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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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Орешкин стал куратором развития Тывы

Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва. Об этом он сам написал в Facebook.

«Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино», — заметил Орешкин.

По словам министра, на прошедшем 27 марта совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было решено закреплять за регионами с непростой ситуацией кураторов на уровне не ниже федерального министра.

Экономика
Медведев назвал регионы с самой сложной социально-экономической ситуацией

На совещании Медведев заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в ​Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях и Тыве. Премьер поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию данных регионов.

По словам Медведева, речь идет о грантовой системе поддержки, принятии инфраструктурных решений, создании территорий опережающего развития, особых экономических зон и работа по национальным проектам. Также он выступил за назначение в данные регионы кураторов.​

Теги: Максим Орешкин, Тыва
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Медведев назвал регионы с самой сложной социально-экономической ситуацией
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