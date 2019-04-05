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AliExpress кликнул российские товары
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Газета
AliExpress кликнул российские товары
Газета № 044 (2999) (0504) Технологии и медиа,
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AliExpress кликнул российские товары
Alibaba Group откроет свой маркетплейс для некитайских производителей
Alibaba Group отказывается от монополии китайских производителей на своей глобальной площадке AliExpress. Российские продавцы смогут выставлять свои товары для продажи по всему миру. Спросом могут пользоваться косметика и текстиль
Фото: Jorge Villegas / Zuma / ТАСС

Alibaba Group отказалась от монополии китайских продавцов и производителей на своей глобальной площадке AliExpress. Как рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев, в ближайшее время глобальный (то есть с возможностью продажи по всему миру) маркетплейс откроется для российских продавцов.

До недавнего времени площадка торговала по всему миру (за исключением Китая) только товарами китайского производства. В Китае при этом сам AliExpress не работает — вместо него используется площадка Tmall. Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018-го: тогда для пользователей по всему миру стали доступны товары из Турции, после того как китайский холдинг приобрел местный маркетплейс Trendyol. Сейчас, по словам представителя AliExpress, завершаются переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, на предмет вывода их продукции на глобальную площадку AliExpress.

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По словам Пантелеева, AliExpress уже начал тестировать систему доступа российских товаров: для этого компания должна быть зарегистрирована на локальной площадке Tmall (ориентирована на сделки внутри страны). «После регистрации при желании продавца система позволит размещать его товар на глобальном AliExpress», — поясняет он. 

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Сейчас на российском Tmall представлено более 300 продавцов, включая как крупные сети (детские товары «Кораблик», Lucky child, одежда Modis, техника KitFort и Vitek), так и небольшие компании, из которых половина — это российские производители. В AliExpress рассчитывают, что автоматизированная система поможет значительно увеличить количество партнеров площадки и ее оборот, так как процесс регистрации станет проще и быстрее. На глобальном AliExpress, по словам представителя платформы, «несколько сотен тысяч продавцов» (точное количество компания не раскрывает). По данным SimilarWeb, aliexpress.com сейчас входит в тридцатку самых популярных интернет-сайтов в мире и занимает третье место в категории «покупки», уступая только американским Amazon и eBay. 

Что российские продавцы могут предложить глобальному рынку — в материале «РБК Pro». 

Авторы: Александра Посыпкина, Ольга Дубравицкая.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: Alibaba Group , AliExpress
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