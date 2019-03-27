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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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СМИ узнали об интересе Мордашова к покупке доли в гипермаркетах «Лента»
Структуры Алексея Мордашова заинтересованы в приобретении пакета акций сети гипермаркетов «Лента», узнали «Ведомости». Бизнесмен не в первый раз интересуется приобретением новых активов в ретейле
Алексей Мордашов (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался покупкой доли гипермаркетов «Лента», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным газеты, представители «Севергрупп» ведут переговоры об этом с крупнейшим акционером «Ленты» группой TPG (ей принадлежит порядка 34% акций ретейлера, еще 57,22% — в свободном обращении на Мосбирже и на бирже в Лондоне). Выручка «Ленты» за 2018 год выросла на 13,2%, до 413,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд руб.

В пресс-службе сети гипермаркетов на запрос газеты не ответили, а представители «Севергрупп» и TPG от комментариев «Ведомостям» отказались.

Интерес Мордашова к разного рода розничным компаниям обсуждается в инвестиционных кругах последние два года. Дальше всего бизнесмен продвинулся в переговорах о покупке доли Сергея Галицкого в «Магните», рассказывал ранее источник РБК.

«Его предложение могло быть даже выше, чем заплатил за его пакет ВТБ, — рассказывает собеседник. — Но до оферты дело не дошло: Хачатур Помбухчан, на тот момент занимавший пост финдиректора, убедил Галицкого в том, что финансовый институт может быть надежнее как партнер».

Состояние Алексея Мордашова журнал Forbes оценивает в $20,5 млрд. Его базовый актив — холдинг «Севергрупп», которому принадлежат пакеты акций в целом ряде российский компаний, от промышленных «Северстали», Nordgold и «Силовых машин» до Национальной медиа группы (телеканалы СТС, «Домашний», «Че» и др). «Севергрупп» также принадлежит крупнейший онлайн-продавец продуктов питания в России «Утконос».

Сеть «Магнит» сменила владельца в прошлом году. Основатель компании Сергей Галицкий продал 29,1% акций банку ВТБ за 128 млрд руб., покинул пост гендиректора и совет директоров.

Авторы: Наталья Демченко, Ирина Парфентьева
Теги: гипермаркет, «Лента», Алексей Мордашов
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