ЦБ провел клининг на $70 млрд

Fitch оценило расходы мегарегулятора на расчистку банковского сектора

ЦБ с 2013 года потратил на борьбу со слабыми и мошенническими банками свыше $70 млрд, подсчитало агентство Fitch. Там полагают, что регулятор с лихвой окупил эти расходы за счет сокращения вывода капитала за рубеж

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Оздоровление на две Олимпиады

Банк России, после того как его в 2013 году возглавила Эльвира Набиуллина, потратил на расчистку национального банковского сектора свыше $70 млрд. Такие данные приводятся ​в поступившей в РБК презентации рейтингового агентства Fitch об основных реализовавшихся рисках в банковских системах Содружества независимых государств (СНГ).

В эту оценку Fitch включило следующие расходы регулятора и Агентства по страхованию вкладов:

около $28 млрд затрат ЦБ на санацию банков с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и других более мелких (всего восемь);

примерно $29 млрд по выплатам вкладчикам лишившихся лицензии банков — как нежизнеспособных, так и занимавшихся противоправной деятельностью (вывод активов, отмывание);

кредиты ЦБ (через Агентство страхования вкладов, АСВ) на рекапитализацию санируемых банков более чем на $17 млрд.​

На этом затраты ЦБ не закончатся — по оценкам агентства, еще около $10 млрд регулятор потратит на расчистку сектора в ближайшие два-три года. В эту оценку входят только новые санации и будущие отзывы лицензий, уточнил РБК старший аналитик Fitch Ratings Александр Данилов.

На Международном финансово-банковском форуме в Ташкенте он отмечал, что при расчетах Fitch использовало текущий курс доллара; если же брать исторический, то расходы на расчистку банковского сектора превысили $100 млрд. «Россия вполне могла бы провести [на эти деньги] еще две Олимпиады с нуля», — иронизирует он (цитата по ТАСС).

В феврале 2018-го глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что основная работа по оздоровлению банковской системы России завершена и ситуация, когда «нормальные здоровые банки конкурировали за клиентов с «пылесосами» (банками, которые привлекали вкладчиков высокими ставками для реализации своих рисковых бизнес-моделей. — РБК) и другими откровенно мошенническими организациями», осталась в прошлом. Сохранились только единичные подобные случаи, отмечала тогда она.

Без выбора

Оправданы ли такие расходы регулятора на очистку сектора — вопрос риторический, так как выбора у ЦБ по большому счету не было, полагает Данилов. «Не сделай они этого тогда, объем конечных затрат мог бы быть еще больше», — считает он.

За счет чистки ЦБ смог фактически полностью остановить отток капитала из России, осуществлявшийся через так называемые сомнительные операции, напоминает аналитик Fitch. «Это колоссальный успех, ведь до того, с 2005 по 2013 год, из страны было выведено через сомнительные операции $280 млрд», — подчеркнул он. Сейчас же такой отток фактически прекратился: если за 2013 год было выведено, согласно данным ЦБ, $26,5 млрд, то за январь—сентябрь 2018 года — $123 млн.

Оценка расходов ЦБ на расчистку в районе $70 млрд выглядит достаточно правдоподобной, однако сейчас вряд ли возможно дать комплексную оценку эффективности этого процесса, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Обоснованные выводы, по его мнению, можно будет делать тогда, когда кредитные организации, попавшие под санацию, будут реализованы на рыночных условиях.

Выводы Fitch по затратам ЦБ на оздоровление банковского сектора учитывают прежде всего проблемы частных банков, но не охватывают объем токсичных активов в госбанках, предупреждает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

Ранее аналитики «Эксперт РА» оценивали объем недосозданных резервов в банковской системе России к началу 2019 года не менее чем в 1,5 трлн руб., или более 15% капитала банковского сектора. Эти активы сосредоточены в топ-50 банков, в том числе в крупных банках и банках с госучастием, отмечали они. Среди 50 крупнейших банков «Эксперт РА» обнаружил и трех претендентов на санацию (общий объем незарезервированных проблемных активов — 100–150 млрд руб.).

Как показывает практика, чем больше времени регулятор дает проблемному банку на самостоятельное оздоровление, в том числе за счет привлечения средств собственников, тем больше средств в итоге ЦБ потом тратит, указывает Коршунов. Случаи, когда отсрочка для формирования резервов и докапитализации спасала банки, во многом обусловлены финансовой и административной поддержкой собственника таких банков (в этом качестве могли выступать региональные власти, госкорпорации и т.п.), заключает он.