СМИ узнали об интересе Мордашова к покупке доли в гипермаркетах «Лента»

Структуры Алексея Мордашова заинтересованы в приобретении пакета акций сети гипермаркетов «Лента», узнали «Ведомости». Бизнесмен не в первый раз интересуется приобретением новых активов в ретейле

Алексей Мордашов (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался покупкой доли гипермаркетов «Лента», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным газеты, представители «Севергрупп» ведут переговоры об этом с крупнейшим акционером «Ленты» группой TPG (ей принадлежит порядка 34% акций ретейлера, еще 57,22% — в свободном обращении на Мосбирже и на бирже в Лондоне). Выручка «Ленты» за 2018 год выросла на 13,2%, до 413,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд руб.

В пресс-службе сети гипермаркетов на запрос газеты не ответили, а представители «Севергрупп» и TPG от комментариев «Ведомостям» отказались.

Интерес Мордашова к разного рода розничным компаниям обсуждается в инвестиционных кругах последние два года. Дальше всего бизнесмен продвинулся в переговорах о покупке доли Сергея Галицкого в «Магните», рассказывал ранее источник РБК.

«Его предложение могло быть даже выше, чем заплатил за его пакет ВТБ, — рассказывает собеседник. — Но до оферты дело не дошло: Хачатур Помбухчан, на тот момент занимавший пост финдиректора, убедил Галицкого в том, что финансовый институт может быть надежнее как партнер».