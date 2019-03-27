Орешкин стал куратором развития Тывы

Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва. Об этом он сам написал в Facebook.

«Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино», — заметил Орешкин.

По словам министра, на прошедшем 27 марта совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было решено закреплять за регионами с непростой ситуацией кураторов на уровне не ниже федерального министра.

На совещании Медведев заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в ​Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях и Тыве. Премьер поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию данных регионов.