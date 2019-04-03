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Юлия Тимошенко приберегла голоса для Рады
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Газета
Юлия Тимошенко приберегла голоса для Рады
Газета № 042 (2997) (0304)
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Юлия Тимошенко приберегла голоса для Рады
Три кандидата в президенты Украины отказали в поддержке участникам второго тура
Юлия Тимошенко, ставшая третьей в первом туре президентских выборов на Украине, отказалась публично поддержать кого-либо из участников второго тура. Для Владимира Зеленского ее поддержка могла бы даже ухудшить положение
Юлия Тимошенко (Фото: Sergei Grits / AP)

Как Тимошенко объяснила свою позицию

Лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина» и экс-премьер Юлия Тимошенко во вторник, 2 апреля, заявила об отказе опротестовывать результаты прошедшего 31 марта первого тура президентских выборов. По данным украинской ЦИК, после обработки 99% протоколов Тимошенко получила третий результат — 11,6% голосов. Первое место у артиста Владимира Зеленского (30,22%), второе — у президента Петра Порошенко (15,9%).

Выборы Тимошенко называет фальсифицированными, однако подавать в суд не будет, так как суды в стране тоже находятся в зависимости от президента. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве. Приметами фальсификации она назвала:

  • регистрацию 39 кандидатов в президенты (чтобы распылить голоса оппозиционных проевропейских сил в первом туре);
  • регистрацию кандидатом однофамильца Юлии Тимошенко — Юрия Владимировича Тимошенко (получил 0,6%, 116 тыс. голосов);
  • перекладывание бюллетеней за других кандидатов в стопку за действующего президента;
  • подкуп и​​збирателей (выразился в одноразовых выплатах к пенсиям и монетизации субсидий за ЖКХ — правительство 1 марта проиндексировало пенсии на 17%, а пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, но имеют большой страховой стаж, выплатило единовременную доплату в размере 2410 грн, около 5700 руб.).

Однако соперника президента по второму туру Тимошенко поддерживать не будет. «Страна сейчас находится в кризисном состоянии, в войне, в экономических руинах, в крайней бедности, в разрушении институтов управления страной <...> ни один из кандидатов, который по решению ЦИК находится во втором туре, не справится с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду», — объяснила она​.

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Тимошенко незачем передавать кому-то своих избирателей, уверен украинский политолог Константин Бондаренко — приоритетными для нее остаются выборы в парламент осенью этого года. «Ее задача получить реванш на парламентских выборах, а поддержка одного из кандидатов может снизить популярность «Батькивщины», — пояснил он РБК свою точку зрения. Кроме того, сами кандидаты не могут предложить Тимошенко что-то взамен, отмечает Бондаренко: она уже дважды была премьер-министром и на пост ниже в новом правительстве не согласилась бы; при этом главу правительства выдвигает партия или коалиция в Верховной раде. «Поэтому отправлять своих политтехнологов в штаб Зеленского или Порошенко или передавать оргструктуры на местах она не станет», — добавляет он.

Видео: РБК

Кто еще отказался делиться голосами во втором туре

Во вторник со стратегией на второй тур определилась партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», поддержавшая на выборах Юрия Бойко (у него четвертый результат — 11,68%). Глава политсовета партии Виктор Медведчук, глава администрации при президенте Леониде Кучме и кум президента России Владимира Путина, объявил в эфире российского «Первого канала», что партия не будет поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского. «Наша идеология, наши принципы не совпадают с теми, которые проповедуют и господин Зеленский, и господин Порошенко, который пытался пять лет якобы реформировать страну и довел ее до такого состояния», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).

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Бойко и Медведчук во время кампании приезжали в Москву и встречались с премьер-министром Дмитрием Медведевым для обсуждения возможности сохранения транзита российского газа через Украину. В предвыборной программе Бойко значилась возможность прямых переговоров представителей Украины с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (на таком формате настаивает Кремль). Порошенко возможность таких переговоров исключает. Зеленский в ходе предвыборной кампании говорил о намерении восстановить территориальную целостность Украины и получить компенсацию от России. Говоря о переговорах с Россией, он указывал, что они возможны, но должны идти при свидетелях, например со стороны Евросоюза. Говоря о правах жителей сейчас не контролируемых Украиной территорий, Зеленский говорил о необходимости выплаты всем им украинских пенсий.

Еще раньше об отказе поддержать кого-либо из участников второго тура объявил пришедший в первом туре пятым экс-министр обороны Анатолий Гриценко (6,82%). «Я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за [Владимира] Зеленского, потому что его не знаю», — объяснил он решение в Facebook.

​Как это скажется на позициях фаворитов

В совокупности Тимошенко, Бойко и Гриценко получили 5,9 млн голосов (всего в республике около 36 млн избирателей). Тимошенко одержала победу в Ивано-Франковской области, второй результат там получил Порошенко, Зеленский — третий. Юрий Бойко получил первое место в Донецкой и Луганской областях, второе место в обеих областях у Зеленского.

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Объединение сил с Тимошенко или другими выбывшими кандидатами стало бы ошибкой для Зеленского и он вряд ли на это пойдет, считает внештатный эксперт Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик. «Любое соглашение с политиками старой формации скорее снизит его шансы победить во втором туре, чем повысит их», — объяснил эксперт РБК.

Избиратели Гриценко отойдут к действующему президенту, как и избиратели экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко (шестое место, 6% голосов), а электорат Бойко, скорее всего, перейдет к Зеленскому, так как он лидирует в тех регионах, где популярен сам Бойко, сказала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина украинскому журналу «Новое время».

Тимошенко делит избирателя с Порошенко, отмечает Константин Бондаренко. «В целом​ ее электорат настроен оппозиционно и к Порошенко, и к условным выразителям интересов востока Украины. Но если Порошенко за оставшееся время удастся представить Зеленского как «агента Кремля», то часть электората перейдет к нему», — говорит политолог.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев.
Теги: Петр Порошенко , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , поддержка
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