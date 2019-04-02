Минфин строит благосостояние по-норвежски
Газета № 041 (2996) Экономика, 01 апр, 17:47
0
Минфин строит благосостояние по-норвежски
Власти готовы изменить правила инвестирования свободных ресурсов ФНБ
Минфин может изменить подход к работе Фонда национального благосостояния. Министерство готовится расширить список активов для инвестиций, в том числе за пределами России
Владимир Колычев
Минфин изменит нормативную базу Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев. Во-первых, по примеру Норвежского суверенного фонда власти намерены расширить список активов, в которые разрешено инвестировать средства фонда, во-вторых, они готовятся поддерживать кредитами из ФНБ покупателей российской несырьевой продукции.
Инвестировать свободные ресурсы ФНБ можно будет после того, как их объем превысит 7% ВВП. Это может произойти уже по итогам 2019 года, сказал Колычев.
Что сейчас представляет собой ФНБ
- По данным на 1 марта 2019 года, объем ФНБ составляет $59,13 млрд (3,9 трлн руб., или 3,7% ВВП). ФНБ пополняется за счет бюджетного правила: сверхдоходы государства от продажи нефти дороже $40 направляются не на расходы, а в резервы. За 2018 год объем ФНБ вырос с 3,8 трлн до 4 трлн руб. на фоне высоких цен на нефть. В долларовом выражении объем ФНБ падает из-за ослабления рубля.
- До 2018 года в России существовало два фонда — ФНБ и Резервный фонд, но в прошлом году Резервный фонд был упразднен, после того как правительство полностью потратило его на покрытие дефицита федерального бюджета.
- После того как объем ликвидных средств ФНБ достигнет 7% ВВП, правительство сможет направлять излишки на инвестиции. Минфин ожидает, что на этот уровень ФНБ выйдет по итогам 2019 года.
- Доходность от размещения средств ФНБ относительно невысокая — по итогам 2018 года она составила 0,63% (доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют). Речь идет о 70,5 млрд руб., в том числе процентах по валютным счетам в ЦБ в размере 12,3 млрд руб., а также доходах от вложений в иные финансовые активы в размере 58,2 млрд руб.
Что может измениться
- «Норвежский [опыт] — самый лучший пример. Это просто расширение спектра активов, добавление кредитного риска, других рисков, equity risk (риск вложений в акции. — РБК)», — отметил замминистра финансов. Норвежский суверенный фонд, крупнейший в мире, традиционно показывает высокую доходность, хотя в 2018 году он зафиксировал убытки впервые за семь лет. Фонд инвестирует в акции, облигации и недвижимость по всему миру.
- Вторая часть плана Минфина — инвестиции за пределами страны. «Это должны быть не внутренние инфраструктурные проекты, а что-то вне России, иначе будет влияние на внутренние макроусловия, курс, инфляцию, процентные ставки — и при этом что-то более доходное, чем резервные активы, в которые вкладываются первые 7%», — сказал Колычев.
- Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев. Речь идет о «предоставлении кредитов по более низким ставкам, чем мы сейчас можем себе позволить по тем же проектам, которые сейчас реализуются за счет госкредитов».
- Инвестиции из ФНБ внутри страны неактуальны, соглашается заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Можно подвести коня к водопою, но нельзя заставить его пить, образно объясняет он: у компаний есть прибыль, которую можно было бы направить на новые проекты, однако стимулировать инвестиции необходимо улучшением деловой среды, а не средствами ФНБ. Поддержка покупателей российской продукции за рубежом — верное решение, так как мировая экономика в последние годы в среднем росла быстрее российской, отмечает Миронов.
- Большая часть российской несырьевой продукции связана с оборонной промышленностью, и распределение льготных кредитов для ее покупателей может оказаться непрозрачным, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Управление по модели Норвежского фонда — самый правильный подход, который будет формировать хороший задел на будущее, добавляет Мурашов: доходы от управления средствами ФНБ в отличие от тех же нефтяных сверхдоходов можно будет инвестировать внутри страны.
- Минфин не выбирает между двумя вариантами — инициативы «не взаимоисключающие, а взаимодополняющие», подчеркнул Владимир Колычев.
Когда могут быть внесены изменения в нормативную базу
- Изменения в нормативную базу регулирования ФНБ должны быть внесены уже до конца 2019 года. При этом власти не обсуждают создание отдельного агентства по управлению средствами ФНБ, так как у этой инициативы есть риски в связи с санкциями.
- Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что средства ФНБ могут направить на финансирование строительства АЭС в Египте.
- В базовом сценарии Минфина к 2036 году объем ФНБ составит порядка 12% ВВП, в консервативном — около 8% ВВП, сказал Колычев: «Это общий объем ФНБ, который включает как часть, которая инвестирована в ликвидные резервные активы, так и ту часть, которая инвестирована в рамках предыдущих антикризисных программ в разные способы поддержки либо банковской системы, либо инфраструктурных проектов. Даже при достаточно консервативном сценарии у нас сохраняется подушка безопасности, которая при стрессовых вариантах развития событий может быть задействована».