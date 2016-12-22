ЦБ ужесточит правила продажи полисов инвестиционного страхования жизни

ЦБ заявил об ужесточении регулирования из-за роста жалоб на недобросовестные продажи и впервые раскрыл доходность уже завершившихся договоров ИСЖ

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Банк России ​разработал концепцию по совершенствованию регулирования инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое второй год подряд является драйвером страхового рынка. Премии страховых компаний по ИСЖ за шесть месяцев 2018 года выросли на 65% в сравнении год к году и достигли 138 млрд руб.

Предлагаемые ЦБ изменения направлены на борьбу с недобросовестными продажами ИСЖ. При заключении договора клиента часто убеждают, что покупка ИСЖ принесет значительно больше прибыли, чем открытие банковского вклада, указывает ЦБ. Но это не соответствует действительности: по данным ЦБ, средняя доходность по завершившимся трехлетним договорам ИСЖ составила 3,3% годовых, по пятилетним — 2,4% годовых.

Опережающий рост продаж ИСЖ, более 90% которых осуществляются через банки, сопровождается увеличением жалоб потребителей по этому продукту — в 2018 году их доля среди всех поступивших в ЦБ обращений более чем удвоилась, отметили в ЦБ. Проведенный регулятором мониторинг показал, что агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни. Так, многие клиенты уверены, что в случае досрочного прекращения договора они смогут полностью вернуть деньги, выплаченные страховщику в качестве премии, а сами средства в ИСЖ застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Следствием недобросовестных продаж может стать «общее разочарование граждан в данном продукте и падение объемов рынка», считают в ЦБ, обосновывая предлагаемые меры по ужесточению регулирования рынка ИСЖ.

ЦБ разработал нормативный акт с требованием полностью раскрывать для потребителя информацию об особенностях договоров ИСЖ и связанных с ними рисках. Одновременно Банк России обяжет страховщиков следить за соблюдением этих требований организациями-агентами (в основном банками), которые продают полисы ИСЖ. Страховщики должны будут повышать уровень квалификации агентов, а также издать рекомендации по продажам полисов ИСЖ и по взаимодействию с потребителями. Регулятор также рассматривает возможность законодательного запрета на продажу ИСЖ третьими лицами — агентами страховых организаций.

Для ЦБ важно, чтобы при продаже страховки ИСЖ клиент знал, что вложенные средства не застрахованы АСВ, понимал, как строится инвестиционный доход, что в него не входит, а что идет на комиссионные и иные расходы, прокомментировал инициативу ЦБ директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния, выступая на форуме «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) ранее тоже выражал озабоченность агрессивными методами продаж ИСЖ и разработал внутреннюю памятку-стандарт для страховщиков по реализации полисов. Габуния отметил, что стандарт ВСС вступает в силу не сразу (в мае 2019 года), «а мы уже видим взрывной рост продаж, снижение планки входа на этот продукт, поэтому, нам кажется, здесь медлить нельзя». Нормативный акт ЦБ будет направлен в Минюст в ближайшие дни, подчеркнул Габуния, добавив, что ​разработанный стандарт ВСС работает только на страховщиков, а регулятору удалось сделать такую конструкцию, которая позволит обязать любого агента соблюдать единые принципы продаж.