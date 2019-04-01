Кызыл встает на военный путь

Первую железную дорогу в Туве построят армейские части

Власти решили запустить обсуждавшийся 15 лет проект строительства первой железной дороги в Туве за 200 млрд руб. Его запустят в 2019 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил правительству построить дорогу с помощью армии

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Армия на стройке

Первую железную дорогу в Туве Кызыл — Курагино построят с помощью армии, рассказал РБК глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в ходе Красноярского экономического форума. По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу обратился в правительство с предложением задействовать железнодорожные войска при строительстве дороги. Источник РБК в правительстве подтвердил наличие такого письма.

«Будут задействованы не только РЖД, но и такие службы, как железнодорожные войска», — сообщил глава Тувы.

«Есть все основания полагать, что строительство (железной дороги Кызыл — Курагино. — РБК) начнется в этом году», — добавил Кара-оол. Он отметил, что, по разным оценкам, срок строительства железной дороги Кызыл — Курагино составит от трех до пяти лет.

По его словам, стоимость финансирования проекта еще обсуждается. «Сейчас идет корректировка. Вообще — более 200 млрд руб., при этом это не тупиковая дорога. Подразумевается, что будет Курагино — Кызыл и Кызыл — Монголия — Китай, то есть рассматривается поэтапность дороги. Первый этап — это Кызыл — Курагино, а второй — уже в Юго-Восточную Азию», — сказал Кара-оол.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе пленарной сессии подтвердил, что у властей региона строительство ветки Кызыл — Курагино «в ближайших планах». РБК направил запросы в пресс-службу Минобороны, а также представителю вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.

Первая железная дорога Тувы

​Магистраль Курагино — Кызыл длиной более 400 км и ​оценочной стоимостью 192,4 млрд руб. должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России — на территории Тувы пока нет железных дорог. Планируется, что ее ввод позволит активнее осваивать месторождения региона: по линии Кызыл — Курагино к 2020 году должны перевозить 15 млн т угля, включая вывоз 12 млн т с Элегестского месторождения.

Проект освоения месторождения и строительства дороги к нему обсуждается, но не реализуется уже более 15 лет. В 2002 году лицензию на месторождение получила принадлежащая российскому банкиру и экс-сенатору Сергею Пугачеву Енисейская промышленная компания (ЕПК). Планировалось, что государство возьмет на себя часть затрат на строительство дороги, и по итогам конкурса господряд получила структура группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Но поскольку компания Пугачева не исполнила обязательства по графику работ, правительственная комиссия исключила железную дорогу Кызыл — Курагино из перечня объектов, реализуемых за счет бюджетных средств. Группа «Сумма» отсудила у Росжелдора 3 млрд руб. за расторжение контракта. У оказавшейся банкротом ЕПК лицензию на строительство отозвали Роснедра и в апреле 2013 года выставили повторно на конкурс, единственным участником которого стала Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК) Руслана Байсарова. Он тогда же взял на себя обязательства построить дорогу к месторождению, заявив, что компания уже вложила около 1 млрд руб. в разработку проекта.

Но строительство магистрали так и не началось, последний раз его переносили на октябрь 2018 года. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером — SPV-компания, в которой по 47,5% — у ТЭПК и УК «Лидер», еще 5% — у «Российских железных дорог». 15% инвестиций должны были составить собственные средства концессионера, остальное — займы.

Куратор региона

На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 27 марта обсуждался вопрос социально-экономического развития Тувы. Глава правительства сказал, что для ускоренного развития и раскрытия внутреннего потенциала региона нужна реализация конкретных проектов. «Если говорить о Республике Тыва, то это известная железная дорога, которая должна позволить эффективнее осваивать минерально-сырьевые ресурсы, это целый ряд других проектов — строительство и терминала, и туристических комплексов», — заявил Медведев. По итогам совещания министр экономического развития Максим Орешкин был назначен куратором социально-экономического развития Тувы. «Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино», — написал министр в Facebook.