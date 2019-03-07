Пятую часть взносов по страховкам в 2018 году забрали банки

В 2018 году страховщики отдали банкам почти 20% от собранных премий по договорам страхования. Доля комиссий растет при снижении доли страховок, проданных через банки. Самые высокие комиссии — за страховки при выдаче кредитов

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Страховые компании в 2018 году собрали в общей сложности 1,4 трлн руб. страховых премий — из них почти 20%, или 277 млрд руб., ушло на комиссионное вознаграждение посредникам, следует из статистики ЦБ. Доля комиссий, которые достаются посредникам, на страховом рынке это в основном банки, в общем объеме собранных премий растет: в 2017 году страховщики заплатили им 204 млрд руб., или 17% от общего размера сборов в 1,2 трлн руб.

Реализация через банки — это основной канал продаж страховых продуктов, говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Именно банкострахование — основной и, по сути, единственный драйвер роста страхового рынка в настоящее время, указывает он, отмечая, что через банки проходит страхование при выдаче кредитов, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), а также коробочные продукты страхования имущества физлиц.

В прошлом году посредники принесли страховщикам 71% всех страховых премий — 1 трлн руб. В 2017 году этот показатель был выше — 79% всех премий собрали банки.

Рост банковского вознаграждения на фоне снижения доли собранных через этот канал взносов аналитик АКРА Алексей Бредихин объясняет ростом продаж страховок, связанных с выдачей кредитов. Кредитование в прошлом году выросло более чем на 20%. «По этому виду банки-кредиторы получают большие комиссии — это рыночная практика», — говорит он. Высокие комиссии оправданы тем, что по страхованию заемщиков у страховщиков низкая убыточность. По его словам, по другим видам страховок, которые продаются через банки, итоговый размер комиссионного вознаграждения ниже. Поэтому в среднем получается доля почти в 20%, резюмировал Бредихин.

Больше всех посредникам в 2018 году отдала бывшая уже «дочка» ВТБ — «ВТБ Страхование» (в конце 2018 года завершилась сделка по продаже страховщика СОГАЗу, компании находятся в процессе интеграции) — 53,2 млрд руб., или 42,5% всех страховых премий (125 млрд руб.). Страховщик Сбербанка — «Сбербанк страхование жизни» в 2018 году весь объем страховых премий (181 млрд руб.) собрал при помощи банка и выплатил за это ему вознаграждение в размере 23,5 млрд руб., или 13% от всего объема премий. На третьем месте по объему вознаграждений посредникам идет ВСК — компания заплатила посредникам 18,3 млрд руб., или 31% от всего объема собранных премий (60 млрд руб.).