Триполи

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущие наступление на столицу Ливии Триполи, вступили в бой с обороняющими ее правительственными войсками. Чем обусловлена эскалация конфликта и чем она может закончиться — разбирался РБК

Фото: Mohammed El-Sheikhy / AP

Что происходит на севере Ливии

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которыми командует фельдмаршал Халифа Хафтар, поддерживающий альтернативное признанному ООН правительство страны, продолжают наступать на Триполи по двум направлениям — с запада и с юга. Это самая серьезная активизация боевых действий в Ливии за последнее время.

В пятницу утром арабские СМИ сообщили о том, что войска Хафтара вступили в бой с силами признанного международным сообществом​ Правительства национального единства (ПНЕ), возглавляемого Фаизом Сараджем, в районе города Эз-Завия в 40 км к западу от столицы, но взять город под контроль им к воскресенью, 7 апреля, не удалось. Также появились сообщения о том, что армия Хафтара достигла города Аль-Азизия в 30 км к югу от Триполи. Телеканал Alghad передавал, что на южных подступах к столице идут «ожесточенные бои». Кроме того, с пятницы продолжается бой за международный аэропорт Триполи.

4 апреля Хафтар в аудиопослании объявил о начале наступления ЛНА на Триполи. Предстоящую операцию он назвал триумфальным маршем. В тот же день его армия без боя установила контроль над городами Сабрата и Сурман, расположенными примерно в 60 км от столицы к западу, и городом Гарьян в 100 км к югу от нее, передавала SkyNewsArabia.

Ситуация в Ливии обострилась в среду, когда ЛНА объявила о переброске своих частей с востока страны на запад — ближе к Триполи, чтобы «очистить его от незаконных формирований». В четверг, 4 апреля, Сарадж отдал своим частям приказ перейти к состоянию полной боевой готовности. Он призвал их быть готовыми «противостоять всем угрозам», «будь то террористические группы, преступники, беззаконники и все, кто угрожает безопасности любого ливийского города».

Видео: РБК

По данным экспертов компании «Интеграция экспертизы», которая специализируется на африканской геополитике, безусловный численный перевес сейчас на стороне Хафтара, которому подчиняются отряды разной степени боеспособности общей численностью свыше 100 тыс. человек. Гарнизон Триполи, по их подсчетам, составляет около 6 тыс. человек.

Страна с двумя центрами власти После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления: власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН Правительство народного единства. Его поддерживают западные страны, а также Турция и Катар. На востоке и частично на юге власть находится в руках избранной в 2014 году Палаты представителей Ливии, известной как правительство в Тобруке. Ее поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА), ее союзники на международной арене — ОАЭ и Египет. С главой ЛНА Халифой Хафтаром не раз вели переговоры российские официальные лица. Ранее РБК писал, что Москва оказывает военную помощь ливийскому фельдмаршалу — в частности поставляет вооружение. Кроме того, его армию обучают российские военные специалисты. 7 ноября 2018 года Хафтар прилетал в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.​ Во встрече ливийского фельдмаршала и российского министра также участвовал совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин, которого СМИ связывают с ЧВК Вагнера. Пригожина видно на видеозаписи, которую Ливийская национальная армия опубликовала в своем YouTube-канале. Комментируя наступление Хафтара на Триполи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Москва в этом не участвует никак» и не оказывает поддержку Хафтару.

Как реагирует международное сообщество

Когда армия Хафтара начала наступление на Триполи, в столице Ливии находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ночь на пятницу он провел в городе, в укрепленном здании миссии ООН. А в пятницу собирался отправиться в Тобрук и Бенгази, чтобы встретиться с Хафтаром. Об этом генсек ООН написал в своем Twitter. «Моя цель остается той же: избежать военного противостояния. Я повторяю, что ливийский кризис не имеет военного решения, только политическое», — отметил Гутерриш.

Группа стран во главе с США 4 апреля призвала к прекращению военной эскалации в Ливии. «Правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Гарьяна в Ливии и призывают все страны к немедленной деэскалации напряженности, которая вредит перспективам политического урегулирования при посредничестве ООН», — говорится в совместном заявлении этих стран.

Египет и Тунис также выразили «глубокую обеспокоенность» ситуацией в Ливии и призвали стороны к сдержанности.

Зачем Хафтару это наступление

Наступление Хафтара началось незадолго до планируемой ООН конференции по урегулированию ливийского конфликта. В конце марта представитель ООН Гасан Саламе говорил, что она пройдет 14–16 апреля в ливийском городе Гадамес.

Эксперты «Интеграции экспертизы» считают, что в ближайшие несколько дней Хафтар не сможет взять Триполи. По их мнению, военное наступление — это часть подготовки к международным переговорам. Все последние заявления фельдмаршала направлены на обеспечение мирного входа в столицу и преимущества на переговорах, полагают аналитики.

Взятие столицы не добавит Хафтару легитимности, для этого нужны выборы и международное признание, указывают в «Интеграции экспертизы». При этом, отмечают эксперты, контроль над Триполи обеспечит ему возможность ​получать доход от экспорта ливийской нефти. «Давно было понятно, что у Хафтара есть амбиции быть лидером Ливии. Ему необходимы институты, которые контролируют денежные потоки, а национальная нефтяная компания и Ц​ентральный банк находятся в Триполи», — цитирует Bloomberg Криспина Хоуса, основателя консалтинговой компании в Лондоне.

Сейчас в Ливии не существует силы, которая может взять под контроль всю территорию страны, уверен старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Исаев. «Проблема не в том, будет ли захвачен Триполи. Столицу надо удержать после захвата, сил на это у Хафтара нет, — сказал он РБК. — Вторая проблема — разнородный состав Ливийской национальной армии. В нее входят три условные группы: лояльные Хафтару военные, исламистский блок, который поддерживается внешними спонсорами, и наемники. Эти три силы уживаются вместе только потому, что у них есть общий враг — Сарадж».

У Хафтара нет международного признания, напоминает Исаев. «Без этого даже с контролем над столицей вряд ли ему удастся установить контроль над всей Ливией. Наступление на Триполи — это попытка с позиции силы выйти на предстоящую конференцию по Ливии», — указывает эксперт.

Не следует переоценивать фактор приближающейся конференции, считает руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. Он сомневается в успехе переговоров. «Проблема в том, что в Ливии нет институтов, которые смогли бы реализовать достигнутые договоренности», — говорит он.

Хафтар давно обещал начать наступление на Триполи, напоминает он. «То, что он начал активное наступление сейчас, скорее всего, связано не с тем, что у его армии резко повысилась боеспособность, а с тем, что была достигнута договоренность с местными силами на юге и западе. Основа договоренности — их будущее участие в политической системе обновленной Ливии», — говорит эксперт.