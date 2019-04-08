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Инвесторы выстроились в «Ленту»
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Газета
Инвесторы выстроились в «Ленту»
Газета № 045 (3000) (0804) Бизнес,
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Инвесторы выстроились в «Ленту»
«Магнит» стал соперником «Севергрупп» в борьбе за конкурирующую розничную сеть
На розничную сеть «Лента» претендует ее конкурент — «Магнит». Он готов заплатить больше, чем предложила «Севергрупп» Алексея Мордашова, о сделке с которой объявили несколько дней назад
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

На розничную сеть «Лента», о покупке которой сейчас договаривается «Севергрупп», претендует и сеть «Магнит». Заявленная «Магнитом» цена оказалась выше той, что предложила структура Мордашова.

Что случилось

  • 2 апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у ее крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития. В рамках сделки оферта направляется миноритариям.
  • Но 5 апреля сеть «Лента» сообщила на Лондонской бирже о том, что еще до официального объявления о сделке с «Севергрупп», 11 марта, сеть «Магнит» выразила готовность приобрести сеть гипермаркетов.
  • Предложение «Магнита» оказалось более выгодным, чем у структур Мордашова: за 1 депозитарную расписку — $3,65 против $3,6.

Почему Мордашов, а не «Магнит»

Как указывается в сообщении «Ленты», независимые директора компании попросили «Магнит» подтвердить, желает ли он провести сделку с «Лентой», в свете того что «Севергрупп» согласилась приобрести примерно 42% «Ленты» у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции. «Магнит» еще не предоставил детали», — сказано в сообщении.

После этого заявления «Магнит» также на Лондонской бирже изложил свою версию событий. Согласно ей, предложение о покупке конкурента компания отправляла несколько раз — 11 и 18 марта. Спустя десять дней, 28 марта, «Лента» запросила дополнительные детали по потенциальной сделке. На это «Магнит» ответил 1 апреля, то есть до официального объявления о сделке со структурами Мордашова. Но «Лента» не ответила на это письмо. «Магнит» «с нетерпением» ждет ответа, указывает ретейлер.

​«Предложение «Магнита» пришло после подписания сделки между TPG, ЕБРР и «Севергрупп», поэтому оно уже никак не могло и не может повлиять на ее условия», — настаивает представитель «Ленты».
 

Как Мордашов хотел «Магнит» купить

Мордашову был интересен и «Магнит». Как рассказывали ранее источники РБК, он вел переговоры еще с Сергеем Галицким, но тот продал свой пакет структурам ВТБ. «Его [Мордашова] предложение могло быть даже выше, чем заплатил за его пакет ВТБ, — рассказывает собеседник. — Но до оферты дело не дошло: Хачатур Помбухчан, на тот момент занимавший пост финдиректора, убедил Галицкого в том, что финансовый институт может быть надежнее как партнер».

Что дальше

Сразу после объявления о достигнутых договоренностях со структурами Мордашова последовала реакция от миноритариев «Ленты». Предложенную в рамках оферты цену в Prosperity Capital Management (владеет 6,66% ретейлера) назвали «первоапрельской шуткой». ​«Надеюсь, что появится конкурирующий покупатель. Ведь 58% акций компании пока не продано», — говорил тогда РБК директор Prosperity Capital Management Александр Бранис.

Как пояснил в пятницу, 5 апреля, РБК директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, сегодняшнее заявление «Ленты» фактически стало ответом независимых директоров розничной компании на вопросы миноритариев относительно сделки по продаже структурам Алексея Мордашова, о которой было объявлено в начале недели. «После объявления о сделке мы разговаривали с менеджментом «Ленты», и на наши вопросы, в частности был ли процесс выбора покупателя реально конкурентным, что дало бы объективную оценку компании, мы ответов не услышали», — рассказывает он.

Обращение от миноритариев относительно условий сделки, по словам Кривошапко, было направлено в совет директоров «Ленты» и продающим акционерам — в головной офис TPG Group, на что компания ответила сегодняшним пресс-релизом. Из него следует, что кроме «Севергрупп» в приобретении «Ленты» заинтересованы и другие участники рынка, в частности «Магнит». «Теперь мы рассчитываем, что будет организован конкурентный процесс по покупке компании, за которую справедливую цену смогут получить все акционеры «Ленты», включая TPG и ЕБРР», — отмечает собеседник РБК.

Относительно сделки с «Магнитом» в Prosperity «видят огромный потенциал» для обоих ретейлеров. «По нашим предварительным оценкам, эффект от такой сделки только на уровне объединения закупок будет сопоставим с годовой прибылью самой «Ленты», — отмечает Кривошапко.

«Не исключено, что потенциальным покупателем кроме «Магнита» может быть и другая компания», — добавил он.

Представитель «Севергрупп», отвечая на вопрос РБК о возможности повышения предложения, заявил, что у компании есть обязывающее соглашение с TPG и ЕБРР, сделку планируется закрыть после разрешения ФАС по заявленной в соглашении цене.

Миноритарии могут блокировать сделку с «Севергрупп» путем оспаривания ее в суде, указывая на ее невыгодность по сравнению с более интересными для них условиями предложения другого потенциального покупателя, отмечает Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры». «Альтернативный вариант — это взыскание убытков с лиц, которые одобрили и закрыли сделку при наличии более конкурентного предложения, — рассуждает собеседник РБК. — Тут очень многое зависит от оценки предложений «Магнита», «Севергрупп» и других потенциальных покупателей, если таковые были». Сумма вероятной сделки и оценка потенциальным покупателем стоимости приобретаемых активов будет учитываться наряду с другими факторами, как то: наличие документов, указывающих на серьезность намерений покупателя совершить сделку по предложенной цене, добавляет Горбунов.

Что связывает «Магнит» и «Ленту»

«Сложно найти на розничном рынке более «родственные» компании, которые бы имели столько общего в своей истории, — рассуждает один из столичных инвестбанкиров. — Поэтому идея с их объединением для всего рынка — это скорее логичное ее продолжение и вопрос времени».

  • На уровне акционеров «Магнит» и «Ленту» связывают два крупных участника — «ВТБ Капитал» (инвестиционное подразделение ВТБ) и TPG. Структура ВТБ долгое время была крупным акционером «Ленты», вместе с TPG (российским подразделением которого какое-то время руководил Александр Винокуров), но затем сократила свое участие (сейчас, по данным источников РБК, у нее могло остаться не более 2% «Ленты»). С 2018 года ВТБ и основанная Винокуровым инвестиционная «Марафон Групп» — основные акционеры «Магнита».
  • В январе 2019-го в «Магните» появилась новая должность — президент. Ее занял Ян Дюннинг, который почти десять лет, вплоть до декабря 2018-го, руководил «Лентой». Под его руководством в 2014 году ретейлер провел IPO и привлек $950 млн (капитализация компании составила тогда $4,3 млрд). «Мы рассматриваем достижения компании [«Ленты»] за последние десять лет как почти целиком связанные с ним [Яном Дюннингом]», — комментировали аналитики «ВТБ Капитала» Мария Колбина и Николай Ковалев отставку топ-менеджера. В начале апреля «Магнит» провел выкуп своих акций на сумму до 670,4 млн руб. — на оплату вознаграждения Дюннинга.
Авторы: Георгий Тадтаев, Ирина Парфентьева, Светлана Бурмистрова.
Теги: «Лента» , «Магнит» , «Севергрупп»
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