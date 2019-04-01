Казанская магистраль сворачивает на Петербург

Проект ВСМ до столицы Татарстана не получил президентского одобрения

Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн руб. не получил одобрения Владимира Путина. Теперь в правительстве проработают возможность строительства ВСМ Москва — Петербург

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На прошедшей неделе с участием Владимира Путина прошло обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань; по его итога​м проект не получил окончательного одобрения президента. Об этом рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

По словам одного из источников РБК, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали стоимостью 1,7 трлн руб. «обсуждался, но решение о старте строительства принято не было». «Это пока не формализованное решение», — говорят три источника РБК. Федеральный чиновник также утверждает, что финальные решения по ВСМ еще не приняты. По словам двух источников, ожидается, что решение президента о судьбе ВСМ Москва — Казань может быть объявлено 11 апреля. В этот же день ожидается совещание у президента по магистрали с представителями профильных ведомств и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 марта также заявил журналистам, что окончательного решения по строительству дороги нет и пока на стадии проработки находятся «разные варианты».

По данным одного из источников РБК, как альтернативу ВСМ Москва — Казань в РЖД и профильных ведомствах детально обсудят возможность разработки и реализации проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург.​ Как рассказал РБК отраслевой консультант, может быть сделан выбор и в пользу скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань длиной 729 км и стоимостью 540 млрд руб., из которых 323 млрд руб. — бюджетные средства.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, отказался от комментариев. РБК направил запрос в Минтранс.

Ведомства спорят об операционной безубыточности ВСМ

В ноябре 2018 года российский лидер уже выражал сомнение в необходимости строительства скоростной дороги из столицы в Казань и поручил правительству еще раз обсудить этот проект. В его поручении говорилось о плановой операционной безубыточности ВСМ как об условии получения денег из федерального бюджета. Президент предложил еще раз оценить экономику и обоснованность проекта, поскольку в плане развития магистральной инфраструктуры три проекта сообщения с Нижним Новгородом: платная автодорога, бесплатная и ВСМ, писали «Ведомости».

Акимов поддерживал проект строительства первого этапа казанской магистрали. 13 марта его доклад согласовал премьер-министр Дмитрий Медведев и направил документ Путину, сообщали «Ведомости». Стоимость первого участка ВСМ оценивалась в 621,5 млрд руб. и была включена в магистральный план развития инфраструктуры.

Однозначной позиции в правительстве не было: Минфин последовательно выступал против ВСМ Москва — Казань. В министерстве считают, что заложенный в финансовой модели проекта средний пассажиропоток сильно завышен, и видят риски для бюджета из-за падения спроса на перевозки. Минфин предложил перебросить 200 млрд руб., предусмотренных на магистраль, на развитие авиации и Северного морского пути, рассказывал ранее РБК представитель ведомства. Глава Минфина Антон Силуанов также говорил, что скептически относится к проекту и не видит в нем экономического смысла. ​

Акимов в интервью РБК утверждал, что проект окупаем. «В операционной модели проект точно безубыточен и не будет требовать субсидий. Все эксперты подтвердили, что модель летающая», — говорил он.

Строительство магистрали до Казани экономически не обосновано, а прогнозы по пассажиропотоку и загруженности ВСМ будто бы предполагают «исчезновение» других поездов на этом направлении, пояснил РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Но это нереально. Возможности для адекватной загрузки этой магистрали и ее окупаемости отсутствуют. А участок до Нижнего Новгорода тем более потерял смысл, ведь туда уже ходят за 3–3,5 часа экспрессы «Стриж» и «Ласточка», — говорит эксперт.

Магистраль длиною в шесть лет Строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани длиной 800 км обсуждается с 2013 года. Магистраль позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. С тех пор стоимость проекта РЖД ​выросла примерно с 1 трлн до 1,7 трлн руб. Предполагалось при этом, что государство выделит на ВСМ безвозвратный взнос в размере 700 млрд руб. Первый этап строительства ВСМ на участке Москва (Железнодорожный) — Гороховец вошел в комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры до 2024 года, а также в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Стоимость первого участка протяженностью 301 км оценивается в 621 млрд руб. В ноябре прошлого года помощник президента Андрей Белоусов заявил об «очень большом интересе» бизнеса к проекту ВСМ Москва — Казань. Спустя месяц РБК выяснил, что компании Evraz Романа Абрамовича и его партнеров, «Кузбассразрезуголь» и «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева, а также группа «Синара» Дмитрия Пумпянского обсуждали возможное участие в финансировании строительства дороги.

Санкт-Петербург может занять место Казани

Сейчас в правительстве обсуждается возможность строительства еще одной высокоскоростной магистрали — Москва — Санкт-Петербург. «Но эта инициатива не должна откладывать реализацию проекта Москва — Казань. Здесь мы готовы стартовать, а по линии Москва — Питер нет ни страницы готовых документов, даже ТЭО», — говорил РБК Акимов в феврале. Путин поручил доработать проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург по итогам последнего совещания, сообщил один из собеседников РБК.

ВСМ до Санкт-Петербурга положительно оценивало Минэкономразвития. Глава министерства Максим Орешкин заявлял, что эта магистраль покажет «гораздо большую эффективность», чем дорога до Казани.

Ожидается, что магистраль Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург будет с остановками в малых городах между региональными центрами, а время пути из столицы до Петербурга составит 2,5 часа. Этот проект РЖД включили в свою программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, утвержденную в 2015 году. По планам госмонополии, строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург должно начаться в период с 2026 до 2030 года, а ее стоимость в ценах 2015 года оценивалась в 990 млрд руб.

В августе 2018 года стало известно, что эта дорога включена в план комплексного развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, подготовленный Минэкономразвития. Однако в итоговый план модернизации, утвержденный правительством в феврале, ВСМ Москва — Санкт-Петербург не вошла.

Бурмистров отметил, что к этому проекту также есть вопросы. Сейчас между двумя столицами курсирует «Сапсан», который доказал свою экономическую эффективность. «Разница будет полтора часа между ним и ВСМ, но билеты на поезда последней обойдутся в три раза дороже. Кто будет готов за это платить?» — резюмировал эксперт.