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В жизни есть место росту
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Газета
В жизни есть место росту
Газета № 044 (2999) (0504) Финансы,
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В жизни есть место росту
Какие сегменты страхового рынка оказались наиболее прибыльными в прошлом году
Страховые компании в 2018 году установили сразу два рекорда по прибыли — как по объемам, так и по темпам роста. Этому способствовали рост сегмента страхования жизни, а также стабилизация рынка автострахования
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Прибыль российских страховых компаний после уплаты налогов в 2018 году выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд руб., следует из обзора ключевых показателей страховщиков, опубликованных Банком России. Это рекордный рост и лучший показатель с 2013 года, следует из данных ЦБ. Прибыль до налогообложения достигла 204,1 млрд руб. (рост на 69,3%).

Рост прибыли ЦБ объясняет увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельно​сти, а также снижением убыточности и расходов в сегменте автострахования. Из-за роста страхования жизни значительно увеличились (на 52%, до 885 млрд руб.) страховые резервы компаний, которые инвестируются в различные активы, что привело и к соответствующему росту инвестдохода, и, как следствие, выросла прибыль страхового рынка, пояснил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Комбинированный коэффициент убыточности всех страховых компаний (ККУ, отражает операционную эффективность бизнеса, значение выше 100% указывает на убыток) упал в 2018 году до 84,9% с 90,5% в 2017-м. Такой динамике во многом способствовала нормализация ситуации с убыточностью в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Если в 2017 году ККУ по ОСАГО равнялся 106,8%, то по итогам 2018 года снизился до 87,9%.

На фоне рекордной прибыли рентабельность капитала страховых организаций достигла максимума за последние 2,5 года — 31,2% (рост на 9,3 п.п. за год). Совокупные активы страховщиков выросли на 20,1%, до 2,918 трлн руб. Прирост страховых взносов в 2018 году составил 15,7%, достигнув 1,4 трлн руб., что почти в два раза опережает уровень 2017 года и является максимумом с 2012 года. 

Страховой рынок по итогам прошлого года вырос и без учета страхования жизни: на 8,4% против снижения на 1,8% в 2017 году. Это также самый высокий рост за последние шесть лет, говорят в ЦБ.

Ставка на жизнь

Страхование жизни продолжает вносить основной вклад в рост страхового рынка — на этот сегмент пришлось 60,2% совокупного прироста взносов за 2018 год. Еще 24,1% роста рынка обеспечило страхование от несчастных случаев и болезней, 5,9% — добровольное медицинское страхование (ДМС).

Прирост взносов по ИСЖ, напротив, в 2018 году замедлился в два раза, до 33,2%. Это может свидетельствовать о постепенном насыщении сегмента и возврате части клиентов к более привычным депозитам на фоне повышения ставок по ним во второй половине года. Могли разочаровать некоторых покупателей и данные о фактической доходности уже завершившихся программ ИСЖ. По данным ЦБ, средняя доходность по трехлетним договорам составила 3,3% годовых, по пятилетним — 2,4% годовых. Дополнительное давление на рынок страхования жизни могут оказать и новые стандарты, по которым полисы ИСЖ страховщики должны продавать с 1 апреля. Стандарты призваны уменьшить мисселинг, когда сложные финансовые продукты продаются клиентам, до конца не понимающим, что они покупают.

Основную часть взносов по страхованию жизни в 2018 году страховщики получили при участии посредников (73,3%; минус 0,9 п.п. за год). Больше всего страховок продается через банки, усиление их позиций объясняется растущими продажами страховых продуктов, сопутствующих кредитованию. На растущую зависимость страховщиков от одного канала продаж указывает ЦБ, отмечая, что она может оказать негативное влияние на итоги деятельности рынка в случае изменений стратегий банков.

Через банки страховщики жизни получили 89,3% от всех взносов, собранных посредниками. В частности, ИСЖ банки предлагают своим клиентам как альтернативу или дополнение к депозитам. Заинтересованность банков в продажах страховых продуктов связана с ростом комиссий — за 2018 год их размер составил 27,5% от страховой премии (+2,7 п.п. к уровню 2017 года), или 150,6 млрд руб.

Стабильное ОСАГО

Что касается рынка ОСАГО, то сокращение взносов, наблюдаемое в 2017 году (минус 5,2%), сменилось их увеличением на 1,8% в 2018 году. Объем взносов достиг 226 млрд руб. ОСАГО занимает второе место после страхования жизни по доле рынка (15,3%). Улучшению ситуации способствовало распространение электронных продаж страховок и стабилизация уровня выплачиваемых убытков, в том числе за счет натурального возмещения вреда при страховых случаях. Еще один фактор — пресечение деятельности недобросовестных игроков рынка, говорят в ЦБ.

До последнего момента ОСАГО оставался самым убыточным страховым сегментом. Чтобы снизить убыточность ОСАГО, ЦБ начал масштабную реформу рынка. На первом этапе был расширен коридор базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2746–4942 руб. (против 3432–4118 руб. ранее), что позволяет страховщикам повышать или понижать тарифы в более широких пределах.

Выплаты по ОСАГО за 2018 год снизились на 21,4%. Средняя выплата сократилась до 60,1 тыс. руб., чему способствует уменьшение числа заявленных страховых случаев. Значительное снижение объема страховых выплат в сегменте обусловлено как общими мерами борьбы с мошенничеством, так и падением доли урегулированных убытков «Росгосстраха», говорит директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. Средний размер выплаты РГС в предыдущие годы, по его словам, был выше рыночных значений, а это оказывало влияние на убыточность и в других страховых компаниях через механизм прямого возмещения убытков (предполагается, что при ДТП потерпевший имеет право обращаться за выплатой в свою страховую компанию, которая уже требует возмещения у страховой компании виновника аварии. — РБК). 

Помимо стабилизации ситуации в ОСАГО впервые с 2014 года в России наблюдалась положительная динамика взносов в автокаско. За 2018 год они увеличились на 3,8%, до 168,7 млрд руб., на фоне оживления продаж автомобилей, тогда как годом ранее падение составляло 4,8%.

Перспективы страхования

Ситуация с прибылью страхового рынка в 2019 году, скорее всего, принципиально не изменится, полагает Алексей Янин из «Эксперт РА». По прогнозу рейтингового агентства, премии по страхованию, не связанному со страхованием жизни, в текущем году вырастут на 4–6%, до 1,07–1,09 трлн руб. Динамика страхового рынка в целом неоднозначна из-за высокой неопределенности в сегменте ИСЖ. В сценариях, которые рассматривает агентство, ожидаемый объем премий варьируется от 1,42 до 1,67 трлн руб. 

Основные препятствия для развития страховых компаний — это ограниченный набор финансовых инструментов, доступных для инвестирования (влияет на потенциально возможный инвестдоход), а также отсутствие каких-либо новых масштабных драйверов роста страхового рынка, резюмирует Янин.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: страховые компании , прибыль
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